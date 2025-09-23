Produtores de cafés robusta amazônicos do Acre participam de missão internacional na Itália

Produtores de café do Acre participam, nesta semana, de uma missão internacional em Turim, na Itália, para apresentar os cafés robusta amazônicos a potenciais compradores e conhecer novas práticas de comercialização. A iniciativa busca abrir portas no mercado europeu e fortalecer a produção acreana, unindo qualidade, inovação e sustentabilidade.

A missão é fruto de um convênio entre o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

A programação inclui visitas técnicas a empresas de importação, cooperativas agrícolas e centros de inovação tecnológica. Além dos produtores, participam também engenheiros agrônomos e técnicos da área.

O secretário de Agricultura, Luís Tchê, destacou o papel fundamental dos produtores e produtoras rurais no fortalecimento do setor, ressaltando que a gestão do governo de Gladson Camelí e Mailza Assis tem incentivado o setor.

“Não existe missão sem os nossos produtores e produtoras rurais. Quando assumimos a Secretaria, ampliamos o trabalho já iniciado, criamos o concurso do café e buscamos atender da melhor forma possível. E o mais importante: não ficamos esperando os produtores virem até o governo, fomos até eles. Sabemos das dificuldades, mas também reconhecemos a força e a grandeza desses homens e mulheres que movem a nossa economia. Com a parceria do Sebrae e de um governo aberto, que não persegue e dá condições de trabalho, os resultados começam a aparecer. E isso só é possível graças ao protagonismo dos nossos produtores”, afirmou.

Os produtores

Bruno Oliveira, de Mâncio Lima

Dono da marca Café Vô Raimundo, atua há sete anos no setor. É viveirista, produtor e proprietário de uma fábrica de beneficiamento.

“É um sonho realizado que o café proporcionou. Quero agradecer ao governo e ao Sebrae”, diz Bruno, finalista do concurso Qualicafé.

Marivania Mendes, de Epitaciolândia

Com três anos de dedicação ao café, conquistou 86 pontos na avaliação de qualidade em 2023 e foi finalista do concurso Florada Premiada 2024, realizado na Semana Internacional do Café.

“Está sendo uma experiência muito boa, porque nos faz acreditar ainda mais no plantio do café. Essa é uma oportunidade para que nosso produto seja mais visto”, destaca.

Gildenilson Feliciano (“Baixinho”), de Cruzeiro do Sul

Há quatro anos no cultivo, conquistou o 4º lugar na segunda edição do Qualicafé. Trabalha em parceria com a cooperativa de café da região do Juruá, a Copercafé.

E avalia: “É uma experiência nova e importante. Vamos levar esse conhecimento para o Acre e compartilhar com outros produtores”.

Eliane Lara, de Acrelândia

Produtora e proprietária do tradicional Viveiro Lara, atua há 27 anos no setor. Foi finalista da 1ª edição do Qualicafé e do concurso Florada Premiada 2024.

“Essa experiência tem sido maravilhosa. Jamais imaginei estar em um lugar como esse, mostrando o nosso café para o mundo”, atesta.

Keyti Souza, de Brasileia

Produtora da marca Raízes da Floresta, Keyti é liderança comunitária na Reserva Extrativista Chico Mendes e alia o cultivo do café à preservação ambiental. Também foi finalista do Florada Premiada 2024.

“Superou todas as minhas expectativas. Estar aqui tem sido fantástico”, relata.

Antônia Santos, de Brasileia

Há sete anos na cafeicultura, possui vasta experiência no setor e em cursos de manejo. Foi finalista do Florada Premiada 2024 e teve seu café eleito o melhor café regional do Acre.

“Está sendo uma experiência maravilhosa. Estou conhecendo possibilidades reais de exportar o nosso café”, conta.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários