Produção florestal do Acre supera R$ 115 milhões em 2024, com Brasiléia liderando ranking municipal

O governo do Acre inaugurou nesta sexta-feira, 26, a nova sede do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), localizada na Avenida Paulo Lemos de Moura, no bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco, ao lado do Cieps. O prédio tem 3.617,49 m² de área construída, dividido em três pavimentos (térreo e dois superiores), com 41 salas.

Durante a cerimônia, o governador Gladson Cameli destacou a importância estratégica do órgão e da valorização dos servidores. “O Imac cumpre um papel fundamental. Quero agradecer a todo o governo, ao presidente do Instituto, André Hassem, e ao secretário de Obras, Ítalo Medeiros, pelo empenho. Estamos inaugurando uma sede moderna, que oferece condições adequadas de trabalho e que também é exemplo para o Brasil. Falar de meio ambiente é falar de preservação, mas também de dar dignidade aos servidores para que cumpram suas funções”, disse.

O governador ressaltou ainda que a nova estrutura vai garantir mais agilidade nos processos de licenciamento e fiscalização ambiental, reduzindo a burocracia e fortalecendo a economia. Além da inauguração do Imac, Cameli lembrou outras entregas em andamento, como a construção da nova sede da Emater e a recuperação de prédios em áreas da saúde, educação e segurança pública.

O chefe do Executivo também comentou sobre a aprovação popular de sua gestão, apontada em recentes pesquisas. “Recebo com humildade e gratidão os números, que refletem o trabalho de toda a equipe de governo. Mas isso aumenta ainda mais a responsabilidade de cumprir o planejamento e executar o que prometemos. 2025 é o ano da execução, e no ano que vem será o momento de tratar de política”, afirmou.

Presidente do Imac destaca importância da nova sede e avanços na gestão ambiental

O presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), André Hassem, ressaltou a relevância da nova sede entregue nesta sexta-feira, 26, em Rio Branco, considerada a maior estrutura da região Norte entre autarquias e secretarias ambientais, com quase 3.700 m² de área construída.

“O Imac completa este ano 39 anos de existência. Estávamos em um espaço muito apertado no centro da cidade, enquanto o Estado se desenvolvia, recebendo investimentos e ampliando o agronegócio sustentável. Agora, junto com o governador Gladson Cameli, idealizamos e conseguimos entregar esta nova sede, um sonho que se torna realidade”, afirmou.

Hassem destacou que a autarquia tem avançado também no interior, com novas sedes em Brasileia, Cruzeiro do Sul e Feijó, além da previsão de concluir a unidade de Sena Madureira até 2026.

Segundo ele, a nova estrutura garante mais conforto aos servidores e melhor atendimento à população. “Hoje nossos servidores passam a ter um espaço mais amplo e adequado. Também investimos em tecnologia, como computadores e drones, fortalecendo a atuação na fiscalização ambiental. O Imac é o órgão licenciador do Estado, é quem vai a campo, e precisa estar preparado para responder às demandas da sociedade e dos empreendedores”, pontuou.

O presidente também destacou os resultados positivos da gestão ambiental no Acre. “Desde o ano passado temos reduzido os focos de incêndio e de desmatamento. Isso é fruto do trabalho em campo das nossas equipes, em parceria com outros órgãos ambientais. Essa nova sede representa mais estrutura para continuar entregando respostas à sociedade”, finalizou.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários