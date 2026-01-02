Acre
PRF registra oito acidentes em rodovias federais do Acre durante Operação Natal
Falta de atenção, reação tardia e distância inadequada entre veículos são as principais causas; estado tem um dos menores números da região Norte
O Acre registrou oito acidentes em rodovias federais durante a Operação Natal, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) entre os dias 23 e 28 de dezembro. Segundo o balanço divulgado pela corporação, a maioria das ocorrências está relacionada à falta de atenção do condutor, reação tardia e não manutenção da distância segura entre veículos.
No recorte regional, o Acre aparece entre os estados com menor número de acidentes, ao lado do Amazonas (6), Amapá (5) e Roraima (1). Já Pará (30) e Rondônia (51) concentraram os maiores índices na região Norte durante o mesmo período.
A PRF destacou que, mesmo com números relativamente baixos, os comportamentos de risco seguem sendo observados nas rodovias e reforçou a necessidade de atenção redobrada, respeito aos limites de velocidade e uso de equipamentos de segurança. A operação integrou a campanha nacional Rodovida, voltada à redução de acidentes em períodos festivos.
Diesel no AC foi o mais caro do país e abastecimento com álcool o mais inviável
Um levantamento da ValeCard, empresa especializada em meios de pagamento, soluções de mobilidade e benefícios corporativos, aponta que o preço médio da gasolina no Acre registrou queda de 1,92% em novembro de 2025, em comparação com outubro. Apesar do recuo, o estado permanece com um dos combustíveis mais caros do Brasil, ocupando a segunda posição no ranking nacional, atrás apenas de Roraima.
De acordo com os dados, o litro da gasolina no Acre passou de R$ 7,594 em outubro para R$ 7,448 em novembro, uma redução de R$ 0,146. A queda acompanha o movimento observado em toda a região Norte e reflete, segundo a ValeCard, o repasse ao consumidor da redução de 4,9% aplicada pela Petrobras às distribuidoras no mês anterior. No cenário nacional, o preço médio da gasolina caiu 0,27%, passando de R$ 6,388 para R$ 6,371.
No caso do etanol, o Acre apresentou estabilidade. O preço médio permaneceu em R$ 5,290 tanto em outubro quanto em novembro, sem variação percentual. O comportamento contrasta com outras unidades da federação, já que 17 estados registraram queda no valor do biocombustível no período.
Mesmo com a estabilidade, o etanol no Acre não é considerado financeiramente vantajoso em relação à gasolina. Segundo a metodologia da ValeCard, o etanol só compensa quando o preço do litro representa até 70% do valor da gasolina. No Acre, essa relação ficou em 71%, acima do limite recomendado.
O diesel S-10 manteve o Acre no topo do ranking nacional de preços. Em novembro, o litro do combustível permaneceu em R$ 7,424, sem variação em relação a outubro. Com isso, o estado segue como o mais caro do país para o diesel, à frente de Roraima e Amapá.
Enquanto outras regiões apresentaram quedas ou oscilações leves, o Norte continua concentrando os maiores valores médios do diesel no Brasil, cenário atribuído a fatores logísticos e de distribuição.
O levantamento da ValeCard considerou transações realizadas entre 1º e 26 de novembro de 2025 em mais de 25 mil postos de combustíveis em todo o país. Os dados refletem os valores médios efetivamente pagos pelos motoristas nos estabelecimentos da rede credenciada. As informações referentes a dezembro ainda não foram divulgadas.
Voos do Acre por R$ 681 (ida e volta) na primeira promoção de 2026
No Acre, adolescente perdido na mata volta para casa graças aos fogos do Réveillon
Foi graças aos fogos do réveillon que Gustavo Soares de Souza, de 15 anos, que estava perdido na mata na comunidade do rio Breu, em Marechal Thaumaturgo, conseguiu sair da floresta, nesta quinta-feira, 1, muito debilitado após passar cinco dias perdido na mata.
O jovem saiu para caçar com um tio e se perdeu. Ele contou que ficou caminhando e correndo, sem comer. Atravessou vários igarapés até chegar à margem do Breu, onde pediu socorro a pessoas que passavam de barco.
Gustavo contou aos familiares que, na noite da virada do ano, ouviu fogos de artifício e marcou a direção do som com um galho de árvore e, pela manhã, seguiu caminhando naquela direção, o que o levou até o rio, onde foi encontrado. Ele está muito debilitado, sem conseguir caminhar, com ferimentos graves nos pés e dificuldades na fala e comunicação.
Uma tia do adolescente disse que fez contato com órgãos públicos de Marechal Thaumaturgo, mas não houve apoio ou mobilização oficial para as buscas ou atendimento médico. A família transportou Gustavo de barco até a sede do município em busca de atendimento médico, já que o acesso à comunidade é difícil e depende exclusivamente de embarcações. O município, que fica na fronteira com o Peru, é um dos municípios mais isolados do Acre.
Em 2025, no Vale do Juruá, 11 pessoas se perderam na mata. A maioria estava caçando.
