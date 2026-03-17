Primeiro asfalto chega a Marechal Thaumaturgo e população celebra “sonho realizado”

Município isolado no interior do Acre recebe obra histórica de pavimentação com investimento de R$ 2,4 milhões; moradores acompanham cada etapa da conquista

Em meio à floresta amazônica, onde o acesso só é possível por barco ou avião de pequeno porte, os moradores de Marechal Thaumaturgo viveram um momento histórico nos últimos dias. Pela primeira vez, uma das ruas da cidade começou a receber pavimentação asfáltica, e a população foi às ruas para testemunhar cada instante dessa transformação.

Um vídeo publicado no TikTok pelo perfil @preta.perfeita27 mostra uma multidão reunida para acompanhar o trabalho do maquinário. Adultos e crianças ocuparam as calçadas, celulares em punho, registrando a cena que muitos jamais imaginaram ver. A narração emocionada destaca a importância do momento.

“Hoje a gente está vendo o progresso e o trabalho acontecendo. Olha só a quantidade de pessoas acompanhando essa conquista. Para nós, de Marechal Thaumaturgo, é um sonho que está sendo realizado hoje. Eu sou muito grata a Deus”, diz a narração do vídeo.

Investimento viabiliza obra histórica

A pavimentação asfáltica no município isolado foi viabilizada por meio de um investimento de R$ 2,4 milhões, destinado pelo deputado federal Zezinho Barbary, para melhorar a infraestrutura urbana da cidade.

A obra representa um marco para Marechal Thaumaturgo, município localizado no extremo oeste do Acre, a cerca de 558 quilômetros de Rio Branco. A cidade não possui ligações rodoviárias com outras localidades, sendo o acesso possível apenas por via fluvial, em viagens que podem levar dias ou até semanas, ou por aviões de pequeno porte, que partem principalmente de Cruzeiro do Sul.

Marechal Thaumaturgo é considerada uma das cidades mais inacessíveis do Brasil justamente por essa ausência de ligação terrestre. Com pouco mais de 17 mil habitantes, a economia local é baseada na agricultura familiar, na pesca e no extrativismo. O isolamento impacta diretamente o abastecimento de alimentos, medicamentos e combustíveis, que dependem exclusivamente do transporte aéreo ou fluvial.

Além da pavimentação urbana, Marechal Thaumaturgo tem recebido atenção em outras frentes de infraestrutura. A passarela sobre o Rio Amônia, por exemplo, teve a liberação de R$ 1,97 milhão assegurada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) em outubro de 2025, para dar continuidade às obras de mobilidade na região.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, já havia anunciado que a passarela de Marechal Thaumaturgo seria uma das entregas previstas para 2026, dentro de um pacote de obras estruturantes no estado.

O município também foi incluído no Novo PAC, com previsão de implantação de Espaços Esportivos Comunitários, e no planejamento do governo federal para investimentos no aeródromo local, visando modernização e melhoria da infraestrutura aérea entre 2026 e 2027.

Contraste com abandono

A chegada do asfalto contrasta com a realidade recente da cidade. Em janeiro deste ano, moradores denunciaram a situação precária das ruas, com diversos trechos tomados por buracos e lama, oferecendo riscos a motociclistas e pedestres. Em protesto, chegaram a plantar bananeiras no meio da Rua Fernando Guapindaia para chamar a atenção do poder público para o abandono.

Agora, com a pavimentação em andamento, a população celebra o que considera um marco de progresso e esperança para o futuro do município isolado no coração da Amazônia acreana.

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