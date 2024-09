Principal via de ligação com o Pacífico, BR-317 recebe investimentos de R$ 63,5 milhões no trecho entre Xapuri e Epitaciolândia

No local, também haverá a participação de instituições relacionados ao processo de abertura de empresas no município, tais como: Vigilância Sanitária; Meio Ambiente; Corpo de Bombeiros; Associações Comerciais, de produtores e trabalhadores rurais.

Com assessoria

Visando criar um ambiente de negócios mais favorável no município de Capixaba, a “Casa do Empreendedor” foi inaugurada nessa quinta-feira (26). A iniciativa é uma realização da Prefeitura Municipal em parceria com o Sebrae no Acre, a Junta Comercial do Estado do Acre e a Associação de Municípios do Acre.

A Casa do Empreendedor conta com estrutura para apoiar os empreendedores locais, oferecendo serviços e ferramentas essenciais para facilitar a vida dos empreendedores e o desenvolvimento de seus negócios.

O gerente de Desenvolvimento no Ambiente de Negócios do Sebrae no Acre, Marcelo Macedo, afirma que o espaço será uma outra forma de facilitar o acesso dos empreendedores do município a obterem qualificação para abrirem e expandirem seus negócios. “O Sebrae está presente para auxiliar nesse processo, proporcionando informação e qualificação, pois acreditamos no potencial de cada micro e pequeno empreendedor para transformar uma ideia em uma fonte de renda para sua família e de geração de empregos no município”, declarou.

Para o presidente da Junta Comercial, Pedro Silva, a Casa do Empreendedor será um ambiente propício para novos negócios. “É um ambiente que vai facilitar a vida de quem quer investir, de quem quer abrir um negócio aqui em Capixaba. O empreendedor vai encontrar tudo em um só lugar”, completou

Dentre os serviços ofertados estão a emissão de guias e taxas, informações sobre compras públicas, cursos e capacitações. No local, também haverá a participação de instituições relacionados ao processo de abertura de empresas no município, tais como: Vigilância Sanitária; Meio Ambiente; Corpo de Bombeiros; Associações Comerciais, de produtores e trabalhadores rurais.

A solenidade de inauguração contou com representantes da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, da Junta Comercial do Estado do Acre e das Secretarias Municipais da Casa Civil; Administração e Finanças; Obras; Meio Ambiente; Vigilância Sanitária; Assistência Social e Educação.

Sobre a Casa do Empreendedor / Endereço: Travessa Tiradentes, nº: 78, Conquista – Capixaba – Acre / Horário de atendimento: 7h às 12h e das 14h às 17h.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários