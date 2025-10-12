Procon realiza atividades de educação para o consumo em alusão ao Dia das Crianças

Em celebração ao Dia das Crianças, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon) promoveu, nesta semana, uma série de atividades educativas e de conscientização em diferentes municípios do estado.

As ações reforçam a importância do consumo consciente desde a infância, formando cidadãos mais críticos, responsáveis e preparados para lidar com o mercado de consumo, além de incentivar hábitos sustentáveis.

Na capital acreana, a equipe de Educação para o Consumo esteve presente no bairro Cidade do Povo, durante a ação social “Brincando com a Gente”, articulada pela Câmara Municipal de Rio Branco, em parceria com diversas entidades governamentais.

“Promovemos atividades educativas e lúdicas junto com o nosso mascote Proconsu, distribuímos informativos sobre direitos do consumidor e entregamos brindes e materiais educativos para as famílias e, principalmente, para as crianças, pois a atividade é em celebração a elas”, relatou a agente do Procon, Ana Beatriz Araújo.

Atividades em Brasileia

Em Brasileia, a equipe do Procon na regional do Alto Acre intensificou sua atuação por meio de palestras em escolas da rede municipal, abordando temas ligados ao consumo consciente.

Além disso, a equipe também participou das festividades do Dia das Crianças realizadas na OCA de Brasileia, promovendo atividades lúdicas com foco educativo. A chefe da Divisão Regional do Procon no Alto Acre, Mayra Araújo, destacou a importância da iniciativa.

“Nossa equipe esteve nas festividades da OCA levando informação e cidadania. As crianças participaram de dinâmicas educativas, receberam brinquedos, lanches e materiais informativos, tornando o momento de lazer também uma oportunidade de aprendizado”, informou.

Cruzeiro do Sul

Na cidade de Cruzeiro do Sul, além das palestras educativas em escolas, o Procon integrou o projeto “MP na Comunidade”, levando informações sobre direitos do consumidor e atividades recreativas.

A agente do setor de Educação para o Consumo do Procon no Juruá, Sandra Rocha, ressaltou a receptividade das crianças, familiares e demais membros da comunidade durante a ação social no bairro Boca da Alemanha.

“Foi uma manhã especial. Estar junto às crianças no projeto do Ministério Público nos permitiu aliar conhecimento e diversão, reforçando os direitos dos consumidores e os valores de cidadania a todos que estavam presentes”, disse.

