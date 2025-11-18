Primaverense vence o Vila Acre na abertura do Master 40

O Primaverense venceu o Vila Acre por 2 a 1 nessa segunda, 17, na Arena da Floresta, no jogo de abertura da Copa Master 40, torneio promovido pela Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL). A competição será disputada em jogos eliminatórios e o Primaverense avançou para a segunda fase.

Bom público

Um bom público prestigiou a abertura do evento na Arena da Floresta, o último da temporada de 2025.

“A secretaria tem como meta investir em todas as modalidades. O esporte comunitário, amador e profissional recebe a mesma atenção e queremos fortalecer o esporte acreano de uma maneira geral”, declarou o secretário Ney Amorim.

Master 50

Duas partidas marcam nesta terça, 18, a partir das 18h30, na Arena da Floresta, abertura do Master 50. Rio Branco e Ajax fazem o primeiro jogo e na segunda partida o Atlético Baixadão enfrenta o Rui Lino.

Relacionado

Comentários