Proclamação da República: o que representa o feriado de 15 de novembro

Orientações básicas sobre acesso ao local de prova, documentos de identificação, horários, regras e outros procedimentos sobre o primeiro dia do exame que acontece neste domingo (16)

Milhões de candidatos em todo o país realizarão as provas do segundo dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025 neste domingo, 16 de novembro. Desta vez, os concorrentes serão submetidos às questões de ciências da natureza e suas tecnologias; e de matemática e suas tecnologias.

Para garantir que todos cheguem preparados, confira as principais regras sobre o que você pode e o que não pode fazer ou levar no local de prova.

O que é permitido (Obrigatório e opcional):

Documento de identificação:

Apresentar original com foto, emitido por órgãos oficiais, físico ou digital (e-Título, CNH Digital, RG Digital, CIN Digital, etc.) nos aplicativos oficiais (ou app gov.br).

Somente esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.

Lanches e água:

Permitidos, desde que sejam vistoriados pelo chefe de sala. A embalagem da água ou alimentos não precisa ser transparente, mas garrafas digitais são proibidas.

Cartão de confirmação:

Recomendado levar impresso, mas não é obrigatório. Contém informações importantes como local de prova e número de inscrição.

Declaração de comparecimento:

Permitida, se precisar comprovar presença. Deve ser impressa da Página do Participante e entregue ao chefe de sala para assinatura no momento da identificação.

❌ O que é Proibido (e deve ser guardado)

Qualquer uso ou porte desses itens resultará na eliminação do participante.

Equipamentos eletrônicos:

Celular, tablets, smartwatches, alarmes, calculadoras, fones de ouvido, gravadores, pen drives e outros dispositivos eletrônicos.

Canetas não-transparentes:

Lápis, lapiseira, borracha, régua, corretivo e qualquer caneta que não seja de tinta preta em material transparente.

Acessórios de Vestuário:

Óculos escuros e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares).

Materiais de Consulta:

Livros, manuais, impressos, anotações e similares.

Qualquer tipo de relógio (analógico ou digital).

Procedimento de segurança:

Todos os itens proibidos (e também chaves, carteira, etc.) devem ser desligados, colocados no envelope porta-objetos fornecido pelo fiscal de sala, lacrados e mantidos debaixo da carteira durante toda a permanência no local de prova.

Atenção ao Horário (de Brasília):

Abertura dos Portões: 12h

Fechamento dos Portões: 13h (Proibida a entrada após este horário!)

Início da Prova: 13h30

Término da Prova (2º dia): 18h30

Enem 2025: CNN Brasil transmite live com correção da prova em tempo real

O Enem 2025 está chegando e você acompanha na CNN Brasil a correção extraoficial ao vivo do exame.

Neste domingo (16), a partir das 20h, os professores do Objetivo estarão nos nossos estúdios para uma live com a resolução das questões, análises e comentários.