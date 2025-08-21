Geral
PRF recupera veículo roubado e prende homem por receptação na BR-364, em Rio Branco
Carro com restrição de roubo desde abril foi localizado durante patrulhamento rotineiro; condutor foi preso em flagrante e levado à Defla com objetos apreendidos
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na tarde de quarta-feira (20) um veículo roubado e prendeu o motorista por receptação durante operação na BR-364, em Rio Branco. Por volta das 16h, agentes abordaram um carro azul e, ao consultar os sistemas policiais, identificaram que o automóvel constava como roubado ou furtado desde abril deste ano.
O condutor foi detido imediatamente em flagrante e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla). Além do veículo, os policiais apreenderam objetos em posse do suspeito, incluindo quantia em dinheiro, cartões de crédito e um aparelho celular, todos entregues às autoridades competentes para investigação.
A ação integra as operações rotineiras de fiscalização da PRF, que tem intensificado o patrulhamento nas rodovias federais do Acre para coibir crimes como roubo, furto e receptação de veículos. O caso será investigado para apurar possível envolvimento do detido em outros crimes.
PM e Imac prendem três por desmatamento e caça ilegal em área rural de Cruzeiro do Sul
Ação do programa Guardiões do Bioma apreendeu três espingardas não registradas e encontrou animal silvestre abatido; operação foi deflagrada após monitoramento por satélite
Uma ação conjunta da Polícia Militar e do Instituto do Meio Ambiente do Acre (Imac) resultou na prisão de três pessoas por crimes ambientais na tarde de quarta-feira (20), no Ramal Santa Cruz, zona rural de Cruzeiro do Sul. A operação, parte do programa Guardiões do Bioma do governo federal, foi deflagrada após monitoramento por satélite identificar desmatamento ilegal em andamento.
No local, os agentes encontraram três homens armados com espingardas não registradas, acompanhados de cães de caça e com um animal silvestre (cotia) abatido. Todo o material foi apreendido e os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil local para registro da ocorrência e adoção das medidas legais.
O tenente Alessandro Martins, da PM, explicou que “os armamentos não tinham registro de porte ou posse. Além disso, o uso de cães para caça também configura crime ambiental”. A investigação apurará se os detidos são responsáveis pela área desmatada ou se atuavam em colaboração com outros envolvidos.
O programa Guardiões do Bioma tem intensificado o combate aos crimes ambientais no Acre, utilizando tecnologia de monitoramento por satélite e ações integradas entre órgãos estaduais e federais. O caso em Cruzeiro do Sul exemplifica a eficácia dessa estratégia conjunta de preservação da Amazônia acreana.
Projeto “Desenhando Sonhos” leva oficinas de artes visuais a escolas públicas
Com o objetivo de democratizar o acesso à cultura e estimular a criatividade de jovens estudantes, o projeto “Desenhando Sonhos: Uma Jornada Artística nas Escolas Públicas de Rio Branco” está promovendo oficinas de artes visuais em escolas da capital acreana. A ação é conduzida pelo artista plástico Darci Seles e contempla oficinas de desenho voltadas para estudantes de regiões periféricas.
As atividades aconteceram nos dias 13, na escola José Ribamar Batista (Ejorb), 18, na Diogo Feijó, 19, na Sebastião Pedrosa e encerra nesta quinta-feira, 21, na Clícia Gadelha. Cada oficina possui carga horária de quatro horas, oferecendo aos jovens a oportunidade de desenvolver habilidades artísticas e explorar novas formas de expressão por meio do desenho. A ação alcançou dezenas de alunos.
Para Darci, muitos desses meninos e meninas carregam um peso grande, das dificuldades da vida, e quando têm contato com a arte, seja pintando, desenhando, dançando ou tocando, eles descobrem que podem expressar aquilo que não cabe em palavra.
“É como se a arte desse coragem de mostrar quem eles são e o que sentem.
Comecei pequeno, desenhando nas paredes do fogão a lenha da minha mãe, usando carvão. Era o que eu tinha na mão. Depois, com o tempo, fui entendendo que aquilo não era só brincadeira, era jeito de contar minha história. Se o jovem tem esse contato cedo, ele cresce mais confiante, com mais sonho no coração, e a arte ajuda a segurar firme na vida”.
De acordo com a produtora cultural, Nathânia Oliveira, a iniciativa busca aproximar os estudantes do universo das artes visuais, fortalecendo vínculos culturais e ampliando repertórios criativos. O projeto também garante acessibilidade em Libras, assegurando a participação inclusiva de pessoas surdas.
O “Desenhando Sonhos” é um projeto aprovado no Edital nº 07/2024 – Formação, no âmbito da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com financiamento do Governo Federal e realização da Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil.
A produção é da Pé Rachado Produções, com o apoio do O Barulho do Acre, Alamoju, Secretaria de Educação do Estado (SEE) e da Academia Acreana de Letras.
Justiça condena ex-servidor e empresário por fraudes e absolve Osvaldo e Sérgio
A Vara de Execução Fiscal da Comarca de Rio Branco julgou parcialmente procedente a ação civil pública por improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Acre (MPAC) contra servidores da Secretaria de Estado de Saúde e empresários do ramo de turismo, em razão de fraudes na execução do contrato nº 317/2007, firmado no âmbito do programa UTI no Ar, durante o governo Binho Marques (PT).
A decisão reconheceu que houve prejuízo de mais de R$ 2 milhões aos cofres públicos, mas responsabilizou apenas dois acusados: Alex Barreto da Silva, então gerente de Execução Financeira da Sesacre, e Mário Jorge Guedes Castro, sócio da empresa Nilce’s Tur.
De acordo com a sentença, Alex Barreto e Mário Jorge atuaram em conluio para a prática de fraudes que incluíram emissão de notas fiscais falsas, bilhetes aéreos fictícios, pagamentos em duplicidade e autorização de despesas sem a correspondente prestação de serviços. A conduta resultou em enriquecimento ilícito e dano ao erário, configurando atos de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/92. O juiz destacou que os dois foram protagonistas de um esquema estruturado e reiterado, aproveitando-se das funções públicas e contratuais que exerciam para desviar recursos destinados ao transporte aéreo de pacientes graves.
O contrato em questão foi celebrado em 2007 entre a Sesacre e um consórcio formado pelas agências Kampa Viagens, Nilce’s Tur e Serra’s Turismo, para a prestação de serviços de fretamento de aeronaves e transporte aéreo no Estado. Uma auditoria da Controladoria-Geral do Estado, concluída em 2011, já havia apontado irregularidades graves, como superfaturamento, despesas sem empenho, subcontratações indevidas e serviços não prestados, elementos que serviram de base para a ação judicial.
Apesar da gravidade do esquema, a Justiça absolveu os demais réus por falta de provas quanto ao dolo específico e à participação direta nas irregularidades. Entre os inocentados estão o ex-secretário de Saúde Osvaldo de Sousa Leal Júnior, além de Sérgio Roberto Gomes de Souza, Rosa Satiko Nakamura, Lucimara Francisco Garcia Barbim, Jorge Charles Fidelis Pinto, Elizângela Queiroz de Araújo e os sócios das empresas Kampa Viagens e Serra’s Turismo. O próprio MPAC, em suas alegações finais, reconheceu a ausência de elementos suficientes para sustentar a responsabilização de todos os denunciados.
Ao final, a sentença fixou que o prejuízo comprovado ao erário alcançou R$ 2 milhões, valor que deverá ser ressarcido pelos dois condenados. A decisão ainda pode ser objeto de recurso.
