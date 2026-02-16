PRF registra três ocorrências criminais na BR-317, em Brasiléia (AC)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou três ocorrências criminais entre os dias 14 e 15 de fevereiro de 2026, durante fiscalizações realizadas na BR-317, no município de Brasiléia, na região de fronteira do Acre.

Na primeira ação, os agentes abordaram um veículo de passeio e, após consulta aos sistemas, constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra o condutor. Confirmada a ordem judicial, ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Epitaciolândia para os procedimentos legais.

Em outra abordagem, também no mesmo trecho da rodovia, os policiais pararam uma motocicleta. Durante a verificação, foi identificado um mandado de prisão vigente contra o motociclista, que igualmente foi conduzido à autoridade policial.

Já na terceira ocorrência, os agentes localizaram uma arma de fogo municiada dentro de um veículo utilitário. O motorista não apresentou documentação que autorizasse o porte do armamento. Diante da situação, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e a arma foi apreendida por suspeita de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Segundo a PRF, as ações reforçam o trabalho de fiscalização na região de fronteira, com foco no cumprimento de decisões judiciais e no combate a crimes nas rodovias federais do estado.