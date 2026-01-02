PRF prende motorista por embriaguez ao volante após denúncia de condução perigosa na BR-317 entre Xapuri e Epitaciolândia

Condutor foi flagrado com 1,2 mg/L de álcool no teste do bafômetro, índice quase quatro vezes acima do permitido; veículo seguia em zigue-zague entre Xapuri e Epitaciolândia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, no fim da tarde de quinta-feira (1º), um motorista por dirigir sob efeito de álcool na BR-317, no trecho entre Xapuri e Epitaciolândia, no Acre. A ação foi iniciada após uma denúncia de que uma caminhonete trafegava de forma perigosa, fazendo manobras em zigue-zague e colocando outros usuários da rodovia em risco.

Localizado no km 260, o condutor só parou cerca de dois quilômetros após a ordem policial, mesmo com o uso de sinais sonoros e luminosos. Ele negou ter ingerido bebida alcoólica, mas o teste do etilômetro apontou 1,2 miligrama de álcool por litro de ar alveolar — índice quase quatro vezes acima do limite legal de 0,34 mg/L, que já configura crime.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia. Um passageiro sem documentação foi levado para identificação e liberado posteriormente. O veículo e os pertences do condutor ficaram sob custódia da polícia.

Relacionado

Comentários