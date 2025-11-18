Cotidiano
PRF prende homem com mandado de prisão em aberto em Cruzeiro do Sul
Abordagem ocorreu durante patrulhamento na Vila Santa Luzia
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na segunda-feira, 17, um homem que estava com mandado de prisão em aberto na 2ª Vara Criminal de Cruzeiro do Sul. A detenção ocorreu durante patrulhamento na Vila Santa Luzia.
Durante a abordagem ao condutor de uma motocicleta, os policiais consultaram os sistemas de segurança e confirmaram que havia um mandado de prisão ativo contra ele.
O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de Polícia para as devidas providências.
Acre tem etanol mais caro do Brasil, com posto vendendo a R$ 6,08 o litro, aponta ANP
Preço em postos acreanos supera em 42% a média nacional de R$ 4,29; estado aparece com valor individual mais alto do país enquanto Amapá lidera em média estadual
O Acre voltou a ocupar a posição mais desconfortável no ranking nacional de combustíveis, registrando o preço individual mais alto do etanol no Brasil: R$ 6,08 por litro em postos pesquisados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) entre 9 e 15 de novembro. O valor acreano supera em 42% a média nacional do combustível, fixada em R$ 4,29, e representa um dos maiores gaps de preço do país.
Enquanto 13 estados tiveram recuo nos preços e outros 8 registraram altas, o Acre se destacou pelo valor extremo cobrado aos consumidores. Embora o Amapá lidere a média estadual mais alta (R$ 5,54), é no território acreano que o motorista encontra o preço individual mais salgado nas bombas, refletindo os desafios logísticos e tributários que encarecem os combustíveis na região Norte.
Comparativo nacional
- Acre: R$ 6,08 (preço individual mais alto)
- Amapá: R$ 5,54 (maior preço médio estadual)
- Mato Grosso do Sul: R$ 3,93 (menor preço médio)
- Média nacional: R$ 4,29
Tendência semanal
- 13 estados: Preços recuaram
- 8 estados: Preços subiram
- Acre: Destaque pelo valor extremo individual
A posição do Acre no ranking reflete os desafios logísticos e tributários do estado, que por sua localização geográfica distante dos centros produtores e condição de estado importador de combustíveis, historicamente convive com os preços mais elevados do país.
Xavier Maia e Cruz Azul conquistam vitórias no Estadual
Duas partidas foram disputadas nesta segunda, 17, no Florestinha, pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-13. O Xavier Maia bateu a Chapecoense por 1 a 0 e o Cruz Azul goleou o PSG por 5 a 0.
Cruz Azul classificado
A goleada garantiu ao Cruz Azul a liderança do grupo 1 com 10 pontos e uma vaga na segunda fase da competição.
Na Arena da Floresta
A primeira fase do Estadual terá duas partidas nesta terça, 18, a partir das 15 horas, na Arena da Floresta. Belo Jardim e Santinha fazem o primeiro confronto e no segundo o Grêmio Xapuriense joga contra o Joia de Cristo.
Campeonato Estadual terá duas partidas no Álvaro Dantas
A fase de classificação do Campeonato Estadual de Basquete, no masculino, terá duas partidas nesta terça, 18, a partir das 19 horas, no ginásio Álvaro Dantas. América e Los Hermanos abrem a programação e no segundo confronto o AAB “B” joga contra o Old School “B”.
“Vamos ter uma semana decisiva no Estadual com jogos nesta terça, sábado e domingo. Os jogos estão ficando mais equilibrados e isso valoriza a competição”, declarou o diretor técnico da Federação Acreana de Basquete (FEAB), professor Manieldem Távora.
