PRF prende trio com arsenal de armas, munições e maconha dentro de carro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu apreender armas de fogo, munições e até maconha durante uma única abordagem realizada no km 115 da BR-364, em Rio Branco, na noite desta segunda-feira (18).

Um veículo com três ocupantes foi parado pela corporação no posto de fiscalização. Ao analisarem o interior do carro, os agentes encontraram uma case de arma longa e, após uma inspeção mais minuciosa, uma arma de seta também foi encontrada.

A PRF pediu para que os ocupantes saíssem do veículo e, ao serem questionados, disseram que estavam caçando nas proximidades da rodovia.

Seguindo com a revista, outras duas armas foram localizadas: dessa vez, “um revólver calibre 38 na lateral do banco do passageiro dianteiro e uma pistola calibre .40 escondida com numeração suprimida sob o banco”. Além disso, dentro das mochilas estavam escondidas “munições, pequena quantidade de maconha, cordas, casacos e outros itens”.

Os ocupantes receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) de Rio Branco para os procedimentos legais.

