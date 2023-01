Procurador-geral visita Promotorias de Justiça do Alto Acre

Nesta terça-feira, 24, o procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento visitou as Promotorias de Justiça de Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil buscando ampliar o diálogo da Administração Superior do Ministério Público do Acre com membros e servidores, além fazer um levantamento das principais demandas das unidades ministeriais que ficam localizadas na Regional do Alto Acre.

As visitas foram acompanhadas pelo procurador-geral adjunto para Assuntos Jurídicos, Celso Jerônimo de Souza, pelo secretário-geral do MPAC, Glaucio Oshiro, pelo coordenador do Gaeco, Bernardo Albano, além de integrantes das Diretorias de Administração e de Planejamento e Gestão Estratégica.

A comitiva foi recebida pelos promotores de Justiça Pauliane Mezabarba e Juleandro Martins no edifício que abriga as Promotorias de Justiça de Brasileia e Epitaciolândia. No encontro foram apresentadas algumas reivindicações para melhorar o fluxo e as rotinas de trabalho, ocasião em que o procurador-geral também fez um relato sobre as ações implementadas em diversas áreas de sua gestão.

“É importante vir aqui para ouvir cada um de vocês e para conhecer de perto as necessidades, como também fazer uma prestação de contas das nossas ações. Tivemos muitas conquistas, como o aumento do duodécimo do MPAC este ano, o que vai nos permitir avançar ainda mais em diversas áreas da gestão e da atuação institucional. Também passamos por momentos difíceis no Brasil e no Acre, mas temos a certeza de que o MPAC cumpriu com rapidez e eficiência a sua missão constitucional de defesa da democracia e da ordem jurídica”, disse.

Também integrou a agenda uma exposição feita pela diretora de Planejamento Vângela do Nascimento sobre os novos instrumentos de gestão e planejamento adotados pelo MPAC e que integram um conjunto de inovações na área, como por exemplo, a ferramenta de Business Intelligence (BI), que permite a membros e servidores o acesso a dados institucionais de forma fácil e interativa. A novidade garante uma melhor análise das informações reunidas em um hotsite, podendo ser acessadas a qualquer momento e auxiliar o membro do MPAC em sua atuação.

Durante a visita, o coordenador do Gaeco também apresentou ferramentas tecnológicas para realização de pesquisas em fontes abertas.

Vistoria às obras da nova sede de Assis Brasil

Ainda no Alto Acre, o procurador-geral vistoriou as obras da Promotoria de Justiça de Assis Brasil, que tiveram início há sete meses e agora estão em fase de conclusão.

“As novas instalações seguem o padrão de acessibilidade e sustentabilidade, e representam a concretização do sonho de ter uma sede própria do MPAC no município, o que vai melhorar as condições de trabalho de membros e servidores, como também o trabalho que prestamos à sociedade”, comentou.

A nova sede está sendo construída em um terreno doado pela Prefeitura de Assis Brasil, sendo financiada com recursos de emenda parlamentar no valor de R$ 600 mil de autoria do senador eleito Alan Rick quando exerceu o mandato de deputado federal.

Kelly Souza- Agência de Notícias do MPAC

Foto: Tiago Teles

