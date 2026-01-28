Conecte-se conosco

Produtores rurais do Alto Acre convocam reunião para cobrar providências sobre atuação do MST

Publicado

12 segundos atrás

em

Reunião com os produtores rurais acontecerá na Câmara Musical de Brasiléia –
Foto: Alexandre Lim/arquivo

Encontro na Câmara de Brasiléia ocorre após anúncio de acampamento no km 29 da BR-317 e boatos de possíveis invasões de propriedades

Produtores rurais da regional do Alto Acre devem se reunir nesta quinta-feira (29), a partir das 16h, na Câmara Municipal de Brasiléia, para discutir e cobrar providências das autoridades diante da atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na região.

A mobilização ganhou força após a circulação de um card em grupos de WhatsApp e outras redes sociais convocando a possível reunião. O alerta ocorreu depois da confirmação da criação de uma frente do MST no km 29 da BR-317, a Estrada do Pacífico, em uma propriedade pertencente ao ex-vereador do Partido dos Trabalhadores (PT), Rosildo Rodrigues.

O ex-parlamentar divulgou um vídeo nas redes sociais confirmando a instalação do acampamento em suas terras. Segundo ele, a expectativa é inscrever cerca de 500 famílias, com o objetivo de pressionar o governo federal, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), para a realização de uma reforma agrária na região.

Diante da situação e de boatos sobre possíveis invasões em propriedades rurais localizadas nos limites do município de Brasiléia, produtores decidiram se organizar para tratar do tema de forma coletiva. A proposta é a criação de uma comissão que ficará responsável pela elaboração de documentos a serem encaminhados às autoridades competentes, cobrando medidas preventivas e buscando evitar transtornos relacionados a eventuais ocupações de terras.

A reunião deve reunir proprietários rurais, lideranças locais e representantes do setor produtivo preocupados com a segurança jurídica e a preservação de suas propriedades.

Acabamento do MST montado no km 29 da BR 317 – Estrada do Pacífico: Foto captada

Brasiléia pode enfrentar risco de invasões em propriedades rurais pelo MST?

MPAC cumpre mandado de busca e apreensão na Prefeitura de Xapuri

Publicado

14 horas atrás

em

27 de janeiro de 2026

Por

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Xapuri, e com auxílio do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) cumpriu, nesta terça-feira, 27, mandados de busca e apreensão na Prefeitura de Xapuri, no âmbito de investigação que apura possíveis fraudes na condução de processo seletivo realizado pelo município.

A ordem judicial foi expedida pelo Juiz das Garantias, após acolhimento de representação do MPAC, e tem como objetivo a apreensão de documentos e demais elementos relacionados ao certame. A medida visa preservar provas e subsidiar a apuração das responsabilidades dos envolvidos.

As investigações tiveram início com a instauração de inquérito civil pelo MPAC, diante de indícios de irregularidades no andamento do processo seletivo. Durante a apuração, o Ministério Público realizou inúmeras requisições de documentos à Prefeitura e solicitou, ainda enquanto o certame estava em andamento, a suspensão do processo seletivo.

Administração do atual prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, está sendo investigada pelo Ministério Público do Acre – Foto montagem/oaltoacre

Apesar das diligências e do procedimento investigatório em curso, a Prefeitura de Xapuri deu continuidade ao certame e efetuou a contratação de pessoal. Posteriormente, em dezembro de 2025, o município promoveu, de forma unilateral, a anulação do processo seletivo e a exoneração dos servidores contratados, sem que houvesse determinação judicial ou recomendação do MPAC nesse sentido.

Mesmo após a anulação, a Prefeitura não apresentou a documentação requisitada pelo MPAC, o que motivou o pedido de medidas mais gravosas para assegurar a coleta e a preservação das provas.

Com o deferimento dos mandados de busca e apreensão, o MPAC busca reunir os documentos necessários para o esclarecimento dos fatos e a verificação de eventuais ilegalidades praticadas no curso do processo seletivo.

As investigações seguem em andamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE SUSPENSÃO

Publicado

16 horas atrás

em

27 de janeiro de 2026

Por

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2025 – COMPRAS.GOV 90026/2025

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U. de 20/01/2026. Pregão Eletrônico nº 90026/2025 (UASG 980105). Objeto: aquisição de madeira de expediente. Motivo: Em razão de recebimento de pedido de esclarecimento e impugnação faz-se necessário maior prazo para análise e resposta da Equipe.

Brasiléia/AC, 27 de janeiro de 2026.

Thaísa Batista Monteiro Pontes

Pregoeira

Chuva intensa causa alagamentos e deixa autoridades em alerta na região de fronteira

Publicado

17 horas atrás

em

27 de janeiro de 2026

Por

Volume de 142 milímetros, previsto para oito dias, foi registrado em poucas horas em Brasiléia e Epitaciolândia

A forte chuva registrada na tarde desta terça-feira (27) provocou diversos transtornos nas zonas urbana e rural dos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, na região de fronteira. Em poucas horas, o volume acumulado chegou a 142 milímetros, quantidade prevista para pelo menos oito dias, segundo dados do serviço de monitoramento da Agência Nacional das Águas (ANA).

Diante do elevado índice pluviométrico, as Defesas Civis e as prefeituras dos municípios atingidos entraram em estado de alerta. Em vários bairros de Brasiléia e Epitaciolândia foram registrados alagamentos de ruas, além de enxurradas que causaram bloqueios e impediram a circulação de pedestres e veículos.

Na zona rural, o cenário também foi de prejuízos. Açudes transbordaram, a água passou sobre ramais e destruiu bueiros, comprometendo o acesso a diversas propriedades. Quintais e vias ficaram completamente tomados pela água, que não escoou devido ao grande volume de chuva em curto espaço de tempo.

As prefeituras mobilizaram equipes para desobstruir ralos e minimizar os impactos, permitindo que a água pudesse fluir. Segundo o representante da Defesa Civil em Brasiléia, major do Corpo de Bombeiros Sandro, os trabalhos estão sendo realizados em conjunto com os municípios, e há atenção especial para o comportamento do Rio Acre. Ele informou que, nas últimas horas, foi registrado cerca de 6 milímetros de chuva acima da cidade de Assis Brasil, o que trouxe momentânea tranquilidade à população.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, os levantamentos completos dos danos só poderão ser feitos após a redução das chuvas. A expectativa é de que o nível do Rio Acre sofra elevação moderada na região de fronteira, enquanto a maior preocupação se concentra no baixo curso do rio.

Em Rio Branco, o coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão, alertou que já está sendo previsto um grande volume de água no Rio Acre até a próxima sexta-feira (30), com possibilidade de alagamentos em diversos pontos da capital e também na zona rural.

