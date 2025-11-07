Procon intensifica fiscalizações em Brasileia e Epitaciolândia no período que antecede a Black Friday

A Black Friday, uma das principais datas do comércio mundial, será realizada em 28 de novembro de 2025. Conhecida pelas grandes promoções e descontos, a data também exige atenção redobrada de consumidores e órgãos fiscalizadores, para garantir que as ofertas anunciadas sejam verdadeiras e respeitem os direitos do consumidor.

Atento a esse período de grande movimentação no varejo, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon) está realizando, nesta semana, ações de fiscalização nas cidades de Brasileia e Epitaciolândia, com o objetivo de assegurar a legalidade, transparência e regularidade nas práticas comerciais entre lojistas e clientes.

As equipes estão visitando estabelecimentos do comércio local para verificar o cumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). De acordo com a chefe da divisão regional do Procon no Alto Acre, Mayra Araújo, as fiscalizações foram intensificadas principalmente nas drogarias, onde já é possível observar produtos em promoção.

“Neste período que antecede a Black Friday, intensificamos os trabalhos nas drogarias, pois muitas delas já iniciaram suas campanhas promocionais. Essa fiscalização é essencial para garantir que os descontos sejam reais e que os consumidores não sejam induzidos ao erro”, afirmou.

A gestora destacou ainda que os fornecedores têm se mostrado colaborativos com as ações fiscalizatórias, e que a presença constante do Procon nas cidades do Alto Acre reforça uma conduta de respeito às leis consumeristas, fortalecendo a confiança entre comerciantes e clientes.

Contudo, os consumidores acreanos devem estar atentos durante este período de compras. A chefe administrativa do Procon, Camila Lima, endossa os cuidados prévios e compartilha dicas essenciais para quem vai às compras neste mês de Black Friday.

“É fundamental que o consumidor pesquise os preços com antecedência, desconfie de ofertas muito vantajosas e exija sempre a nota fiscal. A informação é a melhor ferramenta para evitar prejuízos e garantir uma compra segura”, orientou.

Canais de comunicação

Em caso de dúvidas ou denúncias, o consumidor residente nas cidades do Alto Acre pode acionar o Procon pelos números 151 ou (68) 3223-7000, que também funciona pelo aplicativo WhatsApp.

Também é possível registrar reclamações pelo portal www.consumidor.gov.br ou pelo e-mail: [email protected].

Relacionado

Comentários