Primeiro secretário da ALEAC, Nicolau Júnior presta solidariedade ao governador Gladson

Durante o serviço desta quarta-feira, 9, guarnições da Polícia Militar do Acre apreenderam duas armas de fogo e prenderam quatro foragidos da justiça em cidades distintas do Estado. Nas ações policiais que ocorreram em Sena Madureira, Rio Branco e Cruzeiro do Sul, seis pessoas foram presas e conduzidas a delegacia.

O primeiro fato ocorreu no Porto da Catraia em Sena Madureira, onde a equipe policial do 8º Batalhão prendeu um dupla e com ela foi encontrada duas pistolas 9 milímetros, com três carregadores e 28 munições do mesmo calibre. Os dois estariam se preparando para atacar integrantes de organização criminosa rival.

A Segunda ocorrência se deu em Cruzeiro do Sul, no centro da cidade, onde durante patrulhamento de rotina, a equipe do 6º Batalhão realizou abordagem a um cidadão em fundada suspeita. Durante consulta criminal foi constatado existir um mandado em aberto em desfavor do abordado, expedido pela Vara de Proteção à mulher e Execuções Penais.

Já em Rio Branco, guarnição do 1º Batalhão realizou abordagem a um cidadão que havia ultrapassado sinal vermelho, fato que chamou a atenção da guarnição. Na consulta criminal os militares constataram existir um mandado de prisão em aberto em desfavor do abordado.

Outros dois fatos ocorreram no bairro Comara, também após abordagem realizada por militares do 2º Batalhão, a um cidadão que estariam saindo de um veículo de transporte por aplicativo. Já a última se deu no bairro João Eduardo II, após abordagem na Rua São Salvador a um cidadão em fundada suspeita, sendo constatado também um mandado em desfavor do abordado.

