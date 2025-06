Produtores rurais fecham Transacreana em protesto contra Ibama e ICMBio no Acre

Empresas de Cruzeiro do Sul e região já podem se preparar para a 20ª edição da Expoacre Juruá, que será realizada de 26 de julho a 3 de agosto. A partir desta quarta-feira, 11, estão abertas as inscrições para os estandes destinados ao núcleo empresarial de Indústria, Ciência e Tecnologia.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e a Associação Comercial e Empresarial do município (Acecs).

As inscrições devem ser feitas de forma presencial, no anexo da Seict localizado no térreo do Teatro dos Náuas, no centro da cidade. As vagas são limitadas e gratuitas.

Empresas de diversos segmentos podem se inscrever para expor na feira, incluindo confecções, gráficas, cerâmicas, areais, startups, energia solar, construtoras, imobiliárias, movelaria, serrarias, cooperativas, setor naval, alimentos, agroindústria e resina.

O secretário estadual da Seict, Assurbanípal Mesquita, destaca que o evento funciona como uma vitrine para o setor produtivo regional. “A participação ativa das indústrias é fundamental para mostrar o que produzimos com excelência no Acre”, afirma.

Já o representante da Seict em Cruzeiro do Sul, Alcy Costa, vê a Expoacre Juruá como um espaço estratégico para reunir inovação, sustentabilidade e negócios. “O espaço será estruturado para destacar o potencial das nossas empresas”, explicou.

Segundo a coordenadora institucional da Federação das Indústrias no Juruá e também secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Janaina Terças, a feira é uma oportunidade para dar visibilidade à produção local. “Queremos garantir uma representatividade real da nossa força produtiva. É o momento de mostrar a qualidade, o talento e a inovação que temos aqui o Juruá.”

O presidente da Acecs, Jairo Bandeira, reforçou o convite às empresas da região: “Essa é uma oportunidade única de ampliar visibilidade e gerar novas parcerias”.

A Expoacre Juruá 2025 marca os 20 anos da feira no Vale do Juruá e deve reunir expositores de diversos setores produtivos, promovendo conexões e negócios em uma das maiores vitrines econômicas do estado.

