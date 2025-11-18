PRF prende homem com mandado de prisão em aberto em Cruzeiro do Sul

Abordagem ocorreu durante patrulhamento na Vila Santa Luzia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na segunda-feira, 17, um homem que estava com mandado de prisão em aberto na 2ª Vara Criminal de Cruzeiro do Sul. A detenção ocorreu durante patrulhamento na Vila Santa Luzia.

Durante a abordagem ao condutor de uma motocicleta, os policiais consultaram os sistemas de segurança e confirmaram que havia um mandado de prisão ativo contra ele.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de Polícia para as devidas providências.

