Professora da Ufac critica política habitacional que leva pobres às periferias de Rio Branco
A professora e pesquisadora Maria de Jesus Morais, da Universidade Federal do Acre (UFAC), afirmou que a política habitacional de Rio Branco segue um ciclo histórico de exclusão e especulação imobiliária, no qual o Estado se exime de sua responsabilidade e a população de baixa renda continua sendo “empurrada” para as margens da cidade. A entrevista foi concedida na última quinta-feira (23) e integra o documentário “Os Desafios das Políticas Habitacionais em Rio Branco”, lançado neste domingo (26).
“Resolver a questão da moradia é uma obrigação do poder público, não é um ato de boa vontade”, disse a professora, que há mais de 30 anos leciona no curso de Geografia da UFAC e coordena o mestrado da área. Segundo Maria de Jesus, a produção do espaço urbano rio-branquense é marcada por um “jogo de interesses” entre donos de terras, promotores imobiliários e o próprio poder público. “Tem o interesse dos proprietários, dos comerciantes, das incorporadoras, e o Estado entra como grande negociador. Já a população pobre, que não pode pagar pela mercadoria chamada casa, é quem menos tem voz nesse processo”, afirmou.
Deslocamentos forçados e “indústria da invasão”
A pesquisadora lembra que, desde as décadas de 1970 e 1980, o Acre vive o impacto da chegada da frente agropecuária, que expulsou seringueiros e pequenos produtores para a capital. “Os bairros Cidade Nova, Taquari, João Eduardo e parte da Baixada Sobral nasceram dessa migração forçada. Essas áreas foram chamadas de invasões, mas na verdade são resultado de um processo de exclusão e da falta de política habitacional permanente”, afirmou.
O estudo “Conflitos por Terra na Cidade de Rio Branco”, de Bruno Oliveira do Nascimento, aluno de Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da UFAC, reforça essa leitura: o trabalho aponta que o êxodo rural e a especulação fundiária criaram uma cidade fragmentada, onde a elite escolhe onde quer morar e o pobre ocupa onde “cabe”. “O Estado, ora negocia, ora expulsa”, resume o pesquisador no texto.
Já o dossiê “Processos de Territorialização e Identidades Sociais”, assinado pela própria Maria de Jesus e pela professora Raquel Venturato, mostra que políticas de requalificação urbana como a construção da Cidade do Povo seguem o mesmo padrão, onde se deslocam famílias de áreas centrais e valorizadas para regiões periféricas e sem infraestrutura, “sob o argumento de que vivem em áreas de risco”. “O que se vende como urbanização é, muitas vezes, despossessão. As pessoas são retiradas de lugares onde sempre viveram e levadas para locais distantes, sem transporte, escola ou vizinhança. É uma violência simbólica e material”, afirma a professora.
Resistência e desconfiança
Maria de Jesus observa que muitas famílias resistem à retirada de áreas de risco não por apego irracional, mas por desconfiança em relação ao Estado. “As pessoas não querem sair porque já sabem o que acontece. Vão para longe, perdem a rede de trabalho, o convívio, e continuam sem serviços básicos. Desconfiar é saudável, porque historicamente o poder público nunca resolveu concretamente o problema”, afirmou.
O mapa da desigualdade
Os estudos e as observações da professora mostram que a segregação urbana de Rio Branco segue um padrão: os conjuntos populares – antes Cohab, depois Minha Casa Minha Vida e agora “Mil e Uma Dignidades” – são sempre construídos nas bordas, longe do centro e dos serviços essenciais. “O conjunto Mil e Uma Dignidades não vai ser erguido em frente ao TerrasAlphaville”, ironizou.
Estudo mostra que Acre tem transparência total em emendas parlamentares
O Acre figura entre os três únicos estados brasileiros, ao lado de Minas Gerais, e do Distrito Federal, que divulgam de forma completa e acessível as informações sobre a execução de emendas parlamentares estaduais. O dado é do Índice de Transparência e Governança Pública, elaborado pela Transparência Internacional Brasil, e foi utilizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em uma decisão que reforça a exigência de transparência e rastreabilidade desses recursos em todo o país.
De acordo com o levantamento, 23 estados ainda publicam informações incompletas e um, o Pará, não disponibiliza nenhum dos dados considerados essenciais, como valores, beneficiários e finalidade das emendas. A ausência desses dados básicos dificulta o controle social e a fiscalização sobre o destino do dinheiro público.
O estudo mostra que 14 estados não informam quem é o beneficiário das emendas, 17 não especificam a localidade dos gastos, 12 omitem o histórico de execução e seis sequer divulgam o objeto da emenda. Além disso, 16 estados cumprem apenas parcialmente os critérios de formato e acessibilidade das informações, enquanto quatro (Tocantins, Sergipe, Pará e Mato Grosso do Sul) não atendem a nenhum deles.
Diante do cenário, o ministro Flávio Dino, do STF, determinou que todos os estados e municípios passem a adotar as mesmas regras de transparência e rastreabilidade aplicadas às emendas federais. A medida determina que as emendas parlamentares já aprovadas para 2026 só poderão ser executadas após a comprovação do cumprimento das normas de transparência.
Estados e municípios terão até dezembro deste ano para se adequar às novas regras. Uma audiência nacional, prevista para março de 2026, vai avaliar o grau de cumprimento das medidas.
Domingo será de tempo quente e abafado no Acre, com possibilidade de chuvas fortes em algumas regiões
O calor e a alta umidade do ar continuam marcando o clima neste domingo, 26, em todo o Acre. Segundo informações meteorológicas, o tempo deve permanecer quente e abafado, com chuvas pontuais, que podem ser fortes em algumas áreas do estado.
O mesmo cenário é previsto para o sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, noroeste de Mato Grosso, além das regiões de planície da Bolívia e o centro e norte da selva peruana. Já nas regiões do Distrito Federal, Goiás e boa parte de Mato Grosso, o tempo deve permanecer firme, com sol e poucas nuvens, embora não se descarte a ocorrência de chuvas rápidas e isoladas.
No leste e sul do estado, que abrangem as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o domingo será de sol, calor e pancadas de chuva isoladas. Há média probabilidade de chuvas fortes no período da tarde e início da noite. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 50% durante a tarde, e pode chegar a 100% nas primeiras horas do dia. Os ventos serão fracos a calmos, com rajadas ocasionais vindas do norte, com variações de noroeste e nordeste.
No centro e oeste do Acre, que inclui Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo também será quente e abafado, com sol e chuvas pontuais. A umidade mínima deve variar entre 55% e 65%, e a máxima pode atingir 100% ao amanhecer. Os ventos seguem fracos, predominando da direção norte.e noroeste e nordeste.
Rio Acre registra leve baixa no nível das águas, mas volume de chuvas aumenta em Rio Branco
O nível do Rio Acre em Rio Branco registrou leve redução na manhã deste domingo, 26, marcando 1,75 metro às 5h16, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal. Apesar da queda de um centímetro em relação ao dia anterior, o volume de chuvas nas últimas 24 horas foi significativo, somando 60,2 milímetros.
De acordo com o coordenador municipal da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, a situação ainda é considerada normal, já que o rio segue muito abaixo da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, e da cota de transbordo, que é de 14 metros.
