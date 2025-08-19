Procon, Ciretran, PM, MPAC e Prefeitura promovem ação orientativa com vendedores ambulantes em Brasiléia

O turismo tem ganhado cada vez mais espaço na agenda de desenvolvimento de Rio Branco. A capital acreana, localizada em um ponto estratégico da Amazônia e rota de entrada de visitantes de diferentes estados e países vizinhos, vem recebendo investimentos que buscam valorizar seus atrativos culturais, históricos e naturais. Nesse contexto, a Prefeitura de Rio Branco segue ampliando as ações voltadas à recepção e ao acolhimento dos turistas, fortalecendo a imagem da cidade como destino de negócios, lazer e integração regional.

Com esse intuito, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação, realizou nesta segunda-feira (18), a solenidade de inauguração do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e a implantação de um novo ponto do Projeto Conecta Rio Branco, na Rodoviária Internacional de Rio Branco.

O novo espaço integra o Plano Plurianual (PPA) da gestão municipal e tem como objetivo qualificar o acolhimento e as informações oferecidas a turistas e visitantes da capital acreana, fortalecendo a imagem da cidade como porta de entrada para viajantes do Brasil e de países vizinhos, como Bolívia e Peru.

Segundo o prefeito Tião Bocalom, a escolha da rodoviária como local para abrigar o novo CAT é estratégica. “Depois do aeroporto, a rodoviária interestadual é por onde passa mais gente que vem de fora, inclusive de outros países da América do Sul. Aqui é uma vitrine de Rio Branco, por isso é tão importante termos um espaço de apoio ao turismo aliado a internet de qualidade”, destacou o prefeito.

O presidente do Conselho Municipal de Turismo, Rizomar Araújo, ressaltou que o novo espaço fortalece a imagem da cidade como destino turístico.

“É fundamental que os turistas encontrem um ponto de referência ao chegar. Temos muito a mostrar: cultura, diversidade e belezas que fazem de Rio Branco uma cidade rica e acolhedora”, afirmou.

O secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, parabenizou a iniciativa da gestão municipal. “Esse centro de atendimento dá boas-vindas ao turista que chega à nossa capital sem muitas informações do que fazer. Além de Rio Branco, ele também serve para apresentar as opções de visitação em todo o estado. Ganha a economia, a população e principalmente os visitantes”, disse.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação, coronel Ezequiel Bino, a inauguração consolida o ciclo de atendimento turístico no município.

“Com esse espaço, somamos ao atendimento já existente no aeroporto e no centro da cidade. Aqui o turista terá conforto, informações atualizadas e, agora, internet gratuita do Conecta Rio Branco. Era preciso dar uma nova cara ao CAT da rodoviária e hoje entregamos um espaço realmente acolhedor”, explicou.

O superintendente municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans), Clendes Vilas Boas, também avaliou o impacto positivo do novo equipamento público. “A rodoviária já recebe milhares de pessoas todos os dias. Com o CAT, esse fluxo tende a aumentar, transformando o local em um atrativo turístico por si só, que valoriza nossa cidade e aquece a economia”, ressaltou.

O vereador Márcio Mustafá evidenciou o protagonismo da Prefeitura de Rio Branco em fortalecer a infraestrutura turística da capital. “Mais uma vez o prefeito sai na frente. Agora o turista que chega a Rio Branco vai encontrar informação qualificada e internet gratuita para conhecer tudo o que nossa cidade tem a oferecer”, pontuou.

Com a entrega, a Prefeitura reafirma seu compromisso em fomentar o turismo e a inovação, oferecendo melhores condições para que visitantes conheçam as potencialidades de Rio Branco e do Acre.