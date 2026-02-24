Produção de pitaya ganha destaque e apoio da Prefeitura em Rio Branco

A produção de pitaya em Rio Branco começa a ganhar força e visibilidade, impulsionada pelo apoio da Prefeitura de Rio Branco. Na tarde desta segunda-feira (23), o prefeito Tião Bocalom, acompanhado do secretário municipal de Agropecuária, Eracides Caetano, visitou um dos primeiros plantios da fruta na capital acreana, localizado às margens da AC-40, no km 08.

A área pertence à produtora rural Ivanira Arruda, que apostou no cultivo da pitaya — conhecida como fruta-do-dragão — e plantou dois hectares com cerca de quatro mil pés já em produção. A iniciativa representa um marco para a diversificação da agricultura local e reforça o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento do setor produtivo rural.

Durante a visita, o prefeito destacou a importância de incentivar novas culturas e parabenizou a produtora pela iniciativa e visão empreendedora.

“Nosso compromisso é apoiar quem produz, incentivar a diversificação e fortalecer cada vez mais a agricultura familiar. A pitaya é uma fruta com grande potencial e pode abrir novas oportunidades de renda para os produtores de Rio Branco”, afirmou o gestor.

As primeiras colheitas de 2026 foram realizadas no início desta semana e devem abastecer parte do comércio da capital. Ivanira Arruda agradeceu o suporte técnico e o acompanhamento oferecidos pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agropecuária, ressaltando que o incentivo foi fundamental para o sucesso do cultivo.

A pitaya é uma fruta exótica e nutritiva, rica em vitaminas e antioxidantes. Seu cultivo exige preparo adequado do solo, espaçamento correto entre as plantas e a instalação de suportes para sustentação. Trata-se de uma cultura perene, com potencial produtivo que pode chegar a 15 anos, tornando-se uma alternativa promissora para a geração de renda no campo.

O secretário Eracides Caetano enfatizou que a gestão municipal tem priorizado ações voltadas à valorização do homem do campo e à inovação na produção agrícola.

“A gestão municipal tem pautado suas ações na valorização do homem do campo e no incentivo a novas culturas, promovendo alternativas que gerem renda, desenvolvimento sustentável e fortalecimento da economia local”, destacou.

A Prefeitura de Rio Branco segue investindo em políticas públicas que ampliam oportunidades no meio rural, incentivando a diversificação produtiva e contribuindo para o crescimento sustentável da economia acreana.

<p>The post Produção de pitaya ganha destaque e apoio da Prefeitura em Rio Branco first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>

Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

Relacionado

Comentários