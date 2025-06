Produtores rurais poderão bloquear BR-317 mais vezes em protesto contra ação do ICMBio na Resex

Manifestantes pedem devolução de gado apreendido e fim de embargos aplicados por órgãos ambientais

Cerca de 100 produtores rurais, incluindo mulheres e crianças, realizaram nesta sexta-feira (13) um protesto com bloqueio parcial da BR-317, no entroncamento de acesso a Xapuri, no Acre. A manifestação, inicialmente marcada para as 8h, teve início apenas por volta das 11h, após momentos de tensão entre os manifestantes e as forças de segurança.

O ato foi motivado por ações recentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) na Reserva Extrativista (Resex) Chico Mendes, que resultaram no embargo de áreas e apreensão de animais, o que produtores alegam afetar diretamente seus meios de subsistência.

Para conter o protesto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) contou com apoio da Força Nacional e da Polícia Federal. A orientação era evitar o bloqueio total da rodovia e garantir o direito de ir e vir. Apesar do alerta de possível uso de força e de agentes químicos como gás lacrimogêneo e spray de pimenta, os manifestantes chegaram a ocupar a pista.

Após negociações mediadas por representantes da PRF, uma comissão formada por três manifestantes foi até o posto policial, onde ficou acertado que o bloqueio funcionaria em sistema de “janela”, permitindo a passagem de veículos a cada hora, com prioridade para ambulâncias, transporte de doentes, animais e alimentos perecíveis.

Durante os intervalos de liberação, houve momentos de exaltação e palavras de ordem contra o governo federal e órgãos ambientais. Um dos principais apelos dos manifestantes é a devolução do gado apreendido pelo ICMBio, além de medidas que amenizem as multas impostas.

Até o início da noite, o bloqueio começava a ser desmontado, mas os líderes do protesto não confirmaram se novas manifestações ocorrerão no fim de semana ou nos próximos dias.

