Professor de canto é preso em Porto Nacional por tentativa de violação sexual mediante fraude

Mirassol e Atlético empataram por 2 a 2 pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu neste sábado no José Maria de Campos Maia, estádio do Mirassol.

Edson Carioca fez o primeiro e Reinaldo marcaram para o Mirassol nos acréscimos; Rony e Hulk fizeram para o Atlético com gols no segundo tempo. O camisa 7, que marcou de pênalti, assinou também a assistência do primeiro gol.

O próximo compromisso do Atlético é na Copa do Brasil, nesta terça, contra o Maringá. O Mirassol joga no Brasileiro, contra o Bragantino, no dia 5 de maio.

