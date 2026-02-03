Produção de mel no Acre cresce 33% em 2025 e estado investe R$ 560 mil no fortalecimento da cadeia

Governo investiu R$ 560 mil na cadeia produtiva; Senador Guiomard lidera volume com mais de 3,8 toneladas e apicultora conquista prêmio nacional

A cadeia produtiva do mel no Acre registrou aumento de 33% na produção entre 2024 e 2025, passando de 9 para 12 toneladas, segundo levantamento da Unidade de Coordenação do Programa REM Acre (UCP-REM) e da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri). Atualmente, o programa conta com 436 produtores cadastrados nos territórios do Alto e Baixo Acre, Juruacá e Tarauacá-Envira, distribuídos em 13 municípios.

O município de Senador Guiomard lidera a produção, com 3.850,20 kg de mel, seguido por Rio Branco (3.685,70 kg) e Bujari (3.292,20 kg). Xapuri e Plácido de Castro também se destacam no cenário estadual. Até junho de 2025, o governo do Acre investiu mais de R$ 560 mil em assistência técnica, capacitação e fornecimento de equipamentos, como caixas melíponas, centrífugas e kits de manejo.

Entre as iniciativas que fortalecem a apicultura local estão as Casas do Mel, com unidade já em operação em Senador Guiomard e outras previstas para Bujari e Xapuri, e o Selo D’Colônia, que confere identidade sanitária e cultural aos produtos artesanais.

O setor também vem ganhando reconhecimento nacional: a produtora Maria Paulino da Silva, do Ramal Belo Jardim 3, conquistou o 3º lugar na categoria méis refrigerados no Concurso Nacional de Méis de Abelhas Nativas, realizado no Rio de Janeiro.

Líderes de produção (2025):

Senador Guiomard: 3.850,20 kg

Rio Branco: 3.685,70 kg

Bujari: 3.292,20 kg

Xapuri e Plácido de Castro também se destacam

Ações de fomento:

Entrega de equipamentos: Caixas melíponas, centrífugas, kits de manejo;

Capacitação: Mais de 180 produtores treinados em boas práticas;

Infraestrutura: Casa do Mel já funciona em Senador Guiomard, com unidades previstas para Bujari e Xapuri;

Certificação: Selo D’Colônia (lançado em 2023) confere identidade sanitária e cultural ao mel artesanal.

A meliponicultura (criação de abelhas sem ferrão) é uma atividade de baixo impacto ambiental e alta inclusão social, praticada principalmente por agricultores familiares e comunidades tradicionais.

A Seagri projeta atingir 20 toneladas/ano até 2027 e ampliar a exportação para outros estados, aproveitando o potencial da biodiversidade amazônica para méis especiais.

O crescimento sustentável da apicultura no Acre mostra como políticas públicas direcionadas podem transformar uma atividade tradicional em uma cadeia de valor estruturada, gerando renda no campo sem desmatamento – um modelo em sintonia com a bioeconomia da floresta em pé.

