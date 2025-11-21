Acre
Professor defende cuidado com saúde mental de futuros profissionais do Ensino Médio na fronteira
“É o primeiro passo para garantir uma educação de qualidade e humana”, afirmou Dimas Gurgel, do Senac em Brasiléia, durante atividade sobre bem-estar no trabalho
Estudantes do curso Técnico em Recursos Humanos do Senac em Brasiléia realizaram uma apresentação lúdica e educativa na Escola Estadual Kairala José Kairala nesta semana. Sob orientação do professor Dimas Gurgel, por meio dos alunos do ensino médio técnico profissionalizante, parcerias, com a secretaria de estado de educação, e alunos das escolas estaduais Graça Rocha e Belo Povir prepararam uma encenação teatral para abordar o tema “bem-estar e qualidade de vida no ambiente de trabalho”.
A atividade combinou explicações teóricas com a representação cênica, criando um momento dinâmico que facilitou a assimilação do conteúdo pelos estudantes do Senac. A iniciativa buscou promover uma aprendizagem leve e significativa, destacando a importância do equilíbrio entre vida pessoal e profissional.
A turma do professor Dimas Gurgel desenvolveu no KJK ações voltadas à qualidade de vida e ao bem-estar no trabalho, valorizando cada aluno e incentivando seu crescimento pessoal e profissional para um futuro próximo e vindouro.
A iniciativas promoveu reconhecimento, acolhimento e saúde, fortalecendo os futuros profissionais alunos do Senac/Brasiléia ao ambiente de trabalho e refletindo diretamente no processo de ensino e aprendizagem.
O professor Dimas Gurgel, professor do curso Técnico em Recursos Humanos do Senac em Brasiléia, destacou a importância do cuidado com a saúde mental dos futuros profissionais durante atividade educativa realizada na Escola Estadual Kairala José Kairala. “Cuidar dos futuros profissionais na fronteira é o primeiro passo para garantir uma educação de qualidade, humana e diminuir o índice de afastamentos por meio da atenção à saúde e prevenção ao adoecimento dos profissionais e alunos”, afirmou.
A declaração foi dada durante a apresentação teatral organizada por seus alunos sobre bem-estar no ambiente de trabalho. A fala do educador reforça o objetivo central da iniciativa: promover desde cedo a conscientização sobre qualidade de vida profissional como forma de prevenir problemas de saúde mental que afetam cada vez mais trabalhadores brasileiros.
O uso do teatro como ferramenta educacional permitiu que os conceitos de saúde mental e organização do trabalho fossem transmitidos de maneira criativa e engajadora, fortalecendo a integração entre a formação técnica e a comunidade escolar.
Implementar programas de bem-estar e qualidade de vida no ambiente de trabalho é um investimento que traz retornos significativos tanto para os funcionários quanto para a empresa. Ao promover a saúde física e mental, incentivar hábitos alimentares saudáveis e garantir um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal, as empresas podem criar um ambiente de trabalho mais produtivo e satisfatório.
Os coordenadores do Senac em Brasiléia, Gildeia Oliveira, Alizete Andrade e Anderson Rocha, anunciaram que a peça teatral sobre bem-estar e qualidade de vida no trabalho será encenada em outras instituições de ensino. A decisão surge como resposta ao que classificam como “alto desconhecimento” da sociedade sobre o tema.
“Infelizmente, ainda é alto o desconhecimento quanto ao tema ‘bem-estar e qualidade de vida no ambiente de trabalho'”, afirmaram os coordenadores. “A participação dos futuros profissionais é essencial para que todos vejam a importância do tema, desta forma, percebam que estes são de responsabilidade da sociedade como um todo”.
A expansão da iniciativa busca fortalecer a conscientização sobre saúde mental e prevenção de adoecimentos profissionais, particularly em região de fronteira. A ação educativa, desenvolvida por alunos do curso Técnico em Recursos Humanos, tem como objetivo transformar a percepção social sobre a corresponsabilidade coletiva na promoção de ambientes de trabalho saudáveis.
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) é uma instituição brasileira de educação profissional, aberta a toda a sociedade, criada em 10 de janeiro de 1946 através do decreto-lei 8.621.
Desde 1977 presente no Estado do Acre, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac é o principal agente de educação profissional voltado para o Comércio de Bens, Serviços e Turismo do País.
Missão
“Educar com excelência para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Acre.
