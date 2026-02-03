Procuradoria acata denúncia da Adesg e encaminha pedido ao TJD

Em um dos melhores jogos do Campeonato Estadual Sicredi de 2026, o Rio Branco derrotou o Independência por 2 a 1, de virada, nesta segunda, 2, no Tonicão, e assumiu a liderança da competição com 9 pontos. Gabriel e Matheus Nego marcaram os gols do Estrelão e João Bravo anotou para o Independência.

O Tricolor, atual bicampeão, é o lanterna do torneio com 1 ponto.

Mudanças decidiram

O Independência dominou o primeiro tempo jogo e também criou as melhores oportunidades. Israel acertou um belo chute e Anderson realizou a defesa. Nos acréscimos, a trave salvou o Rio Branco após a batida de Gabriel Ramos.

No volta para o segundo tempo, Ulisses Torres promoveu as entradas do volante Lima e do atacante Lobinho nas vagas dos volantes Thiago e Israel.

Aos 15, o zagueiro Marcelo falhou e João Bravo fez 1 a 0, Independência.

O atacante Gabriel entrou no jogo e o Rio Branco foi ainda mais para o ataque.

Aos 33, Gabriel aproveitou uma sobra dentro da área e empatou a partida. Aos 43, a bola foi cruzada e Matheus Nego bateu para o marcar o gol da virada.

O cara do jogo

O goleiro Anderson, do Rio Branco, realizou grandes defesas e foi o escolhido o cara do jogo.

Fala, Ulisses!

“Acreditamos até o final e conquistamos um resultado muito expressivo. Estamos trabalhando duro e essa vitória nos motiva para seguir em busca dos objetivos”, afirmou o técnico do Rio Branco, Ulisses Torres.

Derrota dura

O técnico Ivan Mazzuia, bastante abatido, classificou a derrota como dura.

“Fizemos um bom primeiro tempo e sentimos o jogo no final. Essa derrota nos deixa em uma situação muito complicada”, disse Ivan Mazzuia.

Relacionado

Comentários