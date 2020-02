A festa carnavalesca iniciou neste sábado na cidade e Brasiléia. Gente bonita, fantasias, famílias e amigos do Peru, Bolívia e cidades vizinhas se fizeram presente na praça Ugo Poli, no primeiro dia da quadra carnavalesca realizada por um grupo de amigos que contaram com patrocínios e apoio da Prefeitura, que fez a sessão de uso do espaço.

Mesmo com a reclamação de adiantamento do horário, determinado pelo Judiciário e Polícia Militar, a festa teve seu início às 21 horas de sábado, com término as 01 hora do domingo, dia 23, e assim será até terça-feira, dia 25.

A expectativa será para a tarde deste domingo (23), para o bloco “Rolinhas do Coronel”, onde homens se caracterizam de mulheres, enquanto outros aproveitam do momento para se realizar, saindo da parte alta da cidade até a praça Ugo Poli, com saída estimas a partir das 16 horas. A concentração será na rotatória da Avenida Manoel Marinho Montes.

No mesmo horário, enquanto o bloco não chega na Praça Ugo Poli, acontece a matiné para as crianças. Várias bandas estarão se reversando durante os quatro dias, no último dia, será animado com o show do cantor Álamo Kario e banda, que promete animar muito.

Veja fotos dos foliões no primeiro dia.

Programação do Carnaval Legal 2020 Brasileia só Folia

Sábado(22)

21h Abertura da festa na praça Hugo Poli com escolha da realeza do Brasileia folia 2020

22h Show com as bandas Destak Vip, Perfil e Djs Edson Rodrigue e Thiago Rodrigues.

Domingo(23)

15h Matinê com as Crianças.

18h chegada do bloco as Rolinhas do Coronel na praça.

18:30 min, apresentação do grupo ‘Juventude que Dança’

19h intervalo para Missa.

20h Show com as bandas Perfil e Destaque Vip.

Segunda-feira(24)

21h Show com as banda Perfil, Destaque Vip, Álamo Kário e Djs Edson Rodrigues e Thiago Rodrigues.

Terça-feira(25),16h Matinê com as crianças

21h Show com as banda Perfil e Destaque Vip, Álamo Kário e Dj Edson Rodrigues e DJ Thiago Rodrigues.

Patrocinadores:

Kaz Rocha, Central das bebidas Skol puro malte.

Apoio : Casa Lotérica Viana, Comercial Carvalho, Ellegan Modas, Drogaria Maia, Pizza Fatia, Prefeitura de Brasileia, Pousada e Restaurante Floresta, Auto Posto X, Mercantil São Sebastião, Show dos Calçados, Varejão São Francisco, Prefeita Fernanda Hassem, Prefeito Tião Flores, Presidente da Aleac Deputado Nicolau Júnior e Deputada Maria Antônia.

