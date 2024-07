PRF intercepta quase 60 kg de cocaína e maconha em ônibus que saiu de Rio Branco

A comitiva, composta por membros de sete ministérios e oito órgãos do governo federal, organizações parceiras e internacionais, teve a oportunidade de conhecer de perto o modelo de produção florestal e o cooperativismo implementado no Acre

Andréia Oliveira

A Jornada Cooperativa rumo à COP 29, iniciativa da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), levou 25 representantes de ministérios, organizações nacionais e internacionais, para uma imersão na Reserva Extrativista Chico Mendes, em Xapuri, na sexta-feira, 26. A comitiva, composta por membros de sete ministérios e oito órgãos do governo federal, organizações parceiras e internacionais, teve a oportunidade de conhecer de perto o modelo de produção florestal e o cooperativismo implementado no Acre, com programação que incluiu vivências na floresta da Resex e visita à Cooperativa Agroextrativista de Xapuri (Cooperxapuri).

A atividade proporcionou aos participantes uma visão ampla sobre o funcionamento do modelo cooperativista no Acre, que destaca a colaboração, equidade e sustentabilidade. O grupo observou de perto as matérias-primas oriundas da floresta, como o látex e a castanha, e conheceu a cadeia de produção florestal, compreendendo a importância do cooperativismo para a economia local e a sustentabilidade ambiental.

O modelo cooperativista está alinhado com os princípios de desenvolvimento sustentável, priorizando o uso responsável e ético dos recursos naturais. As cooperativas, por sua natureza, tendem a adotar práticas sustentáveis em suas operações, desde a produção agrícola até a geração de energia renovável. Isso não apenas reduz o impacto ambiental, mas também promove tecnologias e métodos de produção inovadores que podem ser compartilhados globalmente, acelerando a transição para economias de baixo carbono.

O Coordenador de Relações Governamentais da OCB, Eduardo Lima, comentou sobre o impacto positivo da visita ao Acre e a experiência adquirida pelos participantes durante a imersão na Reserva Extrativista Chico Mendes.

“Finalizamos a nossa visita ao Acre com uma experiência em cooperativas que nos deixaram com a sensação de dever cumprido e com o sentimento de muita realização. Os participantes saem daqui com uma bagagem e um grau de conhecimento muito grande da realidade das comunidades amazônidas e cada vez mais preparados para representar o cooperativismo nas principais discussões e na elaboração de políticas públicas a nível nacional e mundial”, afirmou.

O seringueiro Raimundo Mendes, conhecido como “Raimundão”, dedica hoje sua vida à preservação da floresta e à defesa da dignidade dos extrativistas, seguindo o legado de seu primo, Chico Mendes. Na oportunidade, ele destacou a importância da ação e a necessidade de apoio contínuo às instituições de fiscalização ambiental.

“Esse foi um momento muito forte, de alegria e satisfação. Eles puderam conhecer a nossa realidade. É necessário fortalecer a luta do ICMBio, Ibama e demais órgãos de fiscalização contra o desmatamento. Essa é uma necessidade que nós temos.”

O presidente do Sistema OCB do Acre, Valdemiro Rocha, destacou a importância dessa agenda no Acre. “Nos sentimos muito honrados de termos recebido essa comitiva de ministérios, de organizações nacionais e até internacionais na Missão Pré-COP 29, uma vez que apenas dois estados do Brasil foram escolhidos para apresentarem o modelo de cooperativismo que implementam. Na oportunidade, mostramos cases de sucesso no nosso estado como as cooperativas de crédito e também o trabalho feito pelas cooperativas agroextrativistas, que aliam atividades econômicas com a sustentabilidade ambiental”, disse.

A programação ocorreu em preparação para a Conferência das Partes (COP) 2025, que representa um momento crucial no diálogo global sobre mudanças climáticas, reunindo governos e organizações da sociedade civil de todo o mundo para discutir e definir ações concretas para combater esse desafio premente.

No Acre, a Imersão Pré-COP 29 contou com representantes dos Ministérios da Agricultura e Pecuária (MAPA), Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Desenvolvimento Agrário (MDA), Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (MEMP), Minas e Energia (MME). Participaram também outras entidades, como a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), a Assessoria Especial da Presidência da República (AEPR), a Organização das Nações Unidas (ONU), o Centro Internacional de Comércio (ITC), o Banco Mundial (BIRD), a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), e ainda representantes de cooperativas, diretores da OCB e conselheiros do Sescoop no Acre.

Texto: Andréia Oliveira e Bárbara Silva

Fotos: Sérgio Vale

