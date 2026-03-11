Uma programação voltada à orientação dos consumidores e à renegociação de dívidas marcou o início das atividades do Procon durante o Mês do Consumidor no Acre. A abertura ocorreu na segunda-feira (9), com um encontro na sede administrativa do órgão, em Rio Branco.

A atividade deu início à Semana do Consumidor 2026, que segue até o dia 16 de março e integra as ações em alusão ao Dia Internacional do Consumidor, celebrado em 15 de março. O evento reuniu servidores, parceiros institucionais e colaboradores do órgão.

Durante a abertura, o Procon também apresentou o Programa de Sustentabilidade e Diversidade, voltado à adoção de práticas institucionais relacionadas à inclusão social e à responsabilidade ambiental.

A presidente do Procon, Alana Albuquerque, afirmou que a programação busca aproximar o órgão da população e ampliar o acesso à informação sobre direitos do consumidor.

“A Semana do Consumidor é um momento importante para reforçarmos o compromisso do Procon com a proteção e a orientação da população sobre seus direitos e deveres. Nosso objetivo é aproximar cada vez mais o cidadão das políticas de defesa do consumidor, promovendo informação, educação financeira e relações de consumo mais justas e equilibradas”, afirmou.

Ao longo do mês de março, o Procon realiza um mutirão de renegociação de dívidas voltado a consumidores endividados ou superendividados. O atendimento ocorre até o dia 31 nas unidades do órgão e nos postos da Organização em Centros de Atendimento (OCA).

Entre as ações previstas está também o Feirão Renegocia Mulher 2026, programado para os dias 23 a 27 de março. A iniciativa oferece orientação financeira e negociação de débitos para mulheres, com atenção especial às vítimas de violência doméstica.

A agenda do Mês do Consumidor inclui ainda palestras, projetos educativos, reuniões institucionais e divulgação de dados sobre reclamações registradas pelo órgão.