PRF Peregrino Silveira morre na UTI do Santa Juliana após complicações da covid-19

Morreu neste domingo (3), na UTI Covid do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, o policial rodoviário federal Peregrino José Silveira de Lima. Ele estava internado há dias lutando contra a covid-19.

A transferência dele para São Paulo em UTI aérea foi cogitada, mas devido ao grave quadro clínico, Silveira não foi transferido.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgará uma nota a respeito do falecimento de Silveira em instantes. A informação da morte do patrulheiro foi repassada pela Assessoria da PRF no Acre.