O processo seletivo para a contratação temporária de professores da Educação Escolar Indígena foi reaberto. Os interessados devem acessar o site www.seplag.ac.gov.br e preencher o formulário de inscrição corretamente. Confira aqui o edital de reabertura.

As inscrições se estendem até a próxima sexta-feira, 14, e poderão ser feitas exclusivamente por professores indígenas que residem nas próprias aldeias onde ministrarão as aulas. De acordo com o chefe do Departamento de Educação Indígena, Nilo Barreto, o certame já havia sido adiado para que, segundo ele, “pudesse incluir todas as comunidades indígenas”.

Na próxima terça-feira, 18, haverá a abertura dos envelopes, uma vez que a seleção será feita por análise curricular, e no dia 28 a leitura dos currículos e documentos dos professores selecionados.

De acordo com Nilo Barreto, mesmo que as aulas não retornem de forma presencial, e isso depende do fórum estadual que debate sobre o retorno das aulas, a Secretaria de Estadual de Educação, Cultura e Esportes (SEE) já está providenciando a impressão de material para ser distribuído entre os alunos matriculados na rede.

“Por enquanto, o fórum entendeu que não é hora de retornar presencialmente às aulas e, por isso, estamos concluindo a impressão das apostilas, para que sejam encaminhadas aos núcleos. Com os professores contratados, podemos iniciar o ano letivo nas escolas indígenas”, informa.

Atualmente, a SEE conta com 165 professores indígenas contratados, número que não é suficiente para iniciar o ano letivo. Quando a contratação dos novos professores for concretizada, ele acredita ser possível iniciar o ano letivo, uma vez que o Conselho Estadual de Educação (CEE) já autorizou contabilizar 25% da carga horária com atividades extraclasses. “Acreditamos que a partir do final deste mês já teremos um panorama mais definitivo sobre o início das aulas”, afirmou.

Sobre os demais processos seletivos da SEE

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) informa que os demais processos seletivos abertos em 2020 estão em processo de análise de retomada. A banca realizadora dos processos, o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), está verificando uma data possível para realização das provas, que seja segura para os candidatos.

As próximas atualizações estarão disponíveis no site www.ibade.org.br/ e no Diário Oficial do Estado do Acre.

