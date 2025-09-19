Acre
Primeira agência da Caixa construída em Rio Branco vai fechar
A Caixa Econômica Federal anunciou o fechamento da Agência Galvez, localizada na Rua Benjamin Constant, no centro de Rio Branco. A unidade, inaugurada em 1971 e considerada a primeira agência da Caixa na capital acreana, terá suas portas fechadas no próximo 20 de outubro de 2025.
De acordo com a instituição, os clientes da Agência Galvez passarão a ser atendidos na Agência Rio Branco, situada na Avenida Brasil, nº 475, também no centro da cidade. Além disso, a população poderá utilizar os serviços disponíveis em outras unidades, lotéricas e correspondentes da Caixa.
Pontos de atendimento alternativos
Agência Rio Branco – Av. Brasil, nº 475, Centro
Agência Aquiri – Av. Nações Unidas, nº 538, Bosque
Agência Estação Experimental – Av. Nações Unidas, nº 2908, Estação Experimental
Lotéricas e correspondentes Caixa Aqui:
Lotérica Mega Sorte – Rua Rui Barbosa, nº 364, Centro
Lotérica Acreana – Rua Estado do Acre, s/n, Box 12, Centro
Durante a reportagem, o cliente Carlos Campos Holanda, que frequenta a agência há mais de 25 anos, disse ter recebido a notícia com surpresa.
“Para mim foi uma surpresa muito grande. Eu não acreditava numa coisa dessa. Já faz muitos anos que sou cliente aqui, mais de 25 anos. Agora recebo essa informação de que vai fechar”, afirmou.
A Caixa informou que os serviços seguirão normalmente até a data de encerramento e reforçou que os clientes não terão prejuízo no atendimento, podendo utilizar os canais digitais, agências, lotéricas e correspondentes para transações bancárias.
Acre
Vereadora Eliade viabiliza doação de madeira para reforma de pontes em Epitaciolândia
Material de 30 metros cúbicos será usado em estruturas danificadas pela cheia do Rio Acre; ação conta com apoio do IMAC e prefeitura municipal
A vereadora Eliade Maria da Silva (PL) garantiu junto ao Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC) a doação de 30 metros cúbicos de madeira para reparar pontes danificadas pela cheia do Rio Acre, afetando diretamente Igarapés de Epitaciolândia. O pedido formal da vereadora foi atendido nesta semana pelo presidente do IMAC, André Hassem, destacou a preocupação da representante municipal, destacando a parceria entre estado, município: “Esse é um trabalho de união, e quem ganha é a população que precisa da manutenção dessas obras que interliga os principais setores municipais”.
Presidente do IMAC elogia compromisso do governo e vereadora em ação social
O presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), André Hassem, utilizou suas redes sociais para elogiar o compromisso do governo Gladson Cameli e a atuação da vereadora Eliade Maria da Silva (PL) em benefício da população de Epitaciolândia. A publicação faz referência à doação de 30 m³ de madeira apreendida em operações contra crimes ambientais, que será utilizada para reparar pontes afetadas no município.
Hassem destacou a eficiência da parceria entre estado e município: “É assim que se faz gestão pública: unindo forças para transformar materiais apreendidos em benefício direto para a população”. A madeira, que seria perdida por ser perecível, agora servirá para melhorar a infraestrutura e a segurança de moradores da região. A ação foi articulada pela vereadora Eliade junto ao IMAC.
A madeira foi entregue ao Prefeito de Epitaciolândia Sérgio Lopes (PL), e deve permitir o início imediato da reforma, melhorando a segurança e a mobilidade em áreas afetadas pela última enchente.
A ação foi intermediada pela vereadora Eliade (PL) e formalizada nesta semana pelo presidente do IMAC, André Hassem, que destacou a agilidade do processo para evitar desperdício: “Buscamos celeridade para que a madeira sirva a questões sociais”. A doação exemplifica a política de reaproveitamento de bens apreendidos pelo governo do Acre, transformando multas ambientais em benefício comunitário.
Na última sessão na câmara de vereadores a vereadora Eliade (PL) ressaltou que continuará trabalhando lado a lado com a comunidade para garantir melhorias na infraestrutura da cidade que mais cresce na regional do alto acre: “Nosso compromisso é buscar soluções e parcerias que atendam de forma direta as necessidades da população de Epitaciolândia.” Com a chegada da madeira, a expectativa é que as reformas das pontes sejam iniciadas nos próximos dias, garantindo mais segurança e mobilidade para os moradores das áreas afetadas.
Revitalização no Bairro José Hassem substituiu estrutura de madeira desgastada; ação aconteceu em agosto, foi resultado de demanda da vereadora Eliade atendida pela prefeitura
A principal ponte do Bairro José Hassem em Epitaciolândia foi revitalizada pela prefeitura na primeira quinzena de agosto, após solicitação da vereadora Eliade Maria da Silva (PL). A estrutura, que era considerada insegura pelos moradores, recebeu novo piso de madeira e agora oferece passagem segura para veículos e pedestres, garantindo melhor mobilidade entre a comunidade e o centro da cidade.
A parlamentar, que intermediou o pedido junto ao prefeito Sérgio Lopes, comemorou o resultado: “Era uma necessidade urgente da comunidade”. A obra integra o compromisso da gestão municipal de priorizar melhorias de infraestrutura com base em demandas diretas da população e da Câmara Municipal.
A revitalização demonstrou a eficácia do diálogo entre poder público e representantes locais para resolver problemas concretos da população.
Acre
Governo Federal libera R$ 331 mil para ações de emergência no Jordão
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou o repasse de R$ 331.522,80 para o município de Jordão, atingido por desastres naturais.
Os recursos serão usados em medidas de resposta e recuperação, incluindo assistência a desabrigados e desalojados, além da reparação de danos causados pelos eventos recentes. A liberação foi definida a partir de critérios técnicos que consideram a gravidade do desastre, o número de afetados e os planos de trabalho apresentados pela prefeitura.
O auxílio integra o sistema que permite a municípios reconhecidos com situação de emergência ou estado de calamidade pública solicitar apoio federal pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Após análise da Defesa Civil Nacional, os repasses são formalizados em portaria publicada no Diário Oficial da União.
Acre
Monitorados por tornozeleira não poderão participar da Exposena
A Vara Criminal de Sena Madureira, por meio da Portaria n.° 4412/2025, determinou que cumpridores de pena no regime semiaberto e pessoas que estejam em liberdade provisória mediante tornozeleira eletrônica não podem frequentar ou se aproximar, entre os dias 24 e 27 de setembro, da rua Virgulino de Alencar, região onde será promovida a Exposena 2025.
O documento também especifica que essas pessoas estão proibidas de circular nas adjacências do evento. Devem ficar a pelo menos 600 metros de distância. Além disso, estão vedadas de ir a bares, boates, botequins ou lugares com muitas pessoas juntas, durante toda a programação da festividade.
No caso de residir dentro do raio de 600 metros da área da festa, a pessoa deve permanecer em sua casa entre às 16h e 6h do dia seguinte, para não configurar como descumprimento da medida, bem como informar a Central de Monitoramento, fornecendo seu endereço completo e comprovante de residência atualizado. O ressocializando ou monitorado que for trabalhar precisa requerer autorização diretamente à direção da Unidade de Monitoramento.
Assinada pelo titular da Vara Criminal de Sena Madureira, juiz Eder Viegas, a portaria atende à Resolução n.° 412/21 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicação e o acompanhamento da medida de monitoramento eletrônico de pessoas.
Fonte: Ascom/TJAC
