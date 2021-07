Primeira-dama destaca importância da autodefesa para mulheres e faz curso de tiro

A primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, usou as redes sociais nesta segunda-feira (5) para destacar a importância da autodefesa para as mulheres. Ana Paula participou do 1º Curso de Operadora de Pistola.

O treinamento é especifico para mulheres. Ana Paula aprendeu como manusear uma pistola e atirar. Em uma sessão de fotos, a primeira-dama do Estado, que também é advogada, mostrou detalhes do curso aos navegantes das redes sociais.

