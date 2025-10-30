Processo seletivo para professores temporários é aberto

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), em parceria com a Secretaria de Administração (SEAD), publicou nesta quinta-feira, 30, o Edital nº 001/SEAD/SEE, para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado à contratação temporária de professores P2 (nível superior) para atuação em diversas modalidades de ensino na rede estadual do Acre.

O certame busca o provimento imediato de vagas e a formação de cadastro de reserva, com carga horária de 25 horas semanais. O processo será organizado pelo Idecan, responsável por inscrições, aplicação de provas, correção e divulgação de resultados. O certame terá validade de dois anos, prorrogável por igual período, conforme necessidade da SEE.

O PSS prevê prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, e os candidatos devem atender a requisitos como: nacionalidade brasileira, idade mínima de 18 anos, quitação com obrigações eleitorais e militares, aptidão física e mental, além de registro em conselho profissional quando exigido.

O edital detalha 800 vagas para Educação do Campo, 210 para EJA Urbana, 25 para o programa Aprender é o Caminho, EJA Rural (57), EJA Socioeducativo (26), EJA prisional (23) entre outras oportunidades, distribuídas em municípios como Rio Branco, Porto Acre, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira, Xapuri e outros. Algumas vagas são destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

Todas as informações, incluindo quadro completo de vagas, cronogramas e requisitos, estão disponíveis no site do Idecan: www.idecan.org.br e no Diário Oficial do Estado do Acre.

