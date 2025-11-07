Conecte-se conosco

Procon intensifica fiscalizações em Brasileia e Epitaciolândia no período que antecede a Black Friday

24 segundos atrás

A Black Friday, uma das principais datas do comércio mundial, será realizada em 28 de novembro de 2025. Conhecida pelas grandes promoções e descontos, a data também exige atenção redobrada de consumidores e órgãos fiscalizadores, para garantir que as ofertas anunciadas sejam verdadeiras e respeitem os direitos do consumidor.

Atento a esse período de grande movimentação no varejo, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon) está realizando, nesta semana, ações de fiscalização nas cidades de Brasileia e Epitaciolândia, com o objetivo de assegurar a legalidade, transparência e regularidade nas práticas comerciais entre lojistas e clientes.

Agentes fiscais do Procon intensificam as fiscalizações nas cidades do Alto Acre. Foto: Tamires Moreira/Procon

As equipes estão visitando estabelecimentos do comércio local para verificar o cumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). De acordo com a chefe da divisão regional do Procon no Alto Acre, Mayra Araújo, as fiscalizações foram intensificadas principalmente nas drogarias, onde já é possível observar produtos em promoção.

“Neste período que antecede a Black Friday, intensificamos os trabalhos nas drogarias, pois muitas delas já iniciaram suas campanhas promocionais. Essa fiscalização é essencial para garantir que os descontos sejam reais e que os consumidores não sejam induzidos ao erro”, afirmou.

Chefe do Procon no Alto Acre, Mayra Araújo, acompanha os trabalhos de fiscalização nas farmácias de Brasileia e Epitaciolândia. Foto: Tamires Moreira/Procon

A gestora destacou ainda que os fornecedores têm se mostrado colaborativos com as ações fiscalizatórias, e que a presença constante do Procon nas cidades do Alto Acre reforça uma conduta de respeito às leis consumeristas, fortalecendo a confiança entre comerciantes e clientes.

Contudo, os consumidores acreanos devem estar atentos durante este período de compras. A chefe administrativa do Procon, Camila Lima, endossa os cuidados prévios e compartilha dicas essenciais para quem vai às compras neste mês de Black Friday.

Agentes fiscais atuam nas vistorias tendo como base as leis contidas no Código de Defesa do Consumidor. Foto: Tamires Moreira/Procon

“É fundamental que o consumidor pesquise os preços com antecedência, desconfie de ofertas muito vantajosas e exija sempre a nota fiscal. A informação é a melhor ferramenta para evitar prejuízos e garantir uma compra segura”, orientou.

Canais de comunicação

Em caso de dúvidas ou denúncias, o consumidor residente nas cidades do Alto Acre pode acionar o Procon pelos números 151 ou (68) 3223-7000, que também funciona pelo aplicativo WhatsApp.

Consumidores que residem em Brasileia podem ser atendidos presencialmente na OCA do município. Foto: Ludymila Maia/Secom

Também é possível registrar reclamações pelo portal www.consumidor.gov.br ou pelo e-mail: [email protected].

Presidente e vereadores de Brasiléia participam do Encontro Regional de Vereadores do Alto Acre

1 dia atrás

6 de novembro de 2025

Evento reuniu parlamentares de quatro municípios e debateu empreendedorismo, gestão pública e fortalecimento do Legislativo

O presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio, juntamente com os vereadores Beto Dantas, Almir Andrade, Careca Gadelha e Lucélia Borges, participou do Encontro Regional de Vereadores do Alto Acre, que reuniu representantes dos municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri.

Realizado com o tema “Parlamento Mais Empreendedor”, o encontro teve como propósito fortalecer a atuação do Legislativo municipal, fomentar a troca de experiências entre parlamentares e incentivar iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico e social da região.

Durante a programação, foram discutidas pautas ligadas ao aprimoramento das Câmaras Municipais, à eficiência na gestão pública e ao estímulo ao empreendedorismo local como ferramenta estratégica para impulsionar o crescimento regional.

O presidente Marquinhos Tibúrcio ressaltou a relevância da integração entre os parlamentos do Alto Acre.

“Momentos como este contribuem para o fortalecimento do trabalho legislativo e para o desenvolvimento conjunto dos municípios da nossa região”, afirmou.

A agenda reforça o compromisso dos parlamentares em buscar soluções conjuntas e ampliar o diálogo regional para construir políticas públicas mais efetivas e alinhadas às demandas da população.

Em fase de finalização, governadora em exercício Mailza visita obra da Ponte da Sibéria, em Xapuri

1 dia atrás

6 de novembro de 2025

A governadora em exercício Mailza Assis esteve na manhã desta quinta-feira, 6, em Xapuri, onde realizou uma visita à obra de construção da Ponte da Sibéria.

Mailza Assis visitou obras da Ponte da Sibéria durante agenda em Xapuri. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

Durante a visita, Mailza Assis destacou que a obra da ponte faz parte do compromisso do governo do Estado. “É fruto de muito esforço. Estamos concluindo e valeu o esforço de toda equipe e do compromisso do nosso governador. É uma grande obra que vai servir muito à população de Xapuri, da Sibéria, que são grandes produtores que vão utilizar essa ponte para irem e voltarem dos seus trabalhos. É uma obra necessária e será muito útil para a população”, ressalta.

Obras estão 96% concluídas. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

A estrutura tem 363 metros de extensão e interliga o primeiro e o segundo distritos de Xapuri e vai beneficiar cerca de 20 mil pessoas.

A governadora em exercício esteve acompanhada da presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Sula Ximenes, e de outras autoridades. A presidente do Deracre afirmou que a obra da ponte está 96% concluída.

Ponte da Sibéria vai beneficiar população de Xapuri. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

“É uma obra esperada há mais de 40 anos. Vai trazer mais dignidade a toda essa população, garantir o direito de vir da população. Vamos deixar para trás a balsa, que tanto nos serviu. A previsão é que até o final de novembro o governo esteja entregando essa grande obra para a população”, destacou.

Prefeitura de Epitaciolândia realiza 8ª Conferência Municipal de Saúde com foco em dignidade, trabalho e constância

1 dia atrás

6 de novembro de 2025

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quinta-feira, 6, a 8ª Conferência Municipal de Saúde, com o tema “Saúde se faz com trabalho, dignidade e constância”. O evento reuniu profissionais da área, representantes de conselhos, lideranças e autoridades locais para discutir políticas públicas e traçar novas estratégias para o fortalecimento da saúde no município.

A mesa de honra foi composta pelo prefeito Sérgio Lopes, o vice-prefeito e secretário de Saúde, Sérgio Mesquita, a coordenadora da Atenção Primária, Jéssica Moraes, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Canindé, o representante do COSEMS, Andrade, a diretora regional de Saúde do Alto Acre, Daniele Oliveira, e a representante da Promotoria, Lucélia Alves Marques. O momento também contou com palestra ministrada pelo especialista Dr. Denner, que abordou a importância da gestão participativa e da atenção básica para o fortalecimento do SUS no âmbito municipal.

Durante sua fala, o prefeito Sérgio Lopes destacou o avanço da saúde pública em Epitaciolândia, reconhecida como uma das melhores do estado.

“A saúde pública do nosso município é hoje referência no Acre. Isso é resultado do comprometimento de cada servidor e da gestão que busca constantemente o atendimento humanizado e de qualidade. Nosso lema é cuidar de gente, tratar cada cidadão com dignidade e respeito”, afirmou o prefeito.

O secretário de Saúde, Sérgio Mesquita, ressaltou a importância do Conselho Municipal de Saúde e da participação popular nas decisões que impactam o setor.

“O conselho tem papel fundamental, pois é quem orienta, fiscaliza e contribui para a construção das melhores ações voltadas à saúde municipal. Desde que assumi a secretaria, busco trabalhar com respeito, transparência e escuta ativa, porque a saúde se faz com diálogo e compromisso com as pessoas”, enfatizou.

O evento foi marcado por momentos de reflexão, compartilhamento de experiências e construção coletiva de propostas para aprimorar ainda mais o atendimento à população. Ao longo da conferência, foram discutidos temas relacionados à gestão de recursos, fortalecimento da atenção básica, humanização dos serviços e integração entre os setores da rede municipal.

Encerrando o encontro, os participantes reafirmaram o compromisso de continuar trabalhando para que Epitaciolândia siga sendo referência em saúde pública no Acre, com foco no cuidado, na dignidade e na constância dos serviços oferecidos à comunidade.

 

