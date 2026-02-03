Produção industrial do Brasil recua 1,2% em dezembro, diz IBGE

A produção industrial do Brasil ficou recuou 1,2%, na passagem de novembro para dezembro de 2025. Em novembro, o índice havia ficado estável. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (3/2).

Em comparação com dezembro de 2024, a indústria avançou 0,40 % na produção. Em 2025, acumulou alta de 0,40%.

O IBGE destacou que a produção industrial está 0,6% acima do patamar pré-pandemia (fevereiro de 2020). No entanto, encontra-se 16,3% acima do nível recorde de maio de 2011.

As quatro grandes categorias econômicas e a maior partedos 25 ramos pesquisados mostraram recuo na produção:

bens de capital (8,3%)

bens intermediários (1,1%)

bens de consumo duráveis (4,4%)

bens de consumo semiduráveis e não duráveis (0,7%)

O que é a produção industrial

A PIM Brasil produz indicadores de curto prazo desde a década de 1970, relativos ao comportamento do produto real das indústrias extrativa e de transformação. Em março de 2023, o índice passou por reformulação e teve início a divulgação da nova série de índices mensais da produção industrial do país.