Conecte-se conosco

Geral

PRF registra três ocorrências criminais na BR-317, em Brasiléia (AC)

Publicado

15 minutos atrás

em

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou três ocorrências criminais entre os dias 14 e 15 de fevereiro de 2026, durante fiscalizações realizadas na BR-317, no município de Brasiléia, na região de fronteira do Acre.

Na primeira ação, os agentes abordaram um veículo de passeio e, após consulta aos sistemas, constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra o condutor. Confirmada a ordem judicial, ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Epitaciolândia para os procedimentos legais.

Em outra abordagem, também no mesmo trecho da rodovia, os policiais pararam uma motocicleta. Durante a verificação, foi identificado um mandado de prisão vigente contra o motociclista, que igualmente foi conduzido à autoridade policial.

Já na terceira ocorrência, os agentes localizaram uma arma de fogo municiada dentro de um veículo utilitário. O motorista não apresentou documentação que autorizasse o porte do armamento. Diante da situação, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e a arma foi apreendida por suspeita de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Segundo a PRF, as ações reforçam o trabalho de fiscalização na região de fronteira, com foco no cumprimento de decisões judiciais e no combate a crimes nas rodovias federais do estado.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Geral

Homem tenta agredir ex-namorada grávida e é preso com mais de R$ 12 mil em espécie em Mâncio Lima

Publicado

39 segundos atrás

em

16 de fevereiro de 2026

Por

Sandra Assunção

Na zona rural de Mâncio Lima, neste domingo, 15,um homem identificado por Jardesson, de 36 anos, foi preso por lesão corporal dolosa e violência doméstica contra a ex-namorada,que está grávida. Na hora da prisão ele estava com R$ 12 mil em espécie.

A mulher chamou a Polícia Militar e relatou que seu ex-companheiro estaria tentando arrombar sua residência para agredi-la. No local a PM encontrou a vítima com as portas trancadas, acenando pela janela e solicitando ajuda. O autor estava atrás da casa e, ao perceber a presença da guarnição, evadiu-se para uma área de mata sendo contido em seguida.Ao receber voz de prisão apresentava visíveis sinais de embriaguez e comportamento exaltado. A vítima relatou que manteve relacionamento com o autor, porém estão separados há algum tempo, e que ele não aceita o término, tendo inclusive tentado agredi-la na parte da tarde do mesmo dia e que durante a noite estava tentando arrombar a casa para agredi-la.

Na busca pessoal a guarnição encontrou R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais) com o homem, que não soube informar de forma clara a procedência do dinheiro. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.

Comentários

Continue lendo

Brasil

Esquema milionário: camarote interditado na Bahia vira alvo da polícia

Publicado

3 horas atrás

em

16 de fevereiro de 2026

Por

Reprodução/Redes
Imagem colorida, Esquema milionário: camarote interditado na Barra vira alvo da polícia- Metrópoles

Interditado na véspera da abertura do Carnaval de Salvador (BA), o Camarote 305 é apontado pelas investigações da Polícia Civil como um dos meios utilizados por um grupo suspeito de lavar dinheiro oriundo da exploração ilegal de rifas na internet. Desde o sábado (14/2), o espaço passou a ser utilizado pela polícia como ponto estratégico de observação da folia no circuito Dodô (Barra/Ondina).

O camarote pertence ao influenciador Diogo Santos de Almeida, conhecido como Diogo 305. Nas redes sociais, ele se apresenta como youtuber e criador de conteúdo. Os ingressos vendidos para o espaço variavam entre R$ 927 e R$ 1.108.

O passaporte para todos os dias de festa custava R$ 4,8 mil. Diogo foi preso em flagrante na quarta-feira (11q2), na região de Busca Vida, por posse de arma de fogo e munições de uso restrito e permitido, segundo a Polícia Civil.

Leia a reportagem completa no Correio24 horas.

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

Comentários

Continue lendo

Geral

Polícia Civil recupera CrossFox roubado horas após crime em Cruzeiro do Sul

Publicado

3 horas atrás

em

16 de fevereiro de 2026

Por

Veículo foi abandonado pelos criminosos no bairro São José e encaminhado para perícia

A Polícia Civil do Acre recuperou, na noite deste domingo (15), em Cruzeiro do Sul, um veículo modelo Volkswagen CrossFox GII que havia sido roubado no bairro João Alves. O automóvel foi localizado na Rua Gilvan Macedo, no bairro São José, após ser abandonado pelos criminosos.

De acordo com as informações apuradas, o proprietário foi rendido por três suspeitos no bairro João Alves, momento em que o veículo foi levado. Após diligências, o carro foi encontrado e recuperado pela equipe policial.

O automóvel foi removido para a Delegacia Geral, onde passará por perícia. As investigações continuam para identificar e responsabilizar os autores do roubo.

Comentários

Continue lendo