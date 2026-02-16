O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e a Rádio Calçadão, realiza, durante o período de Carnaval, a Parada Calçadão, em frente ao Terminal Urbano, com uma ação preventiva de conscientização voltada ao consumo responsável e à segurança no trânsito.

A mobilização reuniu equipes dos órgãos parceiros e comunicadores da rádio comunitária para orientar diretamente a população, com distribuição de materiais informativos e alertas sobre direitos do consumidor, cuidados em compras e contratações típicas do período, além de orientações sobre direção segura e os riscos da combinação entre álcool e direção.

A presidente do Procon, Alana Albuquerque, destacou a importância da iniciativa. “Nosso objetivo é estar cada vez mais próximo da população, levando informação clara e acessível. O Carnaval é um período de grande movimentação econômica e social, e a prevenção é fundamental para evitar prejuízos ao consumidor e promover um trânsito mais seguro”, afirmou.

Além da ação na capital, as atividades de defesa do consumidor também estão sendo realizadas nos municípios. Durante as fiscalizações, os agentes observam, principalmente, a correta precificação dos produtos, que deve estar clara, visível e de fácil compreensão. E a comercialização de bebidas, com atenção especial às embalagens fechadas, que precisam conter informações obrigatórias, como validade, procedência, composição e condições adequadas de armazenamento.

























The post Procon promove ação educativa no Carnaval, com foco em consumo responsável e segurança no trânsito appeared first on Noticias do Acre.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

