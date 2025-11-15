Brasil
Proclamação da República: o que representa o feriado de 15 de novembro
Celebrado neste sábado, 15 de novembro, a Proclamação da República, ocorrida em 15 de novembro de 1889, marcou a transição do Brasil do regime monárquico para a República Federativa. O movimento, liderado por militares no Rio de Janeiro, que era a capital do país à época, contou com apoio de militares e civis que estavam insatisfeitos com o governo imperial.
A crise política após a abolição da escravidão, o desgaste da monarquia e o descontentamento das elites regionais contribuíram para o rompimento com o Império, resultando na deposição de Dom Pedro II e na formação de um governo provisório chefiado pelo marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente da República brasileira.
A data passou a ser feriado nacional em 1949 e, desde então, é lembrada por representar um marco na organização política do Brasil, que adotou novos princípios institucionais, como a divisão dos poderes e a autonomia dos estados.
Além de seu significado histórico, o 15 de novembro garante descanso à maioria dos trabalhadores. Nos setores essenciais, quem é convocado a trabalhar tem direito à remuneração em dobro ou a folga compensatória, conforme determina a legislação trabalhista.
Enem 2025: o que é permitido e o que é proibido no dia da 2ª prova?
Orientações básicas sobre acesso ao local de prova, documentos de identificação, horários, regras e outros procedimentos sobre o primeiro dia do exame que acontece neste domingo (16)
Milhões de candidatos em todo o país realizarão as provas do segundo dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025 neste domingo, 16 de novembro. Desta vez, os concorrentes serão submetidos às questões de ciências da natureza e suas tecnologias; e de matemática e suas tecnologias.
Para garantir que todos cheguem preparados, confira as principais regras sobre o que você pode e o que não pode fazer ou levar no local de prova.
O que é permitido (Obrigatório e opcional):
- Documento de identificação:
Apresentar original com foto, emitido por órgãos oficiais, físico ou digital (e-Título, CNH Digital, RG Digital, CIN Digital, etc.) nos aplicativos oficiais (ou app gov.br).
Somente esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.
- Lanches e água:
Permitidos, desde que sejam vistoriados pelo chefe de sala. A embalagem da água ou alimentos não precisa ser transparente, mas garrafas digitais são proibidas.
- Cartão de confirmação:
Recomendado levar impresso, mas não é obrigatório. Contém informações importantes como local de prova e número de inscrição.
- Declaração de comparecimento:
Permitida, se precisar comprovar presença. Deve ser impressa da Página do Participante e entregue ao chefe de sala para assinatura no momento da identificação.
❌ O que é Proibido (e deve ser guardado)
Qualquer uso ou porte desses itens resultará na eliminação do participante.
- Equipamentos eletrônicos:
Celular, tablets, smartwatches, alarmes, calculadoras, fones de ouvido, gravadores, pen drives e outros dispositivos eletrônicos.
- Canetas não-transparentes:
Lápis, lapiseira, borracha, régua, corretivo e qualquer caneta que não seja de tinta preta em material transparente.
- Acessórios de Vestuário:
Óculos escuros e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares).
- Materiais de Consulta:
Livros, manuais, impressos, anotações e similares.
Qualquer tipo de relógio (analógico ou digital).
Procedimento de segurança:
Todos os itens proibidos (e também chaves, carteira, etc.) devem ser desligados, colocados no envelope porta-objetos fornecido pelo fiscal de sala, lacrados e mantidos debaixo da carteira durante toda a permanência no local de prova.
Atenção ao Horário (de Brasília):
- Abertura dos Portões: 12h
- Fechamento dos Portões: 13h (Proibida a entrada após este horário!)
- Início da Prova: 13h30
- Término da Prova (2º dia): 18h30
Enem 2025: CNN Brasil transmite live com correção da prova em tempo real
O Enem 2025 está chegando e você acompanha na CNN Brasil a correção extraoficial ao vivo do exame.
Neste domingo (16), a partir das 20h, os professores do Objetivo estarão nos nossos estúdios para uma live com a resolução das questões, análises e comentários.
Aposta de Porto Alegre acerta Mega-Sena e leva prêmio de R$ 99 milhões
170 apostas acertaram cinco dezenas e 13.794 apostas acertaram quatro dezenas
Uma aposta de Porto Alegre (RS) acertou as seis dezenas do concurso 2.940 da Mega-Sena, realizado nesta sexta-feira (14). O vencedor irá receber prêmio de mais de R$ 99 milhões.
- 170 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 28.007,64
- 13.794 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 568,96
O próximo sorteio será realizado na terça-feira (18), com prêmio estimado de R$ 3,5 milhões.
As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.O valor de uma aposta simples é R$ 6.
Homem é preso por esfaquear o próprio advogado em Minas Gerais
Vítima morreu após ser atingida no coração por cliente durante reunião
O advogado Marcelo Andrade Mendonça, de 43 anos, morreu após ser esfaqueado por um cliente dentro do próprio escritório em Viçosa, na Zona da Mata Mineira, nesta sexta-feira (14).
Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada por testemunhas que estavam no local do crime. Ao chegar no local, as equipes encontraram Marcelo caído no chão e o suspeito, de 53 anos, cliente do advogado, contido por colegas de trabalho de Marcelo.
Testemunhas relataram que o cliente tinha uma reunião marcada com Marcelo na tarde desta sexta. Ele chegou acompanhado da esposa e teria se exaltado durante a reunião.
O advogado teria, então, saído da sala e ido até o computador da recepção mostrar um documento para o cliente. Segundo as testemunhas, o homem continuou nervoso, sacou uma faca da cintura e desferiu uma facada no peito de Marcelo. Colegas de trabalho de Marcelo e a esposa do agressor o contiveram e conseguiram tirar a faca da mão dele.
Com a chegada dos militares, o suspeito foi preso em flagrante e Marcelo foi encaminhado para o Hospital São Sebastião, mas não resistiu aos ferimentos.
Por meio de nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que ratificou a prisão em flagrante do suspeito pelo crime de homicídio qualificado e que ele segue a disposição da Justiça. A perícia foi realizada no local do crime para a coleta de vestígios.
A Faculdade Dinâmica, onde Marcelo foi professor entre 2012 a 2023, publicou uma nota de pesar nas redes sociais:
“É com profunda tristeza que a Faculdade Dinâmica recebeu a notícia do falecimento de Marcelo Andrade Mendonça, ex-integrante do corpo docente da Instituição. Entre os anos de 2012 e 2023, na Faculdade Dinâmica, Marcelo atuou como professor do Curso de Direito. Neste momento de dor e sofrimento, a Dinâmica se solidariza com todos os amigos e familiares e manifesta o desejo de que encontrem o acalento necessário”.
A Ordem do Advogados do Brasil (OAB) também se manifestou sobre o caso e afirmou que vai cobrar investigações. Leia abaixo a manifestação na íntegra:
“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do advogado Marcelo Andrade Mendonça, brutalmente assassinado dentro de um escritório enquanto exercia sua função. Sua partida representa uma perda imensa para toda a advocacia, atingindo-nos de forma profunda e revoltante. A OAB Viçosa informa que tomará todas as providências cabíveis e estará à frente de todos os esforços necessários para que este ato cruel seja rigorosamente investigado. Não mediremos esforços na defesa intransigente das prerrogativas profissionais e da segurança de todos os advogados e advogadas. Diante dessa tragédia, reafirmamos nossa união. A advocacia não se intimidará. Não perderemos nossa coragem. Seguiremos firmes na defesa da justiça, honrando aqueles que, como Marcelo, dedicaram suas vidas ao exercício ético e destemido da profissão. Que Deus conforte a família, amigos e colegas neste momento de imensa dor. Que a memória de Marcelo permaneça como símbolo de força, dignidade e compromisso com a justiça”.
