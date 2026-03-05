Brasil
Professor é demitido após comparar aluno negro com chimpanzé. Vídeo
De acordo com a Polícia Civil, uma ocorrência foi registrada nessa quarta-feira (4/3), após o pai do adolescente procurar a Delegacia de Vulneráveis para formalizar a denúncia. A corporação instaurou um inquérito para apurar suspeita de injúria raciale discriminação.
Segundo relato do pai, que também não foi identificado, um colega do estudante teria mostrado o caderno com a imagem do animal e perguntado com quem se parecia. Conforme depoimento, o professor apontou para o adolescente e teria dito que a foto parecia com ele.
A turma, no entando, riu da situação, e o aluno ficou constrangido e teve uma crise de choro ao chegar em casa.
Pronunciamento
Em nota publicada nas redes sociais, o colégio informou que adotou “providências imediatas e medidas institucionais cabíveis” após o conhecimento do episódio. A instituição afirmou que o profissional foi afastado e não integra mais o quadro de colaboradores.
“O Colégio Fantástico reafirma seu repúdio a qualquer ato de racismo, discriminação, preconceito, condutas incompatíveis com seus valores e com o ambiente escolar que busca assegurar”, afirmam.
A escola também declarou que mantém acompanhamento e acolhimento ao estudante e à família, com suporte da equipe pedagógica e psicossocial. O Conselho Tutelar acompanha o caso, segundo a instituição.
“O Conselho tutelar acompanha o caso, e o colégio permanece à disposição para colaborar com os esclarecimentos e providências necessárias, p0reservando o sigilo e evitando a divulgação de detalhes por envolver menor de idade”, conclui nota.
Polícia investiga morte de menina de 9 anos em UPA de Campo Grande
A Polícia Civil investiga a morte de uma menina de 9 anos que deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário, na tarde dessa quarta-feira (4/3), em Campo Grande (MS).
As autoridades foram acionadas para atender a ocorrência na unidade de saúde, onde a equipe médica informou que a criança não apresentava indícios de violência nem sinais de maus-tratos.
CNJ mantém pena de juiz que omitiu relação com advogado de facção
O juiz Antônio Eugênio Leite Ferreira Neto, do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), apresentou recurso contra a decisão que o aposentou compulsoriamente, em 2024, ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que rejeitou o pedido e manteve a punição, nesta semana.
O conselho considerou que o magistrado não declarou suspeição ao julgar processo de advogado com quem manteve relacionamento. A defesa, por sua vez, alegou que ele estaria sendo vítima de homofobia na análise do caso.
Entretanto, ao apresentar divergência do relator — conselheiro Ulisses Rabaneda, que considerou parcialmente procedente o pedido de revisão disciplinar —, o corregedor nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, destacou que não vislumbrou conduta homofóbica do TJPB.
Ele enfatizou que o fato de o juiz manter proximidade com o profissional configurava violação ao Código de Ética da Magistratura e defendeu que as infrações cometidas pelo juiz comprometem de forma grave a imagem da magistratura.
“A clientela do advogado estava envolvida em organização criminosa, tráfico de drogas e homicídio. A independência e a imparcialidade não são privilégios do juiz, e sim garantias que o magistrado tem o dever de observar, preservar e guardar em favor do jurisdicionado, afastando-se de qualquer causa que potencialize a alteração da sua posição equidistante”, afirmou Campbell Marques.
Relembre o caso
O reú era da 2ª Vara da Comarca de Itaporanga (PB). A condenação teve como base acusações formuladas pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB), que apontou desvios funcionais do magistrado, incluindo a parcialidade em suas decisões judiciais, subversão da ordem processual e o favorecimento de um advogado amigo íntimo.
O advogado, investigado por sua proximidade com uma facção criminosa, foi citado em diálogos interceptados que indicavam seu poder de influência junto ao juiz para desmanchar processos criminais. O magistrado também foi acusado de compartilhar informações sigilosas das investigações com o advogado, que repassaria esses dados para os criminosos.
A decisão unânime pela aposentadoria compulsória, que garantiu ao magistrado vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, foi tomada devido à violação dos princípios de imparcialidade, decoro e moralidade pública por parte do juiz.
Mulher é atingida por bala perdida enquanto amamentava bebê no MS
Uma mulher de 27 anos foi atingida no peito por uma bala perdida na tarde dessa quarta-feira (4/3), em Dourados (MS). No momento do disparo, a vítima amamentava o filho de 1 ano.
Segundo informações iniciais, a mulher varria o quintal de casa e, logo em seguida, foi amamentar o filho quando os médicos constataram que uma munição havia ficado alojada em seu corpo.