PRF cumpre mandado de prisão em fiscalização na BR-364

As autoridades do Governo Municipal de Cobija atenderam a uma denúncia feita por uma cidadã nas redes sociais sobre um mercadinho na Avenida 27 de Maio. Segundo a reclamação, o estabelecimento não estaria fornecendo o peso exato da compra (ração), para seu animal de estimação.

Na manhã desta terça-feira (11), uma equipe de fiscalização da prefeitura foi ao local e constatou que a balança já havia sido regulamentada pelo comerciante antes da chegada das autoridades, depois do crime ter sido filmado e divulgado pela cliente no interior do estabelecimento. No entanto, o proprietário foi alertada sobre a situação criminosa. Além disso, por não apresentar a licença de funcionamento de forma visível e por ocupar espaços públicos de maneira irregular, o comércio será multado em pelo menos 50 UFV.

Entenda o caso

Através de suas redes sociais, uma moradora da localidade, Av. 27 de Maio, em Cobija, denunciou que teria sido enganada ao comprar ração para seu animal de estimação. Segundo ela, ao solicitar 2 quilos do produto, recebeu apenas 1,4 quilo.

O caso aconteceu em um mercado localizado na Avenida 27 de Maio, na cidade de Cobija. A denúncia gerou repercussão entre os moradores, levantando questionamentos sobre a transparência na pesagem dos produtos vendidos no local.

Veja vídeo TVU Pando:



