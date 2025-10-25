Procon promove palestras sobre consumo consciente para estudantes em Brasileia

O consumo consciente é uma prática que envolve refletir antes de comprar, valorizar o que é essencial, evitar desperdícios e considerar o impacto das escolhas no meio ambiente e na sociedade.

Nessa perspectiva, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon) promoveu, nesta semana, na região do Alto Acre, palestras sobre consumo consciente para estudantes da Escola Estadual Getúlio Vargas, em Brasileia.

A ação faz parte das atividades de educação para o consumo desenvolvidas pelo órgão consumerista, que buscam levar conhecimento e responsabilidade social para todas as gerações, principalmente os membros da comunidade estudantil.

“As crianças são o futuro do nosso país. Através delas, queremos plantar sementes de conhecimento para que possam colher ao longo de toda a vida. Educar os pequenos para o consumo consciente é investir em uma sociedade mais equilibrada e responsável”, destacou a chefe da Divisão Regional do Procon no Alto Acre, Mayra Araújo.

Durante as palestras, os estudantes aprenderam sobre temas como o uso responsável do dinheiro, a importância de comparar preços, o combate ao desperdício e o descarte correto de produtos e embalagens. Também foi abordado, de forma lúdica, o tema dos direitos e deveres dos consumidores.

Para a estudante Ana Clara Meireles, de 11 anos, o aprendizado foi marcante. “O que mais me chamou a atenção foi saber que economizar água e não comprar coisas desnecessárias ajuda o planeta. Também gostei muito da parte em que aprendemos como cuidar melhor do nosso dinheiro”, contou a aluna.

Dúvidas, denúncias ou solicitações de atividades educativas do Procon em Brasiléia podem ser feitas pelos números 151 ou (68) 3223-7000, que também funciona pelo aplicativo WhatsApp.

