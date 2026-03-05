Professor é demitido após comparar aluno negro com chimpanzé. Vídeo

De acordo com a Polícia Civil, uma ocorrência foi registrada nessa quarta-feira (4/3), após o pai do adolescente procurar a Delegacia de Vulneráveis para formalizar a denúncia. A corporação instaurou um inquérito para apurar suspeita de injúria raciale discriminação.

Segundo relato do pai, que também não foi identificado, um colega do estudante teria mostrado o caderno com a imagem do animal e perguntado com quem se parecia. Conforme depoimento, o professor apontou para o adolescente e teria dito que a foto parecia com ele.

A turma, no entando, riu da situação, e o aluno ficou constrangido e teve uma crise de choro ao chegar em casa.

Pronunciamento

Em nota publicada nas redes sociais, o colégio informou que adotou “providências imediatas e medidas institucionais cabíveis” após o conhecimento do episódio. A instituição afirmou que o profissional foi afastado e não integra mais o quadro de colaboradores.

“O Colégio Fantástico reafirma seu repúdio a qualquer ato de racismo, discriminação, preconceito, condutas incompatíveis com seus valores e com o ambiente escolar que busca assegurar”, afirmam.

A escola também declarou que mantém acompanhamento e acolhimento ao estudante e à família, com suporte da equipe pedagógica e psicossocial. O Conselho Tutelar acompanha o caso, segundo a instituição.

“O Conselho tutelar acompanha o caso, e o colégio permanece à disposição para colaborar com os esclarecimentos e providências necessárias, p0reservando o sigilo e evitando a divulgação de detalhes por envolver menor de idade”, conclui nota.