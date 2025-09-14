Produtores rurais têm até 30 de setembro para declarar o “ITR 2025”

A vice-governadora Mailza Assis participou neste sábado, 13, da terceira noite da 12ª edição da Expo Capixaba, que contou com a semifinal do rodeio na programação. A feira, que começou na última quinta-feira, 11, e segue até domingo, 14, é promovida pela Prefeitura de Capixaba com apoio do governo do Estado e valoriza o agronegócio e a cultura local.

Acompanhada do prefeito Manoel Maia, do presidente da Câmara Municipal, Diego Paulista, e do secretário de Governo, Luís Calixto, Mailza percorreu os estandes, cumprimentou visitantes e ouviu os expositores. Em discurso, ela destacou a importância da festa para os produtores, empreendedores e famílias da região.

“Que alegria estar aqui com vocês nesta festa especial, que é do nosso produtor rural, do agronegócio, do pecuarista, do comerciante, do empresário e também da família. Uma festa que exalta a cultura, valoriza a produção e traz entretenimento para as pessoas. Quero cumprimentar o prefeito Manoel por resgatar essa tradição tão querida pela população, e parabenizar todos que organizaram esse grande evento. Conte sempre com o compromisso do governo do Estado em apoiar Capixaba e todos os 22 municípios acreanos”, afirmou a vice-governadora.

Durante a programação, autoridades ressaltaram o apoio do governo estadual para a realização da feira. O prefeito de Capixaba, Manoel Maia, agradeceu ao governo que garantiu recursos para a edição deste ano. “Quero agradecer ao governador Gladson e à nossa vice-governadora Mailza por estarem ao lado da nossa cidade e da nossa festa. Esse evento traz tradição, movimenta a economia e reforça a cultura do nosso povo. É uma vitória de todos que se dedicaram para que a ExpoCapixaba fosse realidade”, declarou o gestor.

O presidente da Câmara Municipal, Diego Paulista, também destacou a Expo Capixaba como espaço de memória e valorização cultural.

Fortalecimento do agronegócio

Prefeitos de municípios vizinhos prestigiaram a festa e enfatizaram a importância da união de esforços em torno do agronegócio. O prefeito de Acrelândia, Olavinho Boiadeiro, lembrou que Capixaba é reconhecida como celeiro da produção agrícola no Acre e pediu atenção especial ao setor. Já o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, aproveitou para convidar a população para a primeira edição da Expo Fronteira, que será realizada em outubro na tríplice fronteira com Peru e Bolívia.

Tradição e participação popular

Com arquibancadas lotadas para ver a festa do rodeio, a terceira noite da Expo Capixaba reuniu moradores do município e de cidades vizinhas. A programação inclui ainda cavalgada, provas de laço, apresentações culturais, exposições de negócios e show nacional e regionais. Na noite deste sábado, a festa contou com show do cantor Evoney Fernandes, além de rodeio em touros, uma das atrações mais aguardadas.

Com pouco mais de 10 mil habitantes, o município Capixaba foi criado oficialmente em 1992 e recebeu esse nome em homenagem a Hélio Tessinari, que saiu do Sul do estado do Espírito Santo e migrou para o Acre, na década de 70, onde abriu uma serraria chamada “Serraria Pica-Pau”. Capixaba é o gentílico usado para denominar quem nasce no Espírito Santo.

