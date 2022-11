Primeiro remédio para tratar Covid em casa será vendido nas farmácias brasileiras

Definição segue a hora das partidas, 12h, 13h ou 16h: no primeiro caso, as agências não abrem; nos outros, fecham às 11h e às 14h

Nos dias em que a seleção brasileira estiver em campo, as agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) terão horário especial de funcionamento. A depender da hora do jogo, as agências poderão fechar mais cedo ou nem abrir para atendimento ao público.

O funcionamento será da seguinte maneira: quando a partida for às 12h (meio-dia), as agências do INSS ficarão fechadas. Nos dias em que o jogo da seleção começar às 13h, o atendimento ao público vai ser realizado até as 11h, no horário de Brasília. E, no caso de duelos que têm início às 16h, as agências ficarão abertas até as 14h, também no horário de Brasília.

Atendimento Remoto

Além das agências, a Central 135 vai ter um esquema especial nos dias dos jogos do Brasil. O atendimento humano será suspenso 30 minutos antes da partida e retornará 30 minutos após o término da partida. Durante esse intervalo, a Central 135 continuará funcionando apenas com o atendimento eletrônico.

Pelo número 135, é possível obter informações sobre o benefício, saber para qual horário foi agendado o próximo atendimento na agência ou, ainda, esclarecimentos referentes ao pagamento. As ligações são gratuitas se forem feitas de telefone fixo. Pelo celular, o custo é o de uma ligação local.

O Meu INSS também seguirá disponível, tanto no acesso via internet quanto no aplicativo de celular. Por meio da ferramenta, é possível pedir benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial. Nesse canal, o cidadão também encontra a assistente virtual Helô, que orienta e tira dúvidas sobre serviços e benefícios do INSS.

