Procon intensifica fiscalizações em Brasileia e Epitaciolândia no período que antecede a Black Friday
A Black Friday, uma das principais datas do comércio mundial, será realizada em 28 de novembro de 2025. Conhecida pelas grandes promoções e descontos, a data também exige atenção redobrada de consumidores e órgãos fiscalizadores, para garantir que as ofertas anunciadas sejam verdadeiras e respeitem os direitos do consumidor.
Atento a esse período de grande movimentação no varejo, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon) está realizando, nesta semana, ações de fiscalização nas cidades de Brasileia e Epitaciolândia, com o objetivo de assegurar a legalidade, transparência e regularidade nas práticas comerciais entre lojistas e clientes.
As equipes estão visitando estabelecimentos do comércio local para verificar o cumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). De acordo com a chefe da divisão regional do Procon no Alto Acre, Mayra Araújo, as fiscalizações foram intensificadas principalmente nas drogarias, onde já é possível observar produtos em promoção.
“Neste período que antecede a Black Friday, intensificamos os trabalhos nas drogarias, pois muitas delas já iniciaram suas campanhas promocionais. Essa fiscalização é essencial para garantir que os descontos sejam reais e que os consumidores não sejam induzidos ao erro”, afirmou.
A gestora destacou ainda que os fornecedores têm se mostrado colaborativos com as ações fiscalizatórias, e que a presença constante do Procon nas cidades do Alto Acre reforça uma conduta de respeito às leis consumeristas, fortalecendo a confiança entre comerciantes e clientes.
Contudo, os consumidores acreanos devem estar atentos durante este período de compras. A chefe administrativa do Procon, Camila Lima, endossa os cuidados prévios e compartilha dicas essenciais para quem vai às compras neste mês de Black Friday.
“É fundamental que o consumidor pesquise os preços com antecedência, desconfie de ofertas muito vantajosas e exija sempre a nota fiscal. A informação é a melhor ferramenta para evitar prejuízos e garantir uma compra segura”, orientou.
Canais de comunicação
Em caso de dúvidas ou denúncias, o consumidor residente nas cidades do Alto Acre pode acionar o Procon pelos números 151 ou (68) 3223-7000, que também funciona pelo aplicativo WhatsApp.
Também é possível registrar reclamações pelo portal www.consumidor.gov.br ou pelo e-mail: [email protected].
Presidente e vereadores de Brasiléia participam do Encontro Regional de Vereadores do Alto Acre
Evento reuniu parlamentares de quatro municípios e debateu empreendedorismo, gestão pública e fortalecimento do Legislativo
O presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio, juntamente com os vereadores Beto Dantas, Almir Andrade, Careca Gadelha e Lucélia Borges, participou do Encontro Regional de Vereadores do Alto Acre, que reuniu representantes dos municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri.
Realizado com o tema “Parlamento Mais Empreendedor”, o encontro teve como propósito fortalecer a atuação do Legislativo municipal, fomentar a troca de experiências entre parlamentares e incentivar iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico e social da região.
Durante a programação, foram discutidas pautas ligadas ao aprimoramento das Câmaras Municipais, à eficiência na gestão pública e ao estímulo ao empreendedorismo local como ferramenta estratégica para impulsionar o crescimento regional.
O presidente Marquinhos Tibúrcio ressaltou a relevância da integração entre os parlamentos do Alto Acre.
“Momentos como este contribuem para o fortalecimento do trabalho legislativo e para o desenvolvimento conjunto dos municípios da nossa região”, afirmou.
A agenda reforça o compromisso dos parlamentares em buscar soluções conjuntas e ampliar o diálogo regional para construir políticas públicas mais efetivas e alinhadas às demandas da população.
Em fase de finalização, governadora em exercício Mailza visita obra da Ponte da Sibéria, em Xapuri
A governadora em exercício Mailza Assis esteve na manhã desta quinta-feira, 6, em Xapuri, onde realizou uma visita à obra de construção da Ponte da Sibéria.
Durante a visita, Mailza Assis destacou que a obra da ponte faz parte do compromisso do governo do Estado. “É fruto de muito esforço. Estamos concluindo e valeu o esforço de toda equipe e do compromisso do nosso governador. É uma grande obra que vai servir muito à população de Xapuri, da Sibéria, que são grandes produtores que vão utilizar essa ponte para irem e voltarem dos seus trabalhos. É uma obra necessária e será muito útil para a população”, ressalta.
A estrutura tem 363 metros de extensão e interliga o primeiro e o segundo distritos de Xapuri e vai beneficiar cerca de 20 mil pessoas.
A governadora em exercício esteve acompanhada da presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Sula Ximenes, e de outras autoridades. A presidente do Deracre afirmou que a obra da ponte está 96% concluída.
“É uma obra esperada há mais de 40 anos. Vai trazer mais dignidade a toda essa população, garantir o direito de vir da população. Vamos deixar para trás a balsa, que tanto nos serviu. A previsão é que até o final de novembro o governo esteja entregando essa grande obra para a população”, destacou.
Prefeitura de Epitaciolândia realiza 8ª Conferência Municipal de Saúde com foco em dignidade, trabalho e constância
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quinta-feira, 6, a 8ª Conferência Municipal de Saúde, com o tema “Saúde se faz com trabalho, dignidade e constância”. O evento reuniu profissionais da área, representantes de conselhos, lideranças e autoridades locais para discutir políticas públicas e traçar novas estratégias para o fortalecimento da saúde no município.
A mesa de honra foi composta pelo prefeito Sérgio Lopes, o vice-prefeito e secretário de Saúde, Sérgio Mesquita, a coordenadora da Atenção Primária, Jéssica Moraes, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Canindé, o representante do COSEMS, Andrade, a diretora regional de Saúde do Alto Acre, Daniele Oliveira, e a representante da Promotoria, Lucélia Alves Marques. O momento também contou com palestra ministrada pelo especialista Dr. Denner, que abordou a importância da gestão participativa e da atenção básica para o fortalecimento do SUS no âmbito municipal.
Durante sua fala, o prefeito Sérgio Lopes destacou o avanço da saúde pública em Epitaciolândia, reconhecida como uma das melhores do estado.
“A saúde pública do nosso município é hoje referência no Acre. Isso é resultado do comprometimento de cada servidor e da gestão que busca constantemente o atendimento humanizado e de qualidade. Nosso lema é cuidar de gente, tratar cada cidadão com dignidade e respeito”, afirmou o prefeito.
O secretário de Saúde, Sérgio Mesquita, ressaltou a importância do Conselho Municipal de Saúde e da participação popular nas decisões que impactam o setor.
“O conselho tem papel fundamental, pois é quem orienta, fiscaliza e contribui para a construção das melhores ações voltadas à saúde municipal. Desde que assumi a secretaria, busco trabalhar com respeito, transparência e escuta ativa, porque a saúde se faz com diálogo e compromisso com as pessoas”, enfatizou.
O evento foi marcado por momentos de reflexão, compartilhamento de experiências e construção coletiva de propostas para aprimorar ainda mais o atendimento à população. Ao longo da conferência, foram discutidos temas relacionados à gestão de recursos, fortalecimento da atenção básica, humanização dos serviços e integração entre os setores da rede municipal.
Encerrando o encontro, os participantes reafirmaram o compromisso de continuar trabalhando para que Epitaciolândia siga sendo referência em saúde pública no Acre, com foco no cuidado, na dignidade e na constância dos serviços oferecidos à comunidade.
