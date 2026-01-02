Geral
PRF prende motorista por embriaguez ao volante após denúncia de condução perigosa na BR-317 entre Xapuri e Epitaciolândia
Condutor foi flagrado com 1,2 mg/L de álcool no teste do bafômetro, índice quase quatro vezes acima do permitido; veículo seguia em zigue-zague entre Xapuri e Epitaciolândia
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, no fim da tarde de quinta-feira (1º), um motorista por dirigir sob efeito de álcool na BR-317, no trecho entre Xapuri e Epitaciolândia, no Acre. A ação foi iniciada após uma denúncia de que uma caminhonete trafegava de forma perigosa, fazendo manobras em zigue-zague e colocando outros usuários da rodovia em risco.
Localizado no km 260, o condutor só parou cerca de dois quilômetros após a ordem policial, mesmo com o uso de sinais sonoros e luminosos. Ele negou ter ingerido bebida alcoólica, mas o teste do etilômetro apontou 1,2 miligrama de álcool por litro de ar alveolar — índice quase quatro vezes acima do limite legal de 0,34 mg/L, que já configura crime.
O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia. Um passageiro sem documentação foi levado para identificação e liberado posteriormente. O veículo e os pertences do condutor ficaram sob custódia da polícia.
Geral
PM apreende mais de 1 kg de maconha escondida em matagal de Sena Madureira
Suspeitos fugiram ao avistar viatura do GIRO no bairro Ana Vieira; droga foi recolhida e encaminhada à Polícia Civil
A Polícia Militar do 8º Batalhão apreendeu mais de 1 quilo de entorpecentes com características semelhantes à maconha no bairro Ana Vieira, em Sena Madureira. A ação foi realizada pelo Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) após informações de que dois indivíduos estariam escondendo drogas em uma área de matagal na Rua Victor Hugo.
Durante a abordagem, os suspeitos fugiram ao perceber a aproximação da viatura, abandonando o material ilícito no local. A droga foi recolhida e encaminhada à Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.
A operação faz parte das ações de combate ao tráfico de drogas realizadas pelo 8º BPM no município, reforçando o patrulhamento ostensivo em áreas com histórico de criminalidade.
Geral
Polícia prende foragido por homicídio de Assis Brasil que estava escondido em Sena Madureira
K.P.M.J., 21 anos, tentou fugir ao avistar equipe do GIO no bairro Pista; ordem de prisão havia sido expedida pela comarca da cidade de origem
A Polícia Militar de Sena Madureira prendeu, na tarde desta sexta-feira (2), um foragido da Justiça acusado de homicídio em Assis Brasil. K.P.M.J., 21 anos, foi localizado pelo Grupamento de Intervenção Ostensiva (GIO) no bairro Pista, após levantamento de dados de inteligência que apontavam seu esconderijo no município.
Durante a ação, o suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação dos policiais, mas foi rapidamente contido. A ordem de prisão em aberto havia sido expedida pela comarca de Assis Brasil, onde ele é investigado por homicídio cometido em datas anteriores.
Após a captura, o foragido foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, onde foram realizados os procedimentos legais. Ele permanece à disposição da Justiça.
Geral
DNIT inicia obra de recuperação da BR-364 em Cruzeiro do Sul com interdições alternadas
Trecho danificado pelo Igarapé Santa Luzia terá tráfego interrompido por períodos de 3 a 4 horas nesta sexta e sábado; não haverá fechamento total por 24h
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) iniciou nesta sexta-feira (2) os serviços de recuperação do trecho danificado da BR-364 em Cruzeiro do Sul, nas proximidades do Igarapé Santa Luzia. A rodovia sofreu avarias graves após as fortes chuvas do dia 28 de dezembro, que causaram erosões e buracos no pavimento, interrompendo temporariamente o tráfego na região.
Segundo o superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo, o tráfego será interrompido de forma alternada em períodos de três a quatro horas nesta sexta e no sábado (3), para permitir a execução das obras e a instalação de tubos. A possibilidade de fechamento total da rodovia por 24 horas foi descartada. Atualmente, a circulação ocorre em meia pista.
A BR-364 é a principal ligação terrestre entre Cruzeiro do Sul e outras regiões do Acre. O órgão orienta os motoristas a redobrar a atenção e respeitar a sinalização durante o período das intervenções.
