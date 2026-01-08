Produtor rural símbolo do café acreano morre durante evento em Cruzeiro do Sul

Gildenilson Feliciano, o “Baixinho”, passou mal na ampliação do Complexo Industrial do Café do Juruá. Era respeitado na região e havia representado o Acre em eventos na Europa e em Belo Horizonte

Uma tragédia abalou o setor cafeeiro do Acre nesta quinta-feira (8). O produtor rural Gildenilson Feliciano, conhecido como “Baixinho”, morreu após passar mal durante o evento de ampliação do Complexo Industrial do Café do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Ele foi socorrido, mas não resistiu.

Baixinho era uma figura respeitada na região e referência na cadeia produtiva do café. No ano passado, participou de uma caravana de produtores acreanos na Itália e representou o estado na Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte. A CooperCafé, cooperativa da qual fazia parte, emitiu nota de pesar destacando seu trabalho, dedicação à agricultura e ao cooperativismo.

O secretário estadual de Agricultura, José Luiz Tchê, também lamentou a perda, classificando-o como “um produtor dedicado, um homem que fez muito pelo desenvolvimento do café do Acre”. Até o momento, não há informações sobre o local do velório e sepultamento.

Relacionado

Comentários