Acre
Procura elevada por atendimento nas OCAs reflete credibilidade e aprovação do público aos investimentos em humanização
Um grande e diversificado público acreano, entre crianças, jovens, adultos e idosos, procura diariamente as unidades da Organização em Centros de Atendimento (OCA) em Rio Branco, Xapuri, Brasileia e Cruzeiro do Sul, cidades onde o órgão está instalado, oferecendo um vasto leque de serviços públicos nas três maiores regionais do estado.
O alto índice de atendimentos, quase 200 mil neste primeiro trimestre do ano, é celebrado pelo governo do Acre como resposta positiva aos investimentos contínuos que levaram a OCA a se tornar referência para a população, graças ao modelo de gestão que prioriza a escuta ativa e o acolhimento ao público.
O atendimento humanizado, promovido e executado pelo governo do Acre desde o início da gestão, consolida uma política pública de atendimento ao cidadão, criando conexão e confiança, personalizando o cuidado, considerando as necessidades emocionais e físicas do ser humano, no momento da procura pelos cerca de 700 serviços de órgãos públicos que a instituição presta.
Entre as ações realizadas, há desde pequenos detalhes, como os ajustes no ângulo das cadeiras, que motivavam reclamações dos usuários, alegando serem escorregadias, até investimentos mais complexos, como a Praça das Cores da OCA em Rio Branco, que é um espaço planejado para oferecer conforto e acolhimento aos cidadãos.
O ambiente tem assentos acolchoados que garantem comodidade, além de um mural colorido, trazendo leveza e tornando o espaço mais convidativo. Ali também é possível acessar a internet e carregar o celular.
Casado a esse serviço, o programa de inclusão digital disponibiliza computadores para que usuários conectem-se à rede, permitindo a realização de pesquisas, acesso a serviços e informações. O objetivo é reduzir barreiras tecnológicas e aproximar a sociedade do mundo digital, contribuindo para uma experiência mais humanizada e acessível no atendimento público.
O casal de aposentados Raimundo e Zilca Costa dizem reconhecer na Central de Atendimento um excelente serviço, que experimentam no dia a dia, pois ele é aposentado pela Saúde e ela pela Educação, dois setores com grande demanda.
“Temos cinco filhos, dez netos e um bisneto e, com uma família grande assim, entendemos o que é procurar o sistema público. Sabemos que, se viermos com toda a família, seremos bem-atendidos e ainda teremos comodidade durante a espera, em espaços adaptados, com o conforto que requerem os tempos modernos”, constata o aposentado.
Público infantil
A sala destinada ao atendimento infantil, assim como de crianças e adolescentes com algum tipo de necessidade especial, é outro destaque na política de humanização adotada pela atual gestão, pois está confortavelmente instalada na central, separada do grande fluxo, climatizada, decorada e equipada especificamente para esse público.
O atendimento dispensado à dona de casa Genilene de Souza é um dos exemplos sobre o serviço focado na humanização. Moradora do bairro Santa Inês, recorreu à OCA para tirar o RG dos cinco filhos, com idades variando de 2 a 10 anos.
“Só tenho a agradecer pelo acolhimento, educação e comprometimento em resolver o mais depressa possível, mesmo um caso especial como o meu, com cinco crianças tão pequenas, num ambiente confortável”, aprova.
As celebrações temáticas em épocas especiais, como festa junina, Páscoa, Dia das Crianças e Natal, consistem em ações voltadas para aproximar a OCA da sociedade. Os servidores se vestem a caráter, o espaço é decorado de forma lúdica e as atividades incluem quadrilhas juninas, painéis fotográficos, sessões de cinema e momentos de interação, transformando o atendimento em uma experiência acolhedora e memorável.
O programa de formação permanente assegura que os servidores estejam preparados para oferecer atendimento de excelência, fortalecendo a Política de Atendimento ao Cidadão, fundamentada no Decreto nº 3.357. As capacitações têm foco em diversidade, equidade, acolhimento, comunicação eficiente, relacionamento interpessoal e personalização do atendimento, alinhando os profissionais aos princípios de eficiência, empatia e humanização estabelecidos pela OCA. Nos últimos cinco anos, 11.459 servidores foram capacitados, o que demonstra o compromisso da instituição com a qualificação do serviço público e a melhoria da experiência do cidadão.
O casal Elda Lopes, autônoma, e Antônio Oliveira, policial militar, sempre aproveita a necessidade de resolver alguma questão para buscar os serviços da OCA, e a certeza do bom atendimento torna atrativa a ida à instituição.
“Estou aqui para solicitar minha nova carteira de identidade e gostaria de parabenizar a OCA pelos investimentos no bom atendimento, num nível que é sempre crescente”, diz Elda.
Enquanto aguardavam a renovação da Carteira para Transporte Público os estudantes Vitor Gabriel Moraes e a namorada Rhadassa Eloá Fernandes, moradores do bairro Boa União, atestam a importância de dispor de comodidades durante o atendimento.
“É satisfatório cumprir uma tarefa de responsabilidade, que num ambiente agradável torna-se melhor ainda”, avaliou a estudante, que já está inserida em atividades do Menor Aprendiz.
A diretora da OCA, Fran Brito, lembra que nos últimos cinco anos as centrais mantiveram altos índices de satisfação, de 99%, refletindo o reconhecimento da população ao atendimento humanizado, eficiente e acolhedor, destacando que essa aprovação dos cidadãos evidencia os investimentos em infraestrutura, inovação digital, ampliação de unidades e programas sociais, de cuidado e valorização do servidor, impactando positivamente a experiência de quem busca os serviços da OCA.
“As pessoas não vêm mais aqui só em busca de um atendimento, não são apenas um número, são vistas como pessoas e atendidas como tal. Tudo nas centrais é preparado para que se sintam realmente bem, em casa e acolhidas”, ratifica.
O governador Gladson Camelí enfatiza a união de forças para levar o serviço a todas as regiões estado, com os devidos investimentos capazes de oferecer um atendimento resolutivo e acolhedor.
Camelí avalia que os objetivos têm sido alcançados com êxito, pois juntas as quatro unidades, mais as OCAs Virtual e Móvel realizaram número recorde de quase um milhão de atendimentos no ano passado e neste início de ano prosseguem em ordem crescente.
“Cada atendimento representa mais do que números, pois traduz histórias, acolhimentos, direitos garantidos e a presença concreta do Estado na vida das pessoas, alcançando desde a capital, até comunidades mais distantes do interior. A nós, a constatação positiva de que estivemos na direção certa, com a honra de governar para cuidar das pessoas”.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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Brasileiro é executado a tiros em praça pública na Bolívia, no município de Guayaramerín
Vítima tinha 22 anos, era de Rondônia e já havia sido investigada por homicídio na capital
Um homem brasileiro foi executado a tiros na noite desta quinta-feira (19), na Praça Hernán Roca Casanova, no município de Guayaramerín. O crime ocorreu em via pública e foi presenciado por diversas pessoas.
A vítima foi identificada como Luís Gabriel Vinhorquis de Souza, de 22 anos, natural de Rondônia. Segundo testemunhas, ele foi surpreendido por criminosos que chegaram em um veículo e efetuaram vários disparos, a maioria na região da cabeça. Imagens gravadas por moradores mostram o momento da execução.
Após o crime, o carro utilizado pelos autores foi encontrado completamente queimado, em uma tentativa de eliminar provas.
Conhecido como “Gabrielzinho”, Luís Gabriel já havia sido investigado pela morte do estudante Arthur Amora Ribeiro, de 13 anos, assassinado com um tiro na cabeça em agosto de 2022, no bairro São Cristóvão, em Porto Velho.
Na época, a Justiça chegou a expedir um mandado de prisão contra ele, a pedido da Delegacia de Homicídios da capital. No entanto, meses depois, a ordem foi revogada por decisão judicial, após atuação da defesa.
De acordo com informações da polícia de Rondônia, Luís Gabriel também possuía antecedentes por receptação e roubo de veículos levados de forma irregular para a Bolívia.
O caso segue sob investigação das autoridades bolivianas, que devem divulgar um relatório oficial nas próximas horas.
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Jogos digitais podem ajudar a resolver desafios da gestão pública no Acre
Programa seleciona startups da Amazônia Legal para desenvolver games voltados a temas como queimadas, educação científica e serviços públicos digitais
Empreendedores da Amazônia Legal que desenvolvem soluções tecnológicas baseadas em jogos digitais têm até esta sexta-feira (20) para se inscrever no 1º Ciclo de Aceleração de Startups GovTech de Games – Acre. A iniciativa busca selecionar projetos capazes de transformar desafios da gestão pública em soluções digitais por meio de games. O programa é promovido pelo Instituto Sapien, com apoio da Mense Group e financiamento do Ministério do Turismo. O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no site www.gamecongovtech.com.br
A proposta do programa é estimular o desenvolvimento de jogos digitais capazes de enfrentar desafios da gestão pública, utilizando tecnologia e criatividade para ampliar o acesso à informação, promover educação cidadã e fortalecer políticas públicas. Ao todo, até seis startups serão selecionadas para participar de um ciclo de aceleração que inclui mentorias, capacitações e conexão com especialistas do setor público e do ecossistema de inovação.
O que é GovTech
A iniciativa está inserida no conceito de GovTech, termo que define empresas e soluções tecnológicas voltadas à modernização da administração pública. De acordo com o edital do programa, GovTech refere-se a iniciativas que utilizam tecnologia, novos processos e soluções inovadoras para gerar eficiência na gestão pública e contribuir para o uso mais racional de recursos governamentais.
No caso do ciclo de aceleração, a proposta é aplicar essa lógica ao universo dos jogos digitais, criando experiências interativas capazes de comunicar temas complexos e estimular mudanças de comportamento. Games podem, por exemplo, ajudar a explicar políticas públicas, orientar a população sobre serviços digitais ou sensibilizar cidadãos sobre questões ambientais.
Desafios públicos do Acre
As startups interessadas devem desenvolver soluções alinhadas a um dos três desafios definidos por instituições do estado do Acre. O primeiro aborda os impactos das queimadas e da poluição ambiental, proposta apresentada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre, com foco em conscientizar a população sobre preservação ambiental e práticas sustentáveis.
O segundo desafio trata da educação ambiental, cidadã e tecnocientífica, em parceria com a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), e busca aproximar a população de soluções científicas e tecnológicas aplicadas ao cotidiano.
Já o terceiro está relacionado à educação tributária e aos serviços digitais, proposto pela Secretaria da Fazenda do Acre (Sefaz). A ideia é utilizar jogos para facilitar o entendimento sobre obrigações fiscais e sobre o funcionamento de serviços públicos digitais.
Quem pode participar
Podem se inscrever startups com sede em qualquer estado da Amazônia Legal — Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins — desde que possuam CNPJ ativo, equipe com pelo menos dois integrantes e soluções inovadoras em fase de ideação, protótipo, operação ou escala.
As equipes selecionadas participarão de uma jornada de aceleração com atividades online e presenciais, incluindo desenvolvimento de modelo de negócio, criação de jogos, aspectos jurídicos e fiscais para negociação com o setor público e técnicas de apresentação para investidores e gestores públicos.
Onde acessar o edital
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do formulário disponível no site www.gamecongovtech.com.br/inscreva-se, até 23h59 do dia 20 de março de 2026, no horário de Brasília.
No mesmo endereço eletrônico, os interessados podem acessar o edital completo, que reúne todas as informações sobre requisitos de participação, etapas do processo seletivo, critérios de avaliação e detalhes do ciclo de aceleração.
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Joabe Lira condiciona candidatura em 2026 a decisão de Bocalom e articulação partidária
Presidente da Câmara de Rio Branco diz que definição passa por diálogo com União Brasil e construção do grupo político
O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Joabe Lira, afirmou na noite desta quinta-feira (19) que ainda não definiu se disputará as eleições de 2026. Segundo ele, a decisão depende diretamente do prefeito da capital e pré-candidato ao governo, Tião Bocalom, além de um possível entendimento com o União Brasil, sigla à qual está vinculado.
Joabe foi um dos poucos políticos a recepcionar Bocalom no aeroporto de Rio Branco, onde o prefeito desembarcou após oficializar sua filiação ao PSDB, em meio a um ato com apoiadores.
O vereador revelou que já teve uma conversa prévia com o prefeito antes da viagem e que um novo encontro deve ocorrer nas próximas horas. “O Bocalom conversou comigo antes de viajar e disse que quer montar um time também de deputados. Quando ele chegar, a gente vai sentar para bater o martelo”, afirmou.
Apesar da proximidade política, Joabe destacou que uma eventual candidatura depende de construção coletiva dentro do grupo liderado por Bocalom. “Nós fazemos parte de um grupo político e esse grupo é liderado pelo Bocalom”, disse.
Impasse partidário
Um dos principais entraves para a definição é a situação partidária do vereador. Fora da chamada janela partidária, período em que é permitida a troca de legenda sem risco de perda de mandato, Joabe não pode mudar de partido neste momento.
Atualmente no União Brasil, ele reconhece que precisará do aval da sigla para viabilizar sua participação em uma eventual chapa alinhada ao prefeito. O cenário é ainda mais delicado porque o partido integra a aliança com MDB, PL e PP em torno da vice-governadora e pré-candidata ao governo, Mailza Assis.
“Não estou na janela partidária, então não tem como sair agora. O caminho é o diálogo. Vamos conversar com a direção do União Brasil para decidir o que fazer”, explicou.
Nos bastidores, há avaliações de que podem existir alternativas jurídicas para uma eventual liberação sem prejuízo ao mandato, mas tudo ainda depende de articulações políticas.
Novo cenário político
Joabe também comentou as recentes movimentações no cenário político do Acre, especialmente após mudanças partidárias envolvendo lideranças locais. Para ele, o novo contexto pode abrir espaço para a formação de chapas mais competitivas.
“Antes tinha muito nome pesado. Agora acredito que o prefeito vai conseguir montar uma chapa forte, onde todos os candidatos terão chance real de vitória”, avaliou.
Na Câmara Municipal, segundo o presidente, já há uma movimentação significativa de vereadores interessados em disputar cargos nas eleições de 2026. Ele citou, por exemplo, o vereador Leôncio Castro, que já se posiciona como pré-candidato a deputado estadual.
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