Acidente aconteceu na segunda-feira (5) na zona rural de Feijó e homem foi levado para o pronto-socorro de Rio Branco no dia seguinte. Ele teve um traumatismo craniano e morreu na madrugada desta quinta (8).

Por Iryá Rodrigues

O produtor rural Antônio José Lima de Oliveira, de 39 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (8) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do pronto-socorro de Rio Branco após sofrer um acidente no Ramal Beira Rio, colônia Estrela do Oriente, na zona rural de Feijó, interior do Acre.