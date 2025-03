Prisão preventiva decretada para acusado de assaltar alunos de autoescola em Rio Branco

A Polícia Militar do Acre, através do 7º BPM, realizou uma operação em Senador Pompeu (Tarauacá), nesta quinta-feira, 6. A ação resultou na apreensão de entorpecentes, dinheiro e objetos utilizados no tráfico de drogas e ocorreu em uma residência localizada no Trapiche da Rua Manoel Lourenço.

Durante a abordagem, os agentes encontraram aproximadamente 360 gramas de maconha, 38 gramas de oxidado, balanças de precisão, embalagens plásticas e mais de R$ 17 mil em dinheiro. Além disso, um celular foi recolhido para investigação, pois pode conter informações sobre atividades criminosas.

A operação foi deflagrada após denúncias anônimas que apontavam movimentação suspeita no endereço, identificado como ponto de venda de drogas. No local, um homem que usava tornozeleira eletrônica assumiu a posse dos materiais apreendidos e foi detido em flagrante. Ele foi conduzido à Delegacia para os procedimentos legais.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários