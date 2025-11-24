Geral
PRF prende homem com mandado por organização criminosa na BR-364, em Cruzeiro do Sul
Cleonilson Pereira Barros foi abordado durante fiscalização de rotina e levado à Delegacia de Polícia Civil
Geral
Homem é preso após furtar frigideiras e liquidificador em loja do Copacabana Shopping
Suspeito já vinha praticando furtos havia três dias, segundo a gerência da Bemol
Leandro de Lima, de 35 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar no sábado (22) após furtar objetos da loja Bemol, localizada dentro do Copacabana Shopping, em Cruzeiro do Sul (AC). Ele tentava deixar o estabelecimento carregando duas frigideiras e um liquidificador.
De acordo com a gerência da loja, o suspeito vinha praticando furtos havia três dias consecutivos. Pelo sistema de monitoramento eletrônico e pela ação dos seguranças, foi possível observar o método utilizado: Leandro entrava na loja com várias sacolas, escondia produtos de pequeno porte dentro delas e saía sem realizar o pagamento.
Detido em flagrante, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.
Geral
Homem é preso por dirigir embriagado durante Operação Lei Seca em Cruzeiro do Sul
Bafômetro registrou 1,37 mg/L; motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez
Geral
Médico é afastado após faltar a parto em Eirunepé; bebê morre uma hora após nascer
Profissional estava de sobreaviso, mas não respondeu aos chamados; Polícia Civil investiga o caso
Um médico boliviano, identificado como Humberto Fuertes Estrada, foi afastado do Hospital Regional de Eirunepé Vinícius Conrado, no interior do Amazonas, após não comparecer para realizar o parto de uma gestante de 18 anos na madrugada de sábado (22). O bebê morreu pouco depois de nascer.
Segundo informações apuradas pelo g1, a jovem deu entrada na unidade por volta das 4h, já em trabalho de parto. O médico, que estava de sobreaviso, foi acionado diversas vezes pela equipe, mas não atendeu às ligações.
Sem resposta, a direção do hospital enviou uma ambulância até a residência do profissional, mas ele não abriu a porta. A prefeitura também tentou contato, igualmente sem sucesso.
Humberto só chegou ao hospital por volta das 9h — cerca de cinco horas após a admissão da paciente. O parto foi realizado, mas o recém-nascido não resistiu. Testemunhas afirmam que o bebê aspirou fezes e restos de placenta, morrendo aproximadamente uma hora após o nascimento. O médico foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos.
Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Eirunepé informou que a família da gestante está recebendo acompanhamento e assistência multiprofissional. A Polícia Civil declarou que o exame cadavérico do recém-nascido já foi solicitado e está em análise, e que testemunhas e o médico foram ouvidos como parte da investigação.
