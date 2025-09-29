Cotidiano
Processo, desculpas e cirurgia: os desdobramentos da briga Popó x Wanderlei
Confusão no Spaten Fight Night 2 segue rendendo: lutadores se pronunciam, evento anuncia investigação, equipes cobram responsabilização e futuro pode parar nos tribunais
A briga generalizada que marcou o fim da luta entre Acelino “Popó” Freitas e Wanderlei Silva no Spaten Fight Night 2, em São Paulo, continua produzindo desdobramentos fora do ringue. Desde o episódio, ocorrido no último fim de semana, ambos os lutadores, suas equipes e a organização do evento se pronunciaram, e o caso deve render consequências médicas e até jurídicas.
Estado de saúde e exames
Wanderlei Silva foi levado ao hospital após ser nocauteado durante a confusão. O ex-lutador relatou dores e cortes no rosto e passou por uma bateria de exames. Ele afirmou que deve realizar novas avaliações para descartar complicações mais graves. Do outro lado, Popó também precisou de atendimento. O ex-campeão mundial sofreu uma fratura na mão, algo que nunca aconteceu nos seus 35 anos de carreira, e passou por cirurgia nesta segunda-feira (29).
Reações públicas
Em vídeo publicado nas redes, Wanderlei disse ter sido “covardemente agredido” quando tentava acalmar a briga e não descartou levar o caso à Justiça. Advogados ligados ao atleta confirmam que medidas legais estão sendo avaliadas.
Nas redes, o Popó acusou Fabrício Werdum, treinador de Wanderlei Silva, de “covardia” durante a confusão que tomou conta do evento.
“Eu precisava vir aqui fazer esse pronunciamento. Primeiro pedir desculpas para vocês. Eu procurei dar o meu melhor e praticar o que sempre pratiquei, que é o boxe. Infelizmente, eu tomei três cabeçadas, e quando encerrou a luta, que o árbitro desclassificou o Wanderlei pelas cabeçadas, o treinador dele foi para cima de mim e me deu um soco, machucou muito”, disse Popó.
“Wand, foi entre eu e você, a nossa briga foi entre nós em cima do ringue. Mas infelizmente o Werdum covardetemente invadiu o ringue com seu filho para cima de todo mundo. Vi que alguém também te deu um soco. Esse cara (Werdum) só faz merda. Werdum, tenha vergonha, cara. Se eu fosse você teria vergonha, você que veio para cima de mim, querendo me bater. Mas Deus sabe o que faz”, completou.
Organização e repercussão
A produtora do evento divulgou nota oficial em que lamenta os episódios de violência, promete investigação interna e adianta que vai revisar protocolos de segurança para evitar novas invasões de ringue.
Possível processo
No campo jurídico, a defesa do lutador Wanderlei Silva afirmou que pode acusar formalmente o filho de Popó, Rafael Freitas, e outros membros da equipe do pugilista por tentativa de homicídio com dolo eventual.
De acordo com o advogado de Wanderlei, Claudio Dalledone Júnior, “aquele que agrediu por trás, traiçoeiramente um homem de 50 anos que tinha lutado, que estava de guarda baixa, vai ser punido criminalmente. Não sombra de dúvidas que, no mínimo, teve uma lesão grave ela está evoluindo, pode virar gravíssima. Podemos até entender que ele, naquele momento, batendo de um homem de 50 anos, na forma que bateu, sendo um profissional do boxe, na forma que bateu, ele estaria ali indiferente ao resultado e, daí, estamos falando de dolo eventual, estamos falando de uma tentativa de homicídio”.
A pena para tentativa de homicídio é de 6 a 20 anos de reclusão segundo o Código Penal Brasileiro. O “dolo eventual” é quando o autor assume o risco do cometimento do crime.
Lucas Jucá decide abandonar o futebol por causa de lesão
O volante Lucas Jucá, um dos atletas mais promissores do futebol acreano, decidiu abandonar o futebol aos 19 anos por causa de uma lesão crônica no joelho direito.
“Tenho síndrome do trato iliotibial, uma lesão crônica no joelho. Os médicos consultados confirmaram a lesão e mesmo realizando uma cirurgia não garantiram uma recuperação total. Isso me fez desistir do futebol”, declarou Lucas Jucá.
Muita dor
Segundo Lucas Jucá, as dores no joelho são fortes e por isso chegou no limite.
“Passei quatro meses realizando tratamento para aguentar no máximo três jogos. É preciso encarar a realidade e tentar levar uma vida sem dor. Estou deixando o futebol por causa da contusão”, explicou o volante.
5 anos em São Paulo
Lucas Jucá atuou por cinco temporadas na base do futebol de São Paulo e retornou ao futebol acreano para jogar no Santa Cruz.
“Fiquei longe de casa por muito tempo e o futebol exige essa entrega. O meu retorno para jogar no Santa Cruz foi muito favorável, mas nesta temporada a lesão complicou muito minha sequência. Tentei jogar a segunda divisão pelo Atlético e não consegui”, explicou Jucá.
Mudar o foco
Lucas Jucá faz o curso de direito e acredita esse ser o momento de mudar o foco.
“Vou me dedicar aos estudos e tentar fazer outras coisas”, afirmou Lucas Jucá.
Morre Monteirinho, o ‘forrozeiro da floresta’, voz histórica do Acre e ativista ao lado de Chico Mendes
Cantor e acordeonista acreano faleceu aos 76 anos; legado une defesa da Amazônia e sucessos como ‘Bicharada’ e ‘A Luta Não Foi em Vão’
Morreu na última quinta-feira (25), aos 76 anos, o cantor e acordeonista Francisco Monteiro de Morais, o Monteirinho, conhecido como o ‘forrozeiro da floresta’. Artista popular e ativista histórico, ele era uma das vozes mais emblemáticas do Partido dos Trabalhadores (PT) no Acre e deixou um legado que une música e defesa da Amazônia.
Nascido no Seringal Cachoeira, em Xapuri, Monteirinho atuou ao lado de Chico Mendes na luta pela preservação da floresta e dos povos tradicionais. Em mais de cinco décadas de carreira, embalou gerações com forrós que falavam da vida na selva, dos rios e das lutas sociais. Seus maiores sucessos, como “Bicharada” e “A Luta Não Foi em Vão”, permanecem disponíveis no YouTube e são cantados como hinos regionais.
Quem era Monteirinho:
Francisco Monteiro de Morais, conhecido como Monteirinho, foi um cantor, acordeonista e ativista acreano. Ele faleceu na quinta-feira, 25 de [mês não especificado], aos 76 anos de idade. Era conhecido pelo apelido de “forrozeiro da floresta”.
Legado e Atuação:
Monteirinho era uma das maiores vozes do Partido dos Trabalhadores (PT) no Acre. Seu legado é tanto cultural quanto social. O PT, em suas redes sociais, o descreveu como um “homem simples, de sorriso largo e sanfona sempre a postos”, destacando que sua música animava o povo “nos seringais, nas colônias e nas cidades” por mais de cinco décadas.
Trajetória e Ativismo:
Nascido no Seringal Cachoeira, em Xapuri (interior do Acre), Monteirinho compreendeu cedo o conceito de “florestânia” (a cidadania da floresta). Essa consciência o levou a atuar ao lado do lendário líder seringueiro Chico Mendes na defesa da Floresta Amazônica.
Carreira Musical:
Foi através da música que ele deixou sua maior herança. Suas canções não apenas celebravam as maravilhas da Amazônia, mas também alertavam para problemas ambientais e sociais, como a seca do Rio Acre. Sua música era uma forma de resistência, fortalecimento e esperança.
Principais Sucessos:
Dentre seus maiores sucessos estão as músicas “Bicharada” e “A Luta Não Foi em Vão”, que estão disponíveis no YouTube. O velório e o enterro do artista aconteceram na capital do estado.
Em nota, o PT acreano destacou:
“Homem simples, de sorriso largo e sanfona sempre a postos para animar a vida da nossa gente. Monteirinho cantava para resistir, para fortalecer e para lembrar que a vida é dura, mas também cheia de esperança”.
O velório e sepultamento ocorreram em Rio Branco.
Associação de Militares do Acre recorre ao MP contra prefeito de Sena Madureira por suposta desobediência
Entidade protocolou representação após prefeito Gerlen Diniz, segundo BO, incentivar público a desrespeitar ordem policial de dispersar festa com confusão e tentativa de homicídio
A Associação dos Militares do Acre (AME/AC) protocolou uma representação no Ministério Público do Estado contra o prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz. O motivo é um episódio de suposta desobediência e instigação à desordem durante uma cavalgada no município, conforme relato registrado em boletim de ocorrência.
De acordo com o BO, após a cavalgada, uma grande aglomeração em um ponto de festa resultou em confusão generalizada e uma tentativa de homicídio. Para dispersar o público e evitar novos conflitos, uma guarnição da PM determinou o desligamento do som.
No entanto, o prefeito Gerlen Diniz, que estava no local, teria incentivado os participantes a permanecerem, contrariando a ordem policial. A atitude, segundo a ocorrência, inflamou parte da população, forçando a guarnição a recuar para evitar um confronto maior.
A AME anexou ao documento enviado ao MP vídeos, matérias da imprensa e o boletim de ocorrência, citando os artigos 330 do Código Penal (desobediência) e 17 da Lei 1.802/1953 (instigação à desobediência coletiva). “O nosso objetivo é que haja uma investigação rigorosa sobre a conduta do prefeito, para que situações como essa não comprometam a autoridade policial”, afirmou o presidente da entidade, Jean Messias.
O 8º Batalhão da PM também deve encaminhar um relatório sobre o caso. O Ministério Público analisará os documentos para decidir pela abertura ou não de um procedimento investigativo.
