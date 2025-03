Procon divulga ranking das empresas com mais reclamações em 2024, e Energisa Acre lidera a lista

O Cadastro de Reclamações Fundamentadas registrou aproximadamente 3.247 reclamações que se tornaram procedimentos administrativos. Isso representa uma redução no número de reclamações fundamentadas

O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) divulgou nesta sexta-feira (14), durante a Semana do Consumidor, o Cadastro de Reclamações Fundamentadas, com o ranking das empresas que receberam o maior número de queixas ao longo de 2024. O evento foi realizado na sede do instituto, em Rio Branco.

As dez empresas que mais acumularam reclamações foram:

Distribuidora de Energia do Acre S/A – Grupo Energisa Acre Banco Bradesco Banco do Brasil Claro Banco Pan S.A. OI S.A. Banco BMG S/A Banco Santander (Brasil) S.A. Caixa Econômica Federal Banco Daycoval S/A

A relação completa das empresas que mais receberam queixas está disponível no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 14, sob o número DO17419566447715.

A publicação tem como objetivo informar a sociedade sobre as práticas dos fornecedores, incentivar a melhoria constante no atendimento ao consumidor e fornecer dados relevantes para a formulação de políticas públicas de defesa do consumidor.

Em 2024, o Procon registrou mais de 21 mil ações, entre atendimentos, fiscalizações e ações educativas, o que representa um aumento de aproximadamente 5% em relação ao ano anterior. Desse total, cerca de 18.822 atendimentos foram realizados, de forma presencial, por telefone, WhatsApp, e-mail e pela plataforma consumidor.gov.br.

O Cadastro de Reclamações Fundamentadas registrou aproximadamente 3.247 reclamações que se tornaram procedimentos administrativos. Isso representa uma redução no número de reclamações fundamentadas, comparado ao ano anterior, que teve 5.580 registros, indicando que o Procon tem alcançado maior conscientização dos fornecedores e consumidores sobre seus direitos e deveres.

Além de fornecer um panorama das empresas que mais recebem queixas, o cadastro também revela como as instituições lidam com as reclamações e se as resolvem ou não. As empresas que não cumprirem o Código de Defesa do Consumidor podem ser “negativadas”, orientando os consumidores sobre onde comprar com mais segurança.

A presidente do Procon, Alana Albuquerque, destacou a importância do trabalho do órgão ao longo de seus 24 anos de existência, ressaltando o papel fundamental do instituto na defesa dos direitos dos consumidores.

“A importância desse cadastro é ser um vetor para direcionar nossas ações frente às principais demandas da sociedade. Ele ajuda a evitar situações repetitivas de desrespeito aos consumidores”, afirmou Albuquerque.

