fbpx
Conecte-se conosco

Acre

Produtor rural Valdnei dos Reis morre no PS após 28 dias internado por queda de cavalo em Assis Brasil

Publicado

2 horas atrás

em

Valdnei dos Reis Heráclito, 44, sofreu traumatismo craniano grave ao ser arrastado por boi que havia laçado; corpo será transladado para cidade natal onde será velado e enterrado

Valdnei sofreu um traumatismo craniano encefálico (TCE) gravíssimo e uma fratura no cotovelo após ter caído do cavalo. Após 28 dias internado lutando pela vida, o produtor rural faleceu na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do PS.

Após 28 dias de internação, o produtor rural Valdnei dos Reis Heráclito, de 44 anos, morreu na noite desta quarta-feira (8) no Pronto-Socorro de Rio Branco. O acidente que causou seus ferimentos ocorreu no dia 10 de setembro, em uma propriedade rural de Assis Brasil, quando o vaqueiro foi arrastado por um boi que havia laçado, resultando em uma queda brutal do cavalo.

Valdnei sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) gravíssimo e fratura no cotovelo

Após receber os primeiros socorros na unidade de saúde de Assis Brasil, seu estado crítico exigiu transferência urgente para a capital por meio de uma aeronave do SAMU. Durante quase um mês, o produtor rural lutou pela vida na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do PS, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e será transladado para fronteira, onde familiares e amigos prestarão a última homenagem antes do sepultamento. O caso comoveu a comunidade local, evidenciando os riscos enfrentados por trabalhadores rurais em sua rotina de trabalho.

Nota de Pesar da prefeitura de Brasiléia:

É com imenso pesar que a Prefeitura de Brasiléia, em nome do Prefeito Carlinhos do Pelado e do Vice-Prefeito Amaral do Gelo, expressa suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos pelo falecimento do Valdinei dos Reis Heráclito.

Valdinei, tinha 44 anos, era casado com a professora Ailana Pacheco e deixa 1 casal de filhos.

Sua memória permanecerá viva entre seus entes queridos, que sempre a recordarão com amor e saudade.

Que Deus conforte a família, amigos e colegas neste momento de dor, e que as boas lembranças sempre ilustrem nossos pensamentos. Descanse em paz.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Acre

SEE convoca novos professores aprovados em processos seletivos

Publicado

12 minutos atrás

em

9 de outubro de 2025

Por

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), publicou nesta quinta-feira, 09, dois editais de convocação para entrega de documentos e assinatura de contratos de professores aprovados em processos seletivos simplificados.

As convocações são referentes aos editais nº 086/2025 SEAD/SEE e nº 052/2025 SEAD/SEE/Especial, que atendem à reposição de vagas nas redes de ensino regular e de educação especial.

O Edital nº 086/2025 convoca candidatos aprovados no processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2023, para atuação nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Foram chamados profissionais para as disciplinas de Física, Geografia, Matemática e Pedagogia ou Normal Superior.

Os convocados devem comparecer até o dia 20 de outubro de 2025, das 7h30 às 13h30, em um dos seguintes locais: Rio Branco: Coordenação de Recursos Humanos da SEE, na Rua Rio Grande do Sul, nº 1.907, Bairro Volta Seca e Cruzeiro do Sul: Núcleo de Educação, na Avenida 25 de Agosto, nº 126, Bairro Aeroporto Velho.

Já o Edital nº 052/2025 SEAD/SEE/Especial convoca candidatas aprovadas no processo seletivo para professor mediador da Educação Especial, por análise de títulos. As convocadas atuarão no município de Epitaciolândia.

Os candidatos e candidatas convocados devem apresentar documentos pessoais, comprovantes de escolaridade e regularidade eleitoral, além de declarações e atestado médico pré-admissional que comprove aptidão física e mental para o exercício da função.

As declarações exigidas podem ser acessadas nos sites sead.ac.gov.br/comunicado e concursos.ibfc.org.br/informacoes/420.

Dúvidas e informações adicionais podem ser obtidas junto à Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) pelos telefones (68) 3213-2331 / 3213-2332 ou na Secretaria de Administração (SEAD), pelo e-mail [email protected].

Comentários

Continue lendo

Acre

Gladson Cameli aponta MDB como possível fornecedor de vice na chapa de Mailza Assis em 2026

Publicado

1 hora atrás

em

9 de outubro de 2025

Por

Governador do Acre cita ex-deputada Jéssica Sales como um “nome forte” e reafirma apoio incondicional à candidatura de sua vice ao governo do estado

Entre os nomes cotados para compor a chapa de Mailza, está a ex-deputada federal Jéssica Sales, mencionada pelo governador como uma opção por ser “um nome muito forte”. Foto: arquivo 

Em uma declaração que amplia o leque de negociações para as eleições de 2026, o governador do Acre, Gladson Cameli, afirmou nesta quinta-feira (9) que o posto de vice na chapa da vice-governadora Mailza Assis (PP) pode ser ocupado por um representante do MDB.

Durante entrevista, Cameli não descartou a possibilidade e citou a ex-deputada federal Jéssica Sales como uma opção viável por ser “um nome muito forte”.

O governador foi enfático ao reafirmar seu apoio à candidatura de Mailza. “Eu não abro mão da minha vice-governadora disputar o governo. Isso, para mim, não tem nem o que se discutir mais”, declarou Gladson.

A afirmação consolida publicamente Mailza como a candidata de sua preferência e sinaliza a abertura para uma ampla aliança, que incluiria o MDB – partido com significativa influência no estado – em uma posição de destaque na chapa majoritária.

Vice-governadora reuniu-se com cúpula do partido em Rio Branco e afirmou que busca um projeto de governo amplo, não apenas uma candidatura do PP. Foto: captada 

Em um movimento estratégico para as eleições de 2026, a vice-governadora Mailza Assis (PP) reuniu-se com a direção estadual do MDB na manhã de quarta-feira (8), na sede do partido em Rio Branco, e oficializou pessoalmente o convite para que a sigla integre a aliança majoritária que está sendo formada. O ato faz parte da peregrinação política que a pré-candidata vem realizando para construir uma base ampla de apoio.

Durante o encontro, Mailza destacou a importância histórica do MDB na política acreana e deixou claro que seu objetivo é representar um projeto de governo que vá além de uma única legenda. “Reconhecendo a grandeza do MDB e o valor das suas lideranças, venho oficialmente convidar o partido a caminhar conosco”, declarou, enfatizando que a proposta assegura participação ativa e corresponsabilidade na futura gestão.

O gesto, que já repercutia em nível estadual, ganhou reforço público do governador Gladson Cameli nesta quinta-feira, ao declarar que o acordo pode resultar na indicação de um representante do MDB como vice na chapa majoritária.

A articulação, que incluiu o encontro de Mailza com a direção estadual do MDB em Rio Branco, foi descrita pela vice-governadora como a construção de “um projeto de governo mais amplo”. O apoio explícito de Cameli à estratégia de sua vice confirma o alinhamento total do Palácio Rio Branco com a pré-candidatura de Mailza e reforça o peso político da possível aliança com os emedebistas no tabuleiro eleitoral acreano.

Durante entrevista, Cameli afirmou que “tudo pode acontecer”, mas não descartou a possibilidade de o nome escolhido vir do MDB, que possui grande influência no estado. Foto: captada 

Comentários

Continue lendo

Acre

Rio Acre apresenta leve aumento, mas segue longe da cota de alerta, informa Defesa Civil

Publicado

4 horas atrás

em

9 de outubro de 2025

Por

Foto: Sérgio Vale/arquivo ac24horas

O nível do Rio Acre registrou uma pequena elevação nesta quinta-feira, 09, alcançando 2,08 metros às 5h16, conforme dados divulgados pela Defesa Civil de Rio Branco. Apesar da leve subida, o manancial permanece muito abaixo da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, e da cota de transbordo, que é de 14,00 metros.
De acordo com o boletim, não houve registro de chuva nas últimas 24 horas, o índice pluviométrico ficou em 0,00 milímetro. A medição foi acompanhada pelo coordenador municipal de Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão.

Comentários

Continue lendo