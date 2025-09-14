Acre
Produtores rurais têm até 30 de setembro para declarar o “ITR 2025”
Por Wanglézio Braga
Produtores e proprietários de imóveis rurais têm até o dia 30 de setembro para entregar a Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) referente ao exercício de 2025. O envio deve ser feito pelo sistema disponibilizado pela Receita Federal, acessível diretamente no site do órgão.
Devem declarar o imposto tanto pessoas físicas quanto jurídicas que sejam proprietárias de imóveis rurais ou que detenham o domínio útil da terra em 1º de janeiro de cada ano. Segundo tributaristas, o dono registrado no cartório e no CCIR quem deve assumir a responsabilidade pela declaração e pelo pagamento.
O ITR é calculado a partir do valor da terra nua, ou seja, desconsiderando benfeitorias, construções, culturas e áreas de preservação. Também são levados em conta o grau de utilização da área e as alíquotas progressivas: quanto menos produtiva for a propriedade, maior será a tributação. Imóveis arrendados ou em parceria são considerados produtivos, o que ajuda a reduzir o imposto.
Neste ano, a Receita trouxe novidades para facilitar o processo. Agora, a declaração pode ser feita diretamente pela internet no serviço “Minhas Declarações do ITR”, sem necessidade de instalar programas no computador. Também há a possibilidade de pré-preenchimento com dados já disponíveis, além da dispensa do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sendo exigido apenas o número do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Quem não entregar dentro do prazo poderá pagar multa mínima de R$ 50 ou 1% ao mês sobre o valor devido.
Acre
Vice-governadora Mailza prestigia Expo Capixaba e reforça apoio ao agro e à valorização cultural
A vice-governadora Mailza Assis participou neste sábado, 13, da terceira noite da 12ª edição da Expo Capixaba, que contou com a semifinal do rodeio na programação. A feira, que começou na última quinta-feira, 11, e segue até domingo, 14, é promovida pela Prefeitura de Capixaba com apoio do governo do Estado e valoriza o agronegócio e a cultura local.
Acompanhada do prefeito Manoel Maia, do presidente da Câmara Municipal, Diego Paulista, e do secretário de Governo, Luís Calixto, Mailza percorreu os estandes, cumprimentou visitantes e ouviu os expositores. Em discurso, ela destacou a importância da festa para os produtores, empreendedores e famílias da região.
“Que alegria estar aqui com vocês nesta festa especial, que é do nosso produtor rural, do agronegócio, do pecuarista, do comerciante, do empresário e também da família. Uma festa que exalta a cultura, valoriza a produção e traz entretenimento para as pessoas. Quero cumprimentar o prefeito Manoel por resgatar essa tradição tão querida pela população, e parabenizar todos que organizaram esse grande evento. Conte sempre com o compromisso do governo do Estado em apoiar Capixaba e todos os 22 municípios acreanos”, afirmou a vice-governadora.
Durante a programação, autoridades ressaltaram o apoio do governo estadual para a realização da feira. O prefeito de Capixaba, Manoel Maia, agradeceu ao governo que garantiu recursos para a edição deste ano. “Quero agradecer ao governador Gladson e à nossa vice-governadora Mailza por estarem ao lado da nossa cidade e da nossa festa. Esse evento traz tradição, movimenta a economia e reforça a cultura do nosso povo. É uma vitória de todos que se dedicaram para que a ExpoCapixaba fosse realidade”, declarou o gestor.
O presidente da Câmara Municipal, Diego Paulista, também destacou a Expo Capixaba como espaço de memória e valorização cultural.
Fortalecimento do agronegócio
Prefeitos de municípios vizinhos prestigiaram a festa e enfatizaram a importância da união de esforços em torno do agronegócio. O prefeito de Acrelândia, Olavinho Boiadeiro, lembrou que Capixaba é reconhecida como celeiro da produção agrícola no Acre e pediu atenção especial ao setor. Já o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, aproveitou para convidar a população para a primeira edição da Expo Fronteira, que será realizada em outubro na tríplice fronteira com Peru e Bolívia.
Tradição e participação popular
Com arquibancadas lotadas para ver a festa do rodeio, a terceira noite da Expo Capixaba reuniu moradores do município e de cidades vizinhas. A programação inclui ainda cavalgada, provas de laço, apresentações culturais, exposições de negócios e show nacional e regionais. Na noite deste sábado, a festa contou com show do cantor Evoney Fernandes, além de rodeio em touros, uma das atrações mais aguardadas.
Com pouco mais de 10 mil habitantes, o município Capixaba foi criado oficialmente em 1992 e recebeu esse nome em homenagem a Hélio Tessinari, que saiu do Sul do estado do Espírito Santo e migrou para o Acre, na década de 70, onde abriu uma serraria chamada “Serraria Pica-Pau”. Capixaba é o gentílico usado para denominar quem nasce no Espírito Santo.
Acre
Leilão do Complexo industrial da Peixes da Amazônia na segunda-feira, 15, pela Justiça do Acre
A Justiça do Acre inicia na segunda-feira, dia 15, o leilão do complexo industrial da Peixes da Amazônia, em Senador Guiomard. O processo acontece após a falência da empresa, decretada em 2024, e encerra uma longa tentativa de recuperação judicial que começou em 2020.
O empreendimento, inaugurado em 2015 com a presença de autoridades como o então presidente Lula, recebeu cerca de 86 milhões de reais em investimentos, sendo 32 milhões oriundos do governo do Estado.
Mesmo com todo o aporte, a produção nunca foi sustentável e o complexo acabou fechado. Desde então, o local foi saqueado e depredado, perdendo grande parte de sua estrutura e equipamentos.
O comprador que arrematar o imóvel terá de assumir dívidas trabalhistas, honorários advocatícios, despesas do administrador judicial e um empréstimo de 17 milhões de reais do Banco da Amazônia.
O juiz Romário Divino, da Vara Cível de Senador Guiomard, determinou que o leilão seja na modalidade ad corpus — ou seja, o bem será vendido no estado em que se encontra, sem possibilidade de reclamações futuras.
O leilão será eletrônico, pelo site deonizileiloes.com.br, e os interessados devem se cadastrar com pelo menos 24 horas de antecedência.”*
Acre
Prorrogado prazo para retirada de pulseiras da palestra do ex-jogador Zico até as 14 horas desta segunda
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Governo (Segov), prorrogou até esta segunda-feira, 15, às 14 horas, o prazo para retirada das pulseiras de acesso à palestra do ex-jogador Zico, em Rio Branco. A entrega será realizada no hall da Biblioteca Pública.
Segundo o secretário de governo, Luiz Calixto, a decisão foi tomada para atender quem se inscreveu, mas ainda não buscou a credencial. “Estamos dando essa última oportunidade para que ninguém que garantiu sua inscrição fique de fora do evento. Mas é fundamental que todos retirem a pulseira dentro do prazo, pois no local do evento não haverá entrega de pulseiras ”, destacou.
Calixto reforçou ainda que a inscrição online, por si só, não assegura a participação. “Somente a inscrição não garante o acesso. É indispensável estar devidamente credenciado com a pulseira, que está sendo entregue mediante apresentação de documento de identificação”, explicou.
A palestra ocorre nesta segunda-feira, 15, no Ginásio do Sesc, em Rio Branco, com abertura dos portões às 16 horas. O evento é uma iniciativa do governo do Acre para fortalecer lideranças, trazendo como exemplo o ídolo do futebol brasileiro. “O Zico é inspiração, disciplina e superação. Queremos que sua história motive nossos jovens e
