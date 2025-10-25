Acre
Procon promove palestras sobre consumo consciente para estudantes em Brasileia
O consumo consciente é uma prática que envolve refletir antes de comprar, valorizar o que é essencial, evitar desperdícios e considerar o impacto das escolhas no meio ambiente e na sociedade.
Nessa perspectiva, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon) promoveu, nesta semana, na região do Alto Acre, palestras sobre consumo consciente para estudantes da Escola Estadual Getúlio Vargas, em Brasileia.
A ação faz parte das atividades de educação para o consumo desenvolvidas pelo órgão consumerista, que buscam levar conhecimento e responsabilidade social para todas as gerações, principalmente os membros da comunidade estudantil.
“As crianças são o futuro do nosso país. Através delas, queremos plantar sementes de conhecimento para que possam colher ao longo de toda a vida. Educar os pequenos para o consumo consciente é investir em uma sociedade mais equilibrada e responsável”, destacou a chefe da Divisão Regional do Procon no Alto Acre, Mayra Araújo.
Durante as palestras, os estudantes aprenderam sobre temas como o uso responsável do dinheiro, a importância de comparar preços, o combate ao desperdício e o descarte correto de produtos e embalagens. Também foi abordado, de forma lúdica, o tema dos direitos e deveres dos consumidores.
Para a estudante Ana Clara Meireles, de 11 anos, o aprendizado foi marcante. “O que mais me chamou a atenção foi saber que economizar água e não comprar coisas desnecessárias ajuda o planeta. Também gostei muito da parte em que aprendemos como cuidar melhor do nosso dinheiro”, contou a aluna.
Dúvidas, denúncias ou solicitações de atividades educativas do Procon em Brasiléia podem ser feitas pelos números 151 ou (68) 3223-7000, que também funciona pelo aplicativo WhatsApp.
OAB/AC promove a 1ª Conferência Estadual de Prerrogativas, na segunda-feira
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), por meio da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas, realiza, na segunda-feira (27), a 1ª Conferência Estadual de Prerrogativas. O evento contará com a presença de palestrantes de renome nacional.
As inscrições podem ser realizadas pelo site: https://eventos.oabac.org.br/index.php?evento=455.
“Este evento é um marco na valorização da nossa classe, promovendo um espaço de debate e capacitação sobre a importância das prerrogativas profissionais para o exercício pleno e ético da advocacia. A conferência busca não apenas discutir os desafios enfrentados no dia a dia, mas também fortalecer a atuação da advocacia na defesa de seus direitos, essenciais para garantir o acesso à justiça e à cidadania”, explicou a presidente da Comissão, Caren Oliveira de Araújo.
Segundo Caren, a conferência contribuirá para o fortalecimento da classe.
“Durante a conferência, abordaremos temas cruciais e relevantes para o desenvolvimento de uma advocacia forte, digna e respeitada. Participe conosco e seja parte desta iniciativa que visa aprimorar o nosso trabalho e reforçar o nosso compromisso com a sociedade”, finalizou.
Pesquisa mostra que Acre adota modelo precário na contratação de servidores públicos por tempo determinado
Um estudo recente sobre contratações temporárias no serviço público revela que o Acre segue aplicando, de forma genérica, o estatuto dos servidores efetivos aos profissionais contratados por tempo determinado, sem especificar claramente quais direitos são assegurados a essa categoria. A prática, segundo os pesquisadores, cria insegurança jurídica e deixa dezenas de trabalhadores sem garantias trabalhistas básicas, como férias, 13º salário e licenças.
A pesquisa, elaborada pelos especialistas Felipe Drumond, Laís Montgomery e Myrelle Jacob, aponta que a contratação de servidores temporários cresceu 42,1% entre 2017 e 2023 nos estados e municípios brasileiros. No mesmo período, o número de servidores efetivos caiu 11,8%, reflexo da falta de concursos e da não reposição de vacâncias no funcionalismo.
No caso do Acre, o estado está entre os que não possuem legislação específica para regular os direitos dos contratados. A norma local apenas reproduz o estatuto geral dos servidores, sem detalhar benefícios ou garantias, o que faz com que cada contrato dependa da interpretação individual dos gestores. A situação se repete em estados como Tocantins, Sergipe e Pará.
A precarização é especialmente sentida em áreas essenciais como saúde e educação, onde o vínculo temporário já é maioria em 15 estados. No Acre, sindicatos de professores e profissionais da saúde têm denunciado há anos a falta de estabilidade, a ausência de direitos previdenciários e a demora na renovação de contratos.
Para tentar unificar as regras, o Movimento Pessoas à Frente propôs ao Congresso Nacional um Projeto de Lei Geral de Contratação por Tempo Determinado no Setor Público, que tramita sob os números PL 3086/2025 e PL 3069/2025. As propostas definem prazos, direitos mínimos, como licença-maternidade, paternidade e férias, e limitam o uso desse tipo de vínculo a situações realmente excepcionais.
Nível do Rio Acre segue baixo e sem registro de chuvas nas últimas 24 horas em Rio Branco
O nível do Rio Acre amanheceu neste sábado, 25, em 1,76m, segundo o boletim divulgado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Rio Branco. A medição, realizada às 5h19, mostra uma leve queda em relação ao dia anterior, quando o rio registrava 1,83 metro.
De acordo com o boletim, não houve registro de chuva nas últimas 24 horas na capital acreana. A situação segue dentro da normalidade, bem abaixo da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, e da cota de transbordo, que é de 14,00 metros.
