Produtor rural Valdnei dos Reis morre no PS após 28 dias internado por queda de cavalo em Assis Brasil

Valdnei dos Reis Heráclito, 44, sofreu traumatismo craniano grave ao ser arrastado por boi que havia laçado; corpo será transladado para cidade natal onde será velado e enterrado

Após 28 dias de internação, o produtor rural Valdnei dos Reis Heráclito, de 44 anos, morreu na noite desta quarta-feira (8) no Pronto-Socorro de Rio Branco. O acidente que causou seus ferimentos ocorreu no dia 10 de setembro, em uma propriedade rural de Assis Brasil, quando o vaqueiro foi arrastado por um boi que havia laçado, resultando em uma queda brutal do cavalo.

Valdnei sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) gravíssimo e fratura no cotovelo

Após receber os primeiros socorros na unidade de saúde de Assis Brasil, seu estado crítico exigiu transferência urgente para a capital por meio de uma aeronave do SAMU. Durante quase um mês, o produtor rural lutou pela vida na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do PS, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e será transladado para fronteira, onde familiares e amigos prestarão a última homenagem antes do sepultamento. O caso comoveu a comunidade local, evidenciando os riscos enfrentados por trabalhadores rurais em sua rotina de trabalho.

Nota de Pesar da prefeitura de Brasiléia:

É com imenso pesar que a Prefeitura de Brasiléia, em nome do Prefeito Carlinhos do Pelado e do Vice-Prefeito Amaral do Gelo, expressa suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos pelo falecimento do Valdinei dos Reis Heráclito.

Valdinei, tinha 44 anos, era casado com a professora Ailana Pacheco e deixa 1 casal de filhos.

Sua memória permanecerá viva entre seus entes queridos, que sempre a recordarão com amor e saudade.

Que Deus conforte a família, amigos e colegas neste momento de dor, e que as boas lembranças sempre ilustrem nossos pensamentos. Descanse em paz.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários