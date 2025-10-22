Professora condenada a 11 anos tem prisão mantida após furtar idosos em abrigo onde cumpria pena

Elidiana de Castro Gomes usou cartões de internos do Lar dos Vicentinos para fazer empréstimos e transferências ilegais; TJAC negou Habeas Corpus e manteve preventiva

A professora Elidiana de Castro Gomes, condenada no ano passado a mais de 11 anos de prisão por crimes de estelionato e furtos, teve a prisão preventiva mantida pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). A decisão ocorreu após ela reincidir nos mesmos crimes ao se apropriar de cartões bancários de dois internos do Lar dos Vicentinos, em Rio Branco, onde cumpria parte da pena prestando serviços comunitários.

Com os cartões furtados, Elidiana realizou empréstimos e transferências não autorizadas. Um pedido de Habeas Corpus apresentado pela defesa foi negado pela desembargadora Denise Castelo Bonfim, que determinou que o pedido de prisão domiciliar fosse encaminhado à Vara de Execuções Penais.

Cronologia dos fatos:

2023: Condenada a mais de 11 anos por furtar 20 pessoas e praticar estelionato contra idoso de 79 anos

Cumprimento de pena: Prestava serviços no Lar dos Vicentinos quando cometeu novos crimes

9 de outubro: Presa pela 1ª Delegacia de PC por furtar idosos do abrigo

Audiência de custódia: Juiz manteve prisão preventiva

TJAC: Negou Habeas Corpus e confirmou a manutenção da prisão

A desembargadora Denise Castelo Bonfim, relatora do processo, votou pela denegação da ordem, mas determinou que o pedido fosse encaminhado à Vara de Execuções Penais. Os demais desembargadores seguiram o voto da relatora, mantendo a prisão preventiva de Elidiana Gomes.

No ano passado, a professora já havia sido presa por furtar 20 pessoas e praticar estelionato contra um vizinho de 79 anos, sendo condenada a mais de 11 anos de reclusão. O cumprimento de parte da pena incluía a prestação de serviços no Lar dos Vicentinos, onde, segundo a investigação, voltou a cometer crimes semelhantes, resultando em sua nova prisão.

O caso evidencia a reincidência criminal da professora, que agora responde a novas acusações enquanto cumpre pena pelos crimes anteriores.

