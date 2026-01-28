Extra
Produtores rurais do Alto Acre convocam reunião para cobrar providências sobre atuação do MST
Encontro na Câmara de Brasiléia ocorre após anúncio de acampamento no km 29 da BR-317 e boatos de possíveis invasões de propriedades
Produtores rurais da regional do Alto Acre devem se reunir nesta quinta-feira (29), a partir das 16h, na Câmara Municipal de Brasiléia, para discutir e cobrar providências das autoridades diante da atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na região.
A mobilização ganhou força após a circulação de um card em grupos de WhatsApp e outras redes sociais convocando a possível reunião. O alerta ocorreu depois da confirmação da criação de uma frente do MST no km 29 da BR-317, a Estrada do Pacífico, em uma propriedade pertencente ao ex-vereador do Partido dos Trabalhadores (PT), Rosildo Rodrigues.
O ex-parlamentar divulgou um vídeo nas redes sociais confirmando a instalação do acampamento em suas terras. Segundo ele, a expectativa é inscrever cerca de 500 famílias, com o objetivo de pressionar o governo federal, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), para a realização de uma reforma agrária na região.
Diante da situação e de boatos sobre possíveis invasões em propriedades rurais localizadas nos limites do município de Brasiléia, produtores decidiram se organizar para tratar do tema de forma coletiva. A proposta é a criação de uma comissão que ficará responsável pela elaboração de documentos a serem encaminhados às autoridades competentes, cobrando medidas preventivas e buscando evitar transtornos relacionados a eventuais ocupações de terras.
A reunião deve reunir proprietários rurais, lideranças locais e representantes do setor produtivo preocupados com a segurança jurídica e a preservação de suas propriedades.
MPAC cumpre mandado de busca e apreensão na Prefeitura de Xapuri
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Xapuri, e com auxílio do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) cumpriu, nesta terça-feira, 27, mandados de busca e apreensão na Prefeitura de Xapuri, no âmbito de investigação que apura possíveis fraudes na condução de processo seletivo realizado pelo município.
A ordem judicial foi expedida pelo Juiz das Garantias, após acolhimento de representação do MPAC, e tem como objetivo a apreensão de documentos e demais elementos relacionados ao certame. A medida visa preservar provas e subsidiar a apuração das responsabilidades dos envolvidos.
As investigações tiveram início com a instauração de inquérito civil pelo MPAC, diante de indícios de irregularidades no andamento do processo seletivo. Durante a apuração, o Ministério Público realizou inúmeras requisições de documentos à Prefeitura e solicitou, ainda enquanto o certame estava em andamento, a suspensão do processo seletivo.
Apesar das diligências e do procedimento investigatório em curso, a Prefeitura de Xapuri deu continuidade ao certame e efetuou a contratação de pessoal. Posteriormente, em dezembro de 2025, o município promoveu, de forma unilateral, a anulação do processo seletivo e a exoneração dos servidores contratados, sem que houvesse determinação judicial ou recomendação do MPAC nesse sentido.
Mesmo após a anulação, a Prefeitura não apresentou a documentação requisitada pelo MPAC, o que motivou o pedido de medidas mais gravosas para assegurar a coleta e a preservação das provas.
Com o deferimento dos mandados de busca e apreensão, o MPAC busca reunir os documentos necessários para o esclarecimento dos fatos e a verificação de eventuais ilegalidades praticadas no curso do processo seletivo.
As investigações seguem em andamento.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE SUSPENSÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2025 – COMPRAS.GOV 90026/2025
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U. de 20/01/2026. Pregão Eletrônico nº 90026/2025 (UASG 980105). Objeto: aquisição de madeira de expediente. Motivo: Em razão de recebimento de pedido de esclarecimento e impugnação faz-se necessário maior prazo para análise e resposta da Equipe.
Brasiléia/AC, 27 de janeiro de 2026.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Pregoeira
Chuva intensa causa alagamentos e deixa autoridades em alerta na região de fronteira
Volume de 142 milímetros, previsto para oito dias, foi registrado em poucas horas em Brasiléia e Epitaciolândia
A forte chuva registrada na tarde desta terça-feira (27) provocou diversos transtornos nas zonas urbana e rural dos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, na região de fronteira. Em poucas horas, o volume acumulado chegou a 142 milímetros, quantidade prevista para pelo menos oito dias, segundo dados do serviço de monitoramento da Agência Nacional das Águas (ANA).
Diante do elevado índice pluviométrico, as Defesas Civis e as prefeituras dos municípios atingidos entraram em estado de alerta. Em vários bairros de Brasiléia e Epitaciolândia foram registrados alagamentos de ruas, além de enxurradas que causaram bloqueios e impediram a circulação de pedestres e veículos.
Na zona rural, o cenário também foi de prejuízos. Açudes transbordaram, a água passou sobre ramais e destruiu bueiros, comprometendo o acesso a diversas propriedades. Quintais e vias ficaram completamente tomados pela água, que não escoou devido ao grande volume de chuva em curto espaço de tempo.
As prefeituras mobilizaram equipes para desobstruir ralos e minimizar os impactos, permitindo que a água pudesse fluir. Segundo o representante da Defesa Civil em Brasiléia, major do Corpo de Bombeiros Sandro, os trabalhos estão sendo realizados em conjunto com os municípios, e há atenção especial para o comportamento do Rio Acre. Ele informou que, nas últimas horas, foi registrado cerca de 6 milímetros de chuva acima da cidade de Assis Brasil, o que trouxe momentânea tranquilidade à população.
Ainda de acordo com a Defesa Civil, os levantamentos completos dos danos só poderão ser feitos após a redução das chuvas. A expectativa é de que o nível do Rio Acre sofra elevação moderada na região de fronteira, enquanto a maior preocupação se concentra no baixo curso do rio.
Em Rio Branco, o coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão, alertou que já está sendo previsto um grande volume de água no Rio Acre até a próxima sexta-feira (30), com possibilidade de alagamentos em diversos pontos da capital e também na zona rural.
