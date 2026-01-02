PRF registra oito acidentes em rodovias federais do Acre durante Operação Natal

Um levantamento da ValeCard, empresa especializada em meios de pagamento, soluções de mobilidade e benefícios corporativos, aponta que o preço médio da gasolina no Acre registrou queda de 1,92% em novembro de 2025, em comparação com outubro. Apesar do recuo, o estado permanece com um dos combustíveis mais caros do Brasil, ocupando a segunda posição no ranking nacional, atrás apenas de Roraima.

De acordo com os dados, o litro da gasolina no Acre passou de R$ 7,594 em outubro para R$ 7,448 em novembro, uma redução de R$ 0,146. A queda acompanha o movimento observado em toda a região Norte e reflete, segundo a ValeCard, o repasse ao consumidor da redução de 4,9% aplicada pela Petrobras às distribuidoras no mês anterior. No cenário nacional, o preço médio da gasolina caiu 0,27%, passando de R$ 6,388 para R$ 6,371.

No caso do etanol, o Acre apresentou estabilidade. O preço médio permaneceu em R$ 5,290 tanto em outubro quanto em novembro, sem variação percentual. O comportamento contrasta com outras unidades da federação, já que 17 estados registraram queda no valor do biocombustível no período.

Mesmo com a estabilidade, o etanol no Acre não é considerado financeiramente vantajoso em relação à gasolina. Segundo a metodologia da ValeCard, o etanol só compensa quando o preço do litro representa até 70% do valor da gasolina. No Acre, essa relação ficou em 71%, acima do limite recomendado.

O diesel S-10 manteve o Acre no topo do ranking nacional de preços. Em novembro, o litro do combustível permaneceu em R$ 7,424, sem variação em relação a outubro. Com isso, o estado segue como o mais caro do país para o diesel, à frente de Roraima e Amapá.

Enquanto outras regiões apresentaram quedas ou oscilações leves, o Norte continua concentrando os maiores valores médios do diesel no Brasil, cenário atribuído a fatores logísticos e de distribuição.

O levantamento da ValeCard considerou transações realizadas entre 1º e 26 de novembro de 2025 em mais de 25 mil postos de combustíveis em todo o país. Os dados refletem os valores médios efetivamente pagos pelos motoristas nos estabelecimentos da rede credenciada. As informações referentes a dezembro ainda não foram divulgadas.

Relacionado

Comentários